Wapnowanie pod burak cukrowy

Zabieg ten można zrealizować w co najmniej kilku terminach. Najlepsze jednak efekty odkwaszania osiągniemy, jeśli zwapnujemy pole pod jego przedplon.

Burak cukrowy to bardzo wymagająca uprawa. Nie wybaczy błędów poczynionych zarówno w nawożeniu, jak i ochronie. W ostatnich latach jego opłacalność znacząco się obniżyła. Fakt ten wyeliminował z gry głównie mniejszych plantatorów, których niewysokie plony sprawiły, że relacja pomiędzy kosztami produkcji a uzyskanym zyskiem stała się ledwo zauważalna. Cena za surowiec nie zmienia się znacząco już od lat, nie ulega takim wahaniom, jak np. cena za ziarno zbóż czy nasiona rzepaku. Z tego też powodu tylko wysoki plon (powyżej 60 t/ha) gwarantuje obecnie zysk z tej uprawy. Dlatego uprawa tego gatunku musi być prowadzona pieczołowicie od samego początku i doprecyzowana w każdym detalu.

Pierwszy krok – wapnowanie

Fundament przy uprawie buraka to wybór i przygotowanie stanowiska. Wiedząc to, ze znacznym wyprzedzeniem możemy zaplanować strategię działania. Pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu w uprawie buraka cukrowego jest uregulowanie odczynu gleby.

Za optymalny uważa się przedział pH 6,0-7,0. Zakres ten jednak zależy w dużej mierze od kategorii agronomicznej gleby i w przypadku słabszych stanowisk wartości te mogą być nieco niższe. Burak cukrowy jest rośliną bardzo wrażliwą na niski odczyn gleby, szczególnie gdy wartości pH są poniżej 5,5. W kwaśnym odczynie ujawnia się toksyczne działanie glinu, który ogranicza rozwój systemu korzeniowego, co skutkuje tym, że rośliny nie są w stanie pobrać odpowiedniej ilości składników pokarmowych, jak również nie wytwarzają dostatecznej biomasy liści. W efekcie notuje się poważne problemy w prawidłowym gromadzeniu masy korzenia oraz cukru.

Najlepiej pod przedplon

Zakładając długotrwałe działanie nawozów wapniowych oraz fakt, że w gospodarstwach z inwentarzem zwierzęcym burak jest uprawiany na oborniku, najlepszym terminem na wapnowanie jest przeprowadzenie tego zabiegu pod jego przedplon. Wówczas nie dochodzi do kolizji pomiędzy obornikiem a nawozami wapniowymi, jak również mija odpowiedni czas na przereagowanie wapna z jonami wodorowymi. Należy bowiem pamiętać, że zwłaszcza jeśli pH odbiega znacząco od wartości optymalnych, to musimy zastosować wyższe dawki wapna.

Wapnowanie pod przedplon daje takie możliwości i jednocześnie umożliwia co najmniej kilkukrotne wymieszanie nawozu z glebą, a to ma duże znaczenie, aby nawóz przereagował z jak największą objętością gleby i ostatecznie w momencie siewu buraka pH było bliższe wartościom optymalnym.

Dodatkową zaletą nawozów wapniowych jest fakt, że korzystnie wpływają na strukturę gleby, która decyduje o zdolności magazynowania wody i składników pokarmowych w glebie. Wadliwa struktura to także większe ryzyko zaskorupienia gleby po siewie buraka na skutek nawalnych deszczów lub odwrotnie – pojawienia się zjawiska erozji wietrznej i wycięcia siewek drobinkami piasku w obliczu silnych wiatrów i przesuszonego podłoża. To zazwyczaj kończy się przesiewami plantacji. Niestety, nadal się zdarza, że rolnicy wysiewają buraki na stanowiskach o zbyt niskim pH. Wówczas w celu zrównoważenia pogorszonego bilansu nawozowego i pojawiających się objawów licznych niedoborów zazwyczaj stosują wyższy poziom nawożenia mineralnego. To, niestety, błędne koło, bo efekty takich działań są słabo widoczne i pogarszają znacząco opłacalność tej uprawy.

Wapno na ściernisko przed siewem międzyplonów

Dobrym momentem jest też wapnowanie na ściernisko, po zbiorze przedplonu. Wówczas wapno należy wysiać równomiernie w ustalonej dawce i dobrze wymieszać z warstwą orną gleby – najlepiej powierzchniowo, na głębokość 5-10 cm. Wapno pobudzi rozkład słomy (niepotrzebny, a wręcz niewskazany jest wówczas dodatek azotu). Dobrą praktyką jest w tym samym czasie siew międzyplonu ścierniskowego, a następnie jego likwidacja (późną jesienią lub wczesną wiosną), co daje zazwyczaj kolejne okazje do ponownego wymieszania wapna z glebą. Co więcej, międzyplon „przetrzyma” w swojej biomasie wodę i składniki pokarmowe, które później będzie mógł wykorzystać burak w czasie wiosennej wegetacji. Pod orkę można wówczas podać fosfor i potas, zwłaszcza jeśli zamierzamy podnieść zasobność gleby w te składniki.

Wapnowanie pod orkę

Okres pożniwny odznacza się jednak dość sporym spiętrzeniem prac, dlatego często wapnowanie pod burak przekładamy na okres jesieni. To nie najgorszy termin na wapnowanie, zwłaszcza dla gospodarstw uprawiających ten gatunek w technologii płużnej. Decydując się na taki termin, należy pamiętać, by przed orką wapno wymieszać np. kultywatorem lub innym agregatem. W przeciwnym razie wapnowanie pod samą orkę poskutkuje tym, że duża część nawozu trafi do niższych partii profilu glebowego i nie podziała na glebę w warstwie siewu nasion. Dopiero kolejna orka pozwoli na przemieszczenie się odkwaszonej warstwy wyżej, a to dla buraka będzie już za późno.

Pozostałe terminy na wapnowanie

Na terenach płaskich możliwe jest także wapnowanie w okresie bezśnieżnych zim, kiedy gleba nie jest zamarznięta i nadmiernie uwilgotniona. Ten termin należy uważać jako dopuszczalny w sytuacji, kiedy wiemy, że pH nie jest idealne i chcemy podratować sytuację. Ostatecznością jest wapnowanie pod uprawki wiosenne. Ten termin należy traktować jako ratujący plon. Wówczas musimy zwracać uwagę na jak najdłuższy okres od wysiewu wapna do siewu buraka i stosowania nawozów mineralnych zawierających azot i fosfor (minimum 4 tygodnie). W takiej sytuacji stosować możemy tylko niewielkie dawki wapna.

Uważać, aby nie przewapnować

Przy pH poniżej 6,0 nie będą w pełni wykorzystane makroskładniki dostępne z wprowadzonych do gleby nawozów mineralnych. Należy jednak zwracać uwagę, aby nie przedobrzyć. Przy pH powyżej 7,0 pojawia się anatgonizm pomiędzy wapniem a magnezem oraz wapniem i potasem. Fosfor również przechodzi w formy niedostępne (tworzy się fosforan wapnia). Przyblokowane są także mikroelementy, które są lepiej dostępne w niższych wartościach pH (nie dotyczy to molibdenu). W pierwszym roku po wapnowaniu, zwłaszcza dużymi dawkami, rośliny mogą cierpieć na ich niedobory. Dlatego uprawiając burak, szczególnie warto zatroszczyć się o kilkukrotne nalistne podanie w czasie jego wegetacji newralgicznych dla tej uprawy mikroskładników, takich jak bor czy mangan.

Jaki nawóz?

Asortyment produktów wytwarzanych i sprzedawanych na polskim rynku jest bardzo duży. To temat na osobny artykuł. W wielkim skrócie w uprawie buraka wybieramy pomiędzy produktami zawierającymi wyłącznie wapń oraz produktami wapniowo-magnezowymi, o większej lub mniejszej zawartości magnezu (burak ma wysokie zapotrzebowanie na magnez). Częstym dylematem jest, czy wybrać tlenek czy węglan wapnia? Zależy to od tego, z jaką glebą mamy do czynienia i jak silnie zakwaszone jest stanowisko. Forma tlenkowa wprowadzona do gleby wchodzi gwałtowne w reakcję z wodą, zmieniając odczyn miejscowo nawet do pH 12,00. Następnie pH się stabilizuje do niższych wartości. Burzliwa reakcja po wapnowaniu doprowadza do degradacji wielu połączeń organicznych (w tym próchnicy) oraz zniszczenia wielu pożytecznych drobnoustrojów. Dlatego wapno tlenkowe absolutnie nie nadaje się do stosowania na glebach lżejszych i ubogich w próchnicę. Można stosować je na glebach ciężkich, o dużym buforze, wówczas podziała także korzystnie na rozluźnienie zbyt zwięzłej struktury. Zdecydowanie łagodniej i jednocześnie wolniej działa forma węglanowa. Efekt odkwaszania widoczny jest nieco później, ale i też dłużej się utrzymuje.

Jaka dawka?

Wyznaczanie dawki wapna wbrew pozorom to niełatwe zadanie. Po drodze należy przeanalizować wyjściowe pH gleby i wyznaczyć wysokość dawki w CaO. To dopiero połowa sukcesu. Znając zalecaną dawkę CaO, należy zwrócić uwagę na skład procentowy wapna, na jego reaktywność (najlepiej jakby była zbliżona do ok. 100 proc.), a także pochodzenie złoża (im młodsze i miękkie złoże, tym zazwyczaj bardziej reaktywne). Tu różnice bywają bardzo duże. Dopiero na tej podstawie możemy wyznaczyć dawkę nawozu. Nie może ona być zbyt wysoka (lepiej częściej niż co 4 lata, a mniejszymi dawkami). Zaleca się, by nie przekraczać jednorazowo dawki 0,4 t CaO/ha na glebach lekkich, 0,7 t CaO/ha na średnich i 1,0 t CaO/ha na glebach ciężkich.

Wapno defekacyjne

Ciekawą alternatywą dla plantatorów buraka cukrowego jest wapno defekacyjne. Oferują je cukrownie jako odpad. Powstaje ono po odwodnieniu tzw. mleka wapiennego używanego w procesie ekstrakcji cukru. Wapno defekacyjne oprócz węglanu wapnia zawiera także inne składniki pokarmowe takie, jak: fosfor, potas, magnez, azot. Drobnoziarnista struktura sprawia, że składniki pokarmowe są dostępne już w pierwszym roku po zastosowaniu, a wapń stosunkowo szybko wchodzi w reakcję odkwaszania gleby. Surowiec najlepiej stosować po zbiorze przedplonu (na ściernisko) lub przed orką zimową. W przypadku tego produktu nie należy liczyć na spektakularne zmiany wartości pH. Podobnie jak w przypadku klasycznego wapna w jego stosowaniu należy unikać bliskiego kontaktu z obornikiem i nawozami fosforowymi.

Praktyczna rada

Wapnowanie i obornik w jednym roku?

Jak wspomniano, nie wolno łączyć w bliskim okresie stosowania wapnowania z nawozami azotowymi oraz fosforowymi. W wyniku reakcji chemicznych dochodzi bowiem do dużych strat azotu, który uwalnia się do atmosfery w postaci amoniaku. W przypadku nawozów fosforowych powstaje nierozpuszczalny fosforan wapnia. Jeśli jednak koniecznie chcemy zastosować w jednym roku wapno i obornik, to ewentualnie można decydować się na wapnowanie w okresie letnim (na ściernisko) – warunek to bardzo dobre wymieszanie go z glebą, a oborniki należy podać późną jesienią przed orką. Wówczas straty azotu i fosforu będą relatywnie niewysokie.