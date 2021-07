Warunki pogodowe wpływają na plon. Jak pomóc roślinom?

Sezon 2020/2021 dobiega końca. Jego uwieńczeniem jest jakość i wielkość zebranego plonu. Jaka ona będzie? Zapowiada się korzystnie. Ale już teraz należy pomyśleć o nowym sezonie i ochronie łanów ozimin od samego początku, czyli od jesieni.

Dlatego zapraszamy Państwa na kolejny Webinar Farmera pt. Idę po rekord – jesienią wybieram Innvigo. Jego partnerem jest firma Innvigo. Spotkanie odbędzie się 22 lipca 2021 r. o godz. 14.00, oczywiście na portalu farmer.pl.

Nasi prelegenci opowiedzą o odchwaszczaniu ozimin. Marcin Kanownik, menedżer ds. upraw rolniczych, skupi się na herbicydowej ochronie rzepaku ozimego. Z kolei Marcin Bystroński, również menedżer ds. upraw rolniczych w firmie Innvigo, opowie o jesiennych zabiegach odchwaszczania zbóż.

Jak eksperci z Innvigo oceniają kończący się sezon wegetacyjny w wypadku rzepaku?

Oczywiście nie obyło się bez lokalnych problemów, ale plony zapowiadają się na dobre. Bardzo zachęcająca jest też cena surowca. Przypominamy, że obecnie tona nasion rzepaku kształtuje się na poziomie ok. 2300 zł netto (dane z 12 lipca 2021 r.), kiedy jeszcze rok temu podczas żniw wynosiła ok. 1620 zł netto. Wiele wskazuje na to, że w nowym sezonie może zwiększyć się areał uprawy tego gatunku w naszym kraju, bo właśnie też wiele wskazuje, że cena również będzie wysoka. Tym bardziej należy zadbać o ochronę plantacji od samego początku.

A jak było w roku ubiegłym? - W sezonie 2020/2021 rzepak przezimował dość dobrze. Większość plantacji wygląda bardzo obiecująco. Dodatkowo mamy rekordowo wysokie ceny nasion rzepaku, co finalnie przekłada się na wysoką opłacalność uprawy tej rośliny. Wysokie ceny zachęcają do zwiększania areału uprawy rzepaku i z pewnością zasiewy 2021 powinny być większe vs 2020. Wzrosty areału można się spodziewać zarówno w gospodarstwach, które od wielu lat uprawiają rzepak, jak również rozpoczęcie uprawy rzepaku przez gospodarstwa, które dotychczas nie uprawiały tego gatunku – mówi nam Marcin Kanownik.

Warto pamiętać, że rzepak należy do roślin bardzo intensywnych, który wymaga dużych nakładów finansowych i wiedzy w zakresie poszczególnych etapów agrotechnicznych.

- Tylko pełne, kompletne i kompleksowe podejście umożliwi drogę do wysokich stabilnych, a nawet rekordowych plonów. Jeśli dokonaliśmy wyboru odpowiedniej odmiany rzepaku to następnym krokiem powinien być wybór właściwej ochrony herbicydowej – doglebowej, nalistnej lub sekwencyjnej – dodaje Kanownik.

Co dzieje się w uprawie zbóż?

Tu zbiory jęczmienia już się zaczęły, ale niestety utrudnia je przebieg pogody, dlatego o wydajności nie można jeszcze za wiele powiedzieć. W wypadku zbóż również mamy do czynienia z wysokimi cenami, a najnowszy raport amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), mówi o mniejszej światowej produkcji pszenicy, co nie pozostanie bez wpływu na ceny.

- Wzrost cen płodów rolnych, na światowych rynkach nie dotyczy jedynie rzepaku, ale również zbóż. I z tego względu możemy się spodziewać zwiększenia areału zbóż ozimych, które znacznie lepiej radzą sobie z okresowymi wiosennymi suszami, w porównaniu do zbóż jarych, co w efekcie przekłada się na wyższe i bardziej stabilne plony – mówi Marcin Kanownik z Innvigo.

Jak ostatnie miesiące mogą wpływać na plon zbóż? - Mokry i burzowy czerwiec z jednej strony częściowo uratował plantacje zbóż przed suszą. Z drugiej, niestety w wielu regionach kraju, doszło do gwałtownych opadów połączonych z nawałnicami, co w efekcie doprowadziło do wylegnięcia części plantacji i lokalnych podtopień. Punktowo nadmierna ilość opadów spowoduje zarówno spadek plonu, jak i spadek jego jakości – zauważa na koniec.

Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w webinarium Farmera 22 lipca o godz. 14.00 „Idę po rekord – jesienią wybieram Innvigo” i do zadawania pytań.