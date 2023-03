Zabieg regulacyjny zazwyczaj inauguruje proces wiosennej ochrony. O ile w dobrych warunkach nie stanowi on problemu, o tyle przy niesprzyjającym układzie generuje pewne problemy.

Celem wiosennej regulacji rzepaku jest przyhamowanie wzrostu pędu głównego.

Kiedy nie zostanie on ograniczony we wzroście, będzie wyrastał w wysoki, silny pęd główny i kilka słabych bocznych rozgałęzień, w zasadzie „gałązek”.

Z kolei rośliny potraktowane regulatorem wzrostu budują silne rozgałęzienia ze sporą ilością łuszczyn. Boczne rozgałęzienia wedle różnych szacunków odpowiadają aż za 80 proc. plonu z rośliny.

Dlatego zabieg regulacji rzepaku bardzo ważny zarówno z agrotechnicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Nie powinien być pomijany na żadnej plantacji.

Musimy jednak brać pod uwagę m.in. czynniki stresowe, które mają niewątpliwy wpływ na terminowość i skuteczność oprysku.

Co z nierównym łanem?

Częstym problemem po zimie jest ostro przerzedzony i nierówny łan. Przed podjęciem decyzji o zabiegu musimy sprawdzić obsadę. Przyjmuje się, że w intensywnych technologiach produkcji optymalna to ta w przedziale 30-35 roślin/m2 w przypadku dobrych stanowisk. Na stanowiskach o nierównomiernej obsadzie, ale także tam, gdzie rośliny są nierówne z przewagą niskich, nie wykonujemy bardzo silnej regulacji. Pełne dawki klasycznych regulatorów nie są tu wskazane – możemy więc albo wykonać zabieg sekwencyjny, albo też zastosować niższe dawki. Decyzja musi być jednak silnie indywidualna, gdyż inaczej będziemy postępować na dobrze zaopatrzonym, zasobnym stanowisku z potencjałem, a odmiennie na lekkiej ziemi.

Jeśli zdecydujemy się na zabieg sekwencyjny lub też tzw. dawki dzielone, to w pierwszym podejściu aplikujemy do 70 proc. całkowitej dawki regulatora i fungicydu. Po minimum 7 lub 10-14 dniach uzupełniamy zabieg o pozostałe 30 proc. planowanej dawki. W przypadku gdy technologia dzielonych dawek jest stosowana ze względu na nierównomierną masę liści i sam wzrost roślin, to przed drugą aplikacją rośliny powinny już rozwijać się z pełną dynamiką i osiągać 20-25 cm wzrostu. Jeśli rośliny nadal są dość niskie (do 15 cm), to z drugiej dawki regulatora możemy zrezygnować. Niemniej pamiętajmy, że nie powinno się pozostawiać bez choćby delikatnego zabiegu regulacyjno-fungicydowego nawet tych plantacji, które są najbardziej nierówne pod względem wzrostu i obsady (...).