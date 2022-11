17 listopada 2022 r. odbyła się Konferencja Biologiczna Agrii Polska w Serocku. Firma bazując na swoim ponad dziesięcioletnim doświadczeniu przedstawiła m.in. ofertę produktów biologicznym ze swojego portfolio. To jest odpowiedź na zmieniające się przepisy prawne, które wymuszają na rolnikach zmniejszenie zużycia syntetycznych środków produkcji, a zwiększenie tych biologicznych.

Spotkanie prowadzili Renata Mazurkiewicz i Tomasz Haase, przedstawiciele Agrii Polska. Jak podkreślali, warto jest przypominać, jak wielki wkład w praktyczne działania w wielu dziedzinach życia ma nauka, a metody biologiczne będą zyskiwały na znaczeniu.

– Bez dorobku intelektualnego nie byłoby doskonałych produktów. Bez odpowiedzialnych i skutecznych dystrybutorów, nie byłoby właściwych wdrożeń. Bez odważnych farmerów, nie byłoby praktycznego zastosowania – mówiła Mazurkiewicz. Dlatego w spotkaniu brali udział nie tylko praktycy, ale również naukowcy. Na portalu farmer.pl przedstawimy wkrótce artykuł dotyczący prelekcji odnośnie historii wykorzystywania metod biologicznych w Europie, jak również, dlaczego to gleba jest fundamentem produkcji.

Agrii stawia na produkty biologiczne

W podobnym tonie wypowiedział się Leszek Skrzypczyk, prezes Agrii Polska, który przywitał uczestników konferencji.

– Kilka lat temu do biologii podchodziliśmy sceptycznie, ale widać, że ten kierunek na świecie idzie cały czas do przodu. Od biologii nie będziemy mogli uciec. Patrząc na zmieniające się przepisy, czy nam się to podoba czy nie, biologia zaistnieje – mówił prezes.

Nawiązał też do trudnego otoczenia biznesu w którym przyszło nam pracować, czyli m.in. wpływie wojny w Ukrainie na niestabilne ceny środków produkcji i płodów rolnych. Przekazał, że Agrii Polska, proponuje rozwiązania biologiczne rolnikom już ponad 10 lat, a podstawą produkcji jest zdrowa gleba.

Leszek Skrzypczyk, prezes Agrii Polska na Konferencji Biologicznej Agrii, fot. M. Tyszka

Agrii stawia na sprawdzone produkty biologiczne

Przedstawił je dr Grzegorz Pruszyński, który jak sam podkreślił, są one odpowiedzią na potrzeby rolnictwa, które musi się dostosować do zmian. – To normy prawne, które nam narzuca Unia Europejska. Narzuca nam kierunek zmian w stronę biologii. Przez Dyrektywę 91/414 straciliśmy prawie ¾ substancji czynnych, które wcześniej były zarejestrowane w Unii Europejskiej. Ale to był bardzo ważny moment dla rolnictwa, bo wtedy zauważyliśmy, że zaczyna się dziać coś dużego. To nie były małe zmiany – mówił dr Pruszyński.

Dlatego też wtedy już Agrii zwróciło szczególną uwagę na te zmiany, aby zapewnić rolnikom przy wypadających substancjach czynnych, możliwości uzupełnienia metody chemicznej, szeroką gamą produktów biologicznych.



- Nasze działania wtedy były dokonywane nie w sposób szybki, ale rozważny i przemyślany, bo to daje nam możliwość proponowania klientom produktów, które spełniają przede wszystkim nasze wygórowane oczekiwania. Abyśmy mogli z czystym sumieniem polecić je, aby one też spełniły oczekiwania naszych rolników. Ponad 10 lat prowadzimy rozmowy z różnymi firmami z całego świata, ale przede wszystkim selekcjonujemy firmy pod względem jakości, doświadczenia i profesjonalnego podejścia do produktów biologicznych – mówił na spotkaniu dr Grzegorz Pruszyński.

Zaznaczył, że takowych produktów na rynku jest bardzo dużo, które wszyscy chętnie nazywają biologicznymi, ale nie wszystkie są odpowiedniej jakości. – Sztuką jest dzisiaj wyselekcjonować taki produkt, aby był on trwały, powtarzalny, którego efektywność zastosowania będzie zawsze taka sama – podkreślał przedstawiciel Agrii.

Dlatego jak zaznaczył, Agrii wybierając wyselekcjonowane produkty prowadzi też badania laboratoryjne, polowe i półpolowe w sposób ciągły, aby potwierdzać ich jakość i efektywność.

Prezentacja dr Grzegorza Pruszyńskiego z Agrii, fot. M. Tyszka

Portfolio produktowe Agrii Polska

Przedstawił środek Amalgerol Essence, który odpowiada jego zdaniem, na potrzeby utrzymania zdrowia gleby i stymulacji organizmów żywych, przede wszystkim pożytecznych. – To również udostępnianie składników pokarmowych, poprawa struktury gleby, procesy próchnico twórcze, pobudzanie procesów mineralizacji, ale również unifikacji. To jest produkt kompleksowy i taki wprowadzamy – mówił dr Pruszyński.

Dodał, że w portfolio firmy znajdują się zarówno produkty biologiczne zawierające pożyteczne grzyby. Takowym jest Bora, który zawiera kompozycję grzybów z rodzaju Beauveria bassiana, które są naturalnymi wrogami dla szkodników glebowych takich jak: nicienie, pędraki, drutowce oraz dodatkowo uzupełnienie w postaci perlitu. Jak również Oko-ni WP, zawierający grzyb Coniothyrium minitans, który naturalnie występuje w glebie.

Wymienił też produkty na bazie pożytecznych bakterii lub ekstraktów roślinnych:

- Oma Pro – poprawa środowiska i kondycji upraw kukurydzy,

- Brasika Pro – poprawa środowiska i kondycji upraw roślin kapustowatych,

- Custos – poprawa środowiska i kondycji roślin zbożowych,

- Exodus – specjalistyczny nawóz organiczno-mineralny, wsparty przez cynk oraz wyciągi roślinne z Cinnamonum verum.

- Te produkty zawierają bakterie liofilizowane, trwałe, które nie są narażone na wtórną fermentację. Mamy też gamę produktów, gdzie wspomagamy rośliny, tworzymy bariery mikrobiologiczne – podkreślał przedstawiciel Agrii.

W przyszłym roku firma ma wprowadzić szczepionki dla roślin bobowatych, które będą wzbogacone o substancje roślinne wspomagające wiązanie azotu, po to żeby dla rośliny następczej azotu było więcej.

- Odpowiadając na potrzeby rolnictwa, dajemy możliwość zastosowania w gospodarstwach produktów przetestowanych i wysokiej jakości, od znanych i dobrych producentów, ale nie zatrzymujemy się na tym. My idziemy cały czas do przodu – mówił dr Grzegorz Pruszyński.