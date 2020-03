Ważny sposób wykonywania oprysku

Podniesienie efektywności zabiegów herbicydowych ma kolosalne znaczenie zarówno dla powodzenia aplikacji środków, jak i naszego portfela. Jak to zrobić?

Po pierwsze należy przyjrzeć się parametrom technicznym pracy opryskiwacza. Z nich najważniejsze są: prędkość jazdy, rodzaj i typ rozpylaczy, ciśnienie robocze. Po drugie, nie można zapomnieć o dbałości o środowisko i otoczenie.

Prędkość podczas jazdy z opryskiwaczem powinna wynosić 5-7 km/h. Aby cieczy nie znosiło na sąsiednie plantacje, istotna jest też prędkość wiatru podczas wykonywania zabiegu, która nie powinna być wyższa niż 4 m/s. Nie oszukujmy się, nie zawsze jest to możliwe do realizacji, dlatego warto wiedzieć, że znoszenie dodatkowo ogranicza stosowanie adiuwantów.

Poza tym należy też dostosować rozpylacze zarówno do warunków zabiegu i fazy chwastów. Na przykład najmniejsze krople poleca się do chwastów jednoliściennych, które mają pionowy pokrój roślin. Warto też używać w tym wypadku rozpylaczy dwustrumieniowych, które przyczyniają się do zwiększenia naniesienia cieczy. Drobne krople należy też wykorzystywać do odchwaszczania młodych siewek chwastów, gdyż te grube, mogą szybciej ściekać z powierzchni liści.

Więcej na ten temat w artykule pt. Jak podnieść efektywność zabiegu herbicydowego? dr Artura Godyń z IO w Skierniewicach w marcowym wydaniu miesięcznika Farmer.