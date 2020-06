Wciornastki w zbożach – jak sprawdzić czy są czy ich nie ma?

Wciornastki w zbożach są trudne do zauważenia, zwłaszcza że żerują ukryte wewnątrz kłosów. Podpowiadamy, jak w prosty sposób sprawdzić obecność ich obecność w roślinach i czym zwalczać szkodniki.

Wciornastek to szkodnik bardzo niewielkich rozmiarów potocznie zwany przecinkiem, mimo że tak mały może wyrządzić szkody na plantacji zbóż. Wciornastek największe straty powoduje w momencie, gdy uszkadza ziarniaki mleczne. Szkodliwe są osobniki dorosłe oraz larwy, które wysysają soki z liści, źdźbeł, pochew liściowych i kłosów, gdzie niszczą zawiązki kwiatów i formujących się ziarniaków.

Takiego małego szkodnika w zbożach trudno dostrzec, zwłaszcza że żerują ukryte w kłosach. W celu sprawdzenia, czy wciornastki występują na plantacji i w jakim nasileniu najlepiej udać się na pole z czystą, białą kartką, zerwać kłosy zbóż i wytrząsać je nad papierem lub po prostu nad dłonią.

Próg ekonomicznej szkodliwości dla wciornastków:

w fazie pełni kwitnienia zbóż wynosi 5–10 owadów dorosłych lub larw na 1 kłosie;

w fazie wypełniania ziarna to 40–50 larw na 1 kłosie.

Jeśli próg ekonomicznej szkodliwości został przekroczony stosuje się (rejestracja w pszenicy ozimej) preparat Fastac Active 050 ME oparty o substancję czynną alfa–cypermetrynę z grupy pyretroidów. To jedyny preparat zarejestrowany do walki z wciornastkami w zbożach, zalecana dawka to 0,25-0,3 l/ha.

Insektycydy wykorzystywane przeciwko skrzypionkom i mszycom także zmniejszą populację wciornastków.