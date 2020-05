Wciornastki żerują w kłoszących się zbożach

W zbożach pojawiły się wciornastki, w tym roku znacznie wcześniej. Szkodniki zaobserwowano już w drugiej połowie kwietnia.

W kłoszących się zbożach: jęczmieniu, pszenżycie, życie żerują wciornastki. Poddając dokładnej lustracji zboża, po rozcięciu roślin okazuje się że w młodych kłoskach już żerują wciornastki. Pogoda w tym roku sprawiła, że szkodnik pojawił się na plantacjach ok. 3 tygodnie wcześniej niż zazwyczaj.

Żerujące wciornastki niszczą zawiązki kwiatów i formujących się ziarniaków, ponieważ wysysają soki z liści, źdźbeł, pochew liściowych i kłosów. Szkodliwe są osobniki dorosłe i larwy wciornastka.

- Do walki z wciornastkami zarejestrowany jest jeden preparat Fastac Active 050 ME oparty o substancję czynną alfa-cypermetrynę (związek z grupy pyretroidów). Preparat stosuje się w dawce 0,25 – 0,3 l/ha. Populację wciornastków w pszenicy ozimej zmniejszają insektycydy wykorzystywane do zwalczania skrzypionek i mszyc oprócz typowych mszycobójczych aficydów: Pirimor 500 WG (s.cz. pirymikarb), Transform (s.cz. sulfoksaflor) oraz Hinode, Mainman 50 WG, Teppeki 50 WG (bazujące na s.cz. flonikamid) – powiedział w rozmowie z redakcję prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu..

Próg ekonomicznej szkodliwości dla wciornastków:

do pełni kwitnienia 5–10 owadów dorosłych lub larw na 1 kłosie;

w fazie wypełniania ziarna 40–50 larw na 1 kłosie.