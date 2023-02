Czy pogoda będzie w okresie wczesnej wiosny na tyle łaskawa, że bezproblemowo przeprowadzimy pierwsze ochroniarskie zabiegi w oziminach? Rzadko tak bywa. Zazwyczaj pojawia się wiele trudności. Jak być przygotowanym na każdy scenariusz pogodowy? Na co szczególnie zwrócić uwagę tworząc program ochrony w sezonie 2023? O tym między innymi będzie mówił Marcin Kanownik z firmy Innvigo podczas konferencji: Kierunek Innowacja już 15 lutego w Gniewie (woj. pomorskie).

- 15 lutego jesteśmy w Gniewie (woj. pomorskie),

- 22 lutego w Sitańcu (woj. lubelskie).

Stan ozimin póki co nie budzi większych zastrzeżeń. Owszem zarówno rzepak jak i zboża z początkiem stycznia rozhartowały się wyraźnie, to jednak ponownie pełzająca wegetacja przyhamowała i póki co na horyzoncie nie widać większych zagrożeń. Nie oznacza to jednak, że stan plantacji jest idealny. Niestety długa jesień i ciepła zima zawsze niesie ze sobą podwyższone ryzyko rozwoju chorób roślin.

Dlatego już od początku wznowienia wegetacji należy ocenić ich stan fitosanitarny. Lokalnie już jesienią notowano objawy porażenia źdźbeł chorobami grzybowymi, na liścia zdarzało się obserwować liczne objawy mączniaka prawdziwego zbóż i traw. W rzepaku natomiast sucha zgnilizna kapustnych potrafiła opanować większość liści w rozecie, a także mogła zaatakować szyjkę korzeniową, co należy traktować jako zły prognostyk na wiosnę. Bez wnikliwej oceny roślin trudno wypunktować najważniejsze zagrożenia.

Pogoda rozdaje karty

Jak wiadomo, okres wczesnowiosenny rządzi się swoimi prawami i nikt na tym etapie nie jest w stanie przewidzieć warunków pogodowych jakie będą towarzyszyć w okresie ochrony roślin. Do czynienia możemy mieć zarówno ze stresem suszy, przymrozkami wiosennymi jak i falą długotrwałych deszczy lub silnych wiatrów, które uniemożliwiają terminowe przeprowadzenie zabiegów i wpływają na ich skuteczność. Jak reagować w takich sytuacjach? Podpowiadać będzie w tym zakresie Marcin Kanownik z firmy Innvigo podczas konferencji w Gniewie.

W swoim wystąpieniu poda także ważne argumenty na to, dlaczego zabieg T1 w pszenicy ozimej będzie kluczowym w sezonie 2023? Poradzi także jak łączyć ochronę fungicydową z bezpieczną regulacją zbóż?

Oceni również stan plantacji rzepaku ozimego i wypunktuje najbardziej istotne spostrzeżenia, które mogą mieć znaczenie przy wiosennych zabiegach. Wreszcie podpowie jak wybrać optymalne rozwiązanie dla pierwszego wiosennego zabiegu fungicydowego w rzepaku pełniącego jednocześnie rolę regulującą pokrój roślin.

