Za nami webinar z firmą Bayer. Wracamy do pytań od słuchaczy, na które nie udało się odpowiedzieć w czasie transmisji na żywo. O co pytali oglądający?

Webinar odbył się 9 września br. na żywo na platformie farmer.pl. Tematem przewodnim tego spotkania było zjawisko odporności chwastów na dostępne substancje czynne herbicydów. Omawiano to szczegółowo na przykładzie najbardziej uciążliwych chwastów jednoliściennych, w tym miotły zbożowej, wyczyńca polnego czy stokłos występujących powszechnie w uprawach zbożowych. Jeśli nie mogłeś uczestniczyć w tym wydarzeniu, dostępna jest jego retransmisja:

W czasie trwania tego wydarzenia słuchacze mogli przesyłać do nas pytania. Ze względu na ograniczony czas transmisji na nie wszystkie pytania udało się udzielić odpowiedzi na żywo. Tak jak obiecaliśmy, wracamy zatem do nich w formie pisemnej. Forma pytań nie została przez nas zredagowana. Odpowiedzi na pytania udziela Mariusz Michalski specjalista ds. zbóż.

PYTANIE: Mówicie, że w przypadku zachwaszczenia stokłosą płoną wykonanie orki jest obowiązkowe, a co jeśli wszystko uprawiam bezorkowo i muszę wrócić do pługa? Czy jedna orka wystarczy?

ODPOWIEDŹ: Kompensacji chwastów jednoliściennych w tym stokłos sprzyjają uproszczenia. Orka jest jednym z istotniejszych zabiegów agrotechnicznych pomagających ograniczyć min. stokłosę płonną. Nie trzeba całkowicie rezygnować z uproszczeń, wystarczy orkę wykonywać co 3-4 lata, a już na pewno przed siewem pszenicy. Jeżeli stokłosa występuje na razie tylko z brzegów pól to może być wystarczające wykonanie orki w postaci tzw. ramki wokół pola lub z jednego brzegu do miejsc gdzie występowała stokłosa. Jeżeli jest na całym polu to niestety wskazane jest zaorać całe pole. Warto też zwracać uwagę na zwalczanie stokłos w innych uprawach aby redukować tzw. bank nasion w glebie. Zachęcam też do wykaszania miedz oraz rowów sąsiadujących z polem. Jeśli dotychczasowe rozwiązania herbicydowe były nieskuteczne, proponowalibyśmy rozważenie zastosowania sekwencyjnego herbicydów jesień + wiosna, np. jesień Komplet 560 SC 0,5 l/ha + wiosna Incelo 0,33 kg/ha koniecznie z adiuwantem BIOPWER dołączanym do herbicydu.

PYTANIE: Jak sobie radzić ze zwalczaniem chwastów w warunkach suszy?

ODPOWIEDŹ: Generalnie większość zarejestrowanych jesienią substancji wykazuje działanie odglebowe dlatego wilgotność gleby będzie miała istotne znaczenie jeśli chodzi o ich skuteczność. W warunkach suszy ważna będzie jakość uprawy gleby przed siewem, im lepiej wyrównane pole, mniej grud czy słomy tym potencjalnie wyższa skuteczność. Niestety, kiedy jest sucho z takim przygotowaniem pola też może być kłopot. Należy maksymalnie skrócić czas między przygotowaniem pola pod siew, a następnie wykonaniem zabiegu herbicydowego. Planując zabieg warto wykorzystać każdą możliwą naturalną wilgoć. Skuteczniejszym będzie zabieg wykonany szybko po siewie. Idealnie aby zrobić go wieczorem wykorzystując naturalne rosy i opadające mgły, które z reguły zaczynają się pojawiać we wrześniu. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie wyższej ilości cieczy roboczej przewidzianej w etykiecie herbicydu. Zdecydowanie należy wykonać zabieg używając końcówek dających średnią kroplę. Dodatkowo warto rozważyć dodatek adiuwantów przeznaczonych do zabiegów doglebowych.

PYTANIE: Panowie UE, konsekwentnie wycofuje substancje doglebowe herbicydów, co znacząco zawęża pole manewru jeśli chodzi o ich zwalczanie, co robić w takiej sytuacji?

Wycofywanie substancji to jedno, a rozwój uodpornień to drugie, oba te procesy raczej nie są bezpośrednio ze sobą związane. Rozwiązaniami są między innymi właśnie rozsądne stosowanie metod niechemicznych czyli płodozmianu, stosowanie podorywki, orki, dobór odmian czy opóźnianie siewu będą pomocne w zwalczaniu chwastów. Przy zmniejszającej się liczbie substancji aktywnych czy planowanych ograniczeniach musi nastąpić powrót do metod niechemicznych. W innych uprawach jak np. kukurydza czy burak coraz częściej wraca się do mechanicznego usuwania chwastów.

PYTANIE: Nie jestem zwolennikiem zabiegów jesiennych w zbożach. To duży koszt a i tak często czekają nas wówczas poprawki wiosenne. A co jeśli mamy na polu biotypy miotły odpornej na grupy A i B, a stawiam na wiosenne zabiegi? Jak powinienem postępować?

ODPOWIEDŹ: Jeżeli jest potwierdzona odporność na substancje z grupy A i B to jesienne zabiegi są praktycznie jedyną alternatywą skutecznego zwalczania miotły czy wyczyńca. Proszę przeanalizować dostępne zarejestrowane substancje do stosowania wiosennego w zbożach, są to praktycznie tylko A i B za wyjątkiem diflufenikanu i chlorotoluronu. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno diflufenikan jak i chlorotoluron to typowe substancje doglebowe skutecznie działające na wschodzące chwasty. Po okresie wegetacji jesiennej chwasty wiosną są w dużo bardziej zaawansowanych fazach stąd ich skuteczność będzie raczej niska. W warunkach odpornej miotły czy wyczyńca nawet po „mocnych” zabiegach jesiennych trzeba się liczyć z koniecznością poprawki wiosną, niestety wybór grup chemicznych (mechanizmów działania) jest zdecydowanie mniejszy.

PYTANIE: Skoro UE tak naciska na obniżanie dawek śor i mamy herbicyd z glifosatem obniżonym o połowę to oznacza, że teraz nas czeka w Europie plaga odporności chwastów?

ODPOWIEDŹ: Zjawisko odporności dotyczy całego świata. Na potrzeby tej prezentacji przedstawiliśmy tylko sytuację w Europie. Uodpornienia chwastów pojawiają się na całym świecie niezależnie od tego jakie substancje tam się stosuje. Jest to jeden z mechanizmów obronnych chwastów. W Europie, a co za tym również w Polsce odporności pojawiły się zanim jeszcze zaczęły wypadać substancje aktywne. Jest to w dużej mierze wynik jednostronnego stosowania herbicydów, a raczej substancji aktywnych o tym samym mechanizmie działania oraz zaniżania dawek. Zjawisku temu można przeciwdziałać rozsądnie planując stosowanie substancji aktywnych w całym płodozmianie, pamiętając o ich rotacji oraz stosując między innymi metody niechemiczne, które wspomagają działanie stosowanych herbicydów.

PYTANIE: Jak odróżnić chwasty odporne od nieudanego zabiegu?

ODPWOIEDŹ: W warunkach polowych nie znamy takiego sposobu. Jeśli jest podejrzenie uodpornień na polu zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami Techniczno-Handlowymi. Można pobrać materiał zielony lub nasiona i przekazać do analizy laboratoryjnej. Tylko wtedy możemy z niemal 100% pewnością stwierdzić czy i na jakie substancje dany chwast jest uodporniony.

PYTANIE: Czy nie uważa Pan, że zjawisko odporności chwastów potęguję fakt, że producenci i dystrybutorzy śor reklamują nazwy handlowe, a nie substancje aktywne? Rolnikowi może wydawać się, że kupuje inny produkt, a w rzeczywistości inne jest logo producenta?

ODPOWIEDŹ: Faktycznie w sytuacji ogromniej ilości rejestracji post patentowych rolnikowi może być trudno zorientować się jakie substancje aktywne wchodzą w skład danego herbicydu. Dlatego zachęcamy do czytania etykiet, dziś w dobie powszechnego dostępu do Internetu zapoznanie się z treścią etykiety jest relatywnie proste, a tam w części „DZIAŁANIE NA CHWASTY” jest informacja o tym do jakiej grupy chemicznej należą substancje wchodzące w skład polecanego produktu. W nowszych wersjach etykiet będzie to informacja opisana kodem literowym i/lub cyfrowym, a w starszych w formie opisowej. Co znów wracając do dostępności Internetu łatwo sobie „przetłumaczyć” na powszechnie używane kody HRAC. Ważne aby to rolnik wiedział a następnie decydował co chce kupić.

PYTANIE: Pojawiała się wzmianka o herbicydzie Incelo (mezosulfuron metylowy, tienkarbazon metylu (obie z grupy B). Jest to herbicyd do wiosennego stosowania w zbożach. Jak on radzi sobie z odporną miotłą zbożową?

ODPOWIEDŹ: Jeżeli mamy potwierdzoną odporność miotły na substancje z grupy B to stosowanie jest nieuzasadnione. Wtedy pozostają do dyspozycji praktycznie tylko substancje z grupy A i to w górnych dawkach etykietowych oraz z adiuwantami jeżeli etykiety przewidują takie stosowanie. Warto jednak pamiętać, że substancje z grupy B stosowane przeciw chwastom jednoliściennym bardzo często wykazują bardzo wysoką skuteczność zwalczania chwastów dwuliściennych i wtedy w zależności od sytuacji na polu może być zasadne ich zastosowanie pod warunkiem jednak, że będą zastosowane łącznie z substancją z grupy A w pełnej etykietowej dawce, która powinna zapewnić zwalczanie np. miotły zbożowej.

PYTANIE: Jeśli wyczyniec jest wrażliwy na chlorotoluron to z jakimi herbicydami firmy Bayer najlepiej go zastosować w uprawie pszenicy ozimej?

ODPOWIEDŹ: W zwalczaniu wyczyńca kluczowy będzie termin zabiegu, możliwie szybko po siewie oraz odpowiednio wysoka dawka flufenacetu wspartego chlorotoluronem, dlatego do rozważenia proponujemy następujące rozwiązania: 0,45 l/ha Bacara Trio + 0,2 kg/ha Expert Met lub np. 0,35 l/ha Komplet 560 SC + 0,3 kg/ha Expert Met plus oczywiście chlorotoluron, którego dotyczy pytanie.



PYTANIE: Zaleca Pan orkę raz na 3-4 lata. Pomijam już zniszczenie struktury nad, którą przez te lata pracowaliśmy, ale przecież zaoranie chwastów to nie rozwiązanie problemu, tylko odłożenie na później. Te nasiona mają dużą żywotność i orząc następny raz wyciągniemy je z powrotem na powierzchnię.

ODPOWIEDŹ: Pełna zgoda jeśli chodzi o ponowne wyoranie pewnej niewielkiej części nasion orką po kilku latach, warto wiedzieć, że w warunkach polowych rzeczywista żywotność nasion jest trochę krótsza niż podaje literatura. Szacuje się, że dla miotły są to tak naprawdę maksymalnie 2-3 lata, ponadto nasiona miotły, co może wydawać się dziwne, w dobrze napowietrzonej glebie szybciej tracą na sile kiełkowania w porównaniu do tych które trafiają w gorsze warunki. W przypadku wyczyńca szacuje się, że tylko podorywką i orką można zredukować wschody nawet o 80-90%. Dlatego przy silnej presji ze strony miotły czy wyczyńca każde obniżenie ilości potencjalnie kiełkujących nasion ma znaczenie i ułatwi ich zwalczanie herbicydami.

PYTANIE: Czyli Bayer zaleca opóźniać siew?

ODPOWIEDŹ: Opóźnienie siewu jest jednym z całego szeregu elementów kompleksowej strategii możliwych do wykorzystania w warunkach silnej kompensacji i/lub uodpornienia chwastami takimi jak miotła czy wyczyniec. Jeżeli gospodarstwo nie ma takich problemów, to nie ma też potrzeby uciekać się do takich działań. W warunkach dobrej skuteczności herbicydów i pełnej wrażliwości zwalczanych chwastów nie zalecamy opóźniania siewów.

PYTANIE: Czy zwierzyna łowna też może być wektorem nasion odpornych?

ODPOWIEDŹ: Wektorami naturalnym najczęściej są ptaki, jednak mogą być też roznoszone prze wiatr czy maszyny uprawowe, najczęściej są to kombajny. Zwierzyna łowna raczej w bardzo niewielkim stopniu.

PYTANIE: Jakie koszty tych środków? (red. omawianych podczas spotkania)

ODPOWIEDŹ: Firma Bayer oferuje swoje produkty po przez sieć dystrybucji, to dystrybutor kreuje i decyduje o ostatecznej cenie rynkowej naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu z naszymi dystrybutorami w celu zapoznania się z ofertą cenową.