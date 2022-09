Zastanawiasz się dlaczego Twój program herbicydowy zastosowany w zbożach nie zwalczył skutecznie miotły zbożowej lub innych chwastów?

Analizujesz, czy odpowiedzialne są za to błędy popełnione w ochronie, czy jednak masz na polu do czynienia z biotypami odpornymi?

Jeśli twoje przypuszczenia są słuszne i rzeczywiście chwasty uodporniły się na dotychczas stosowane przez ciebie herbicydy, to wyraźny znak, abyś porzucił rutynę i wdrożył odpowiednie działania.

Niestety problem odporności chwastów, szczególnie jednoliściennych, w Polsce, w tym miotły zbożowej, a coraz częściej także wyczyńca polnego, jest bardzo powszechny i nabiera znaczenia.

Uświadomienie sobie tego, że mamy na polu biotypy odporne, lub więcej, udowodnienie tego faktu, to jest już połowa sukcesu.

Nie jest to jednak problem bez wyjścia. Zarówno naukowcy jak i eksperci firmowi pracują intensywnie nad rozwiązaniami, jakie można zastosować w praktyce.

Dowiedz się zatem, jak zwalczać uciążliwe chwasty jednoliścienne w zbożach oraz jak należy postępować w praktyce, tak aby zjawisko odporności nie nabierało na sile. Pogłęb wiedzę z tego zakresu i poznaj kompleksowe metody opracowane przez specjalistów!

Zapraszamy na webinar z firmą Bayer pt. Poznaj jesienne herbicydy Bayer do walki z odporną miotłą zbożową. Wydarzenie odbędzie się 9 września 2022 r. o godz. 13.00 na farmer.pl, w ramach platformy Dni Pola On-line z farmer.pl.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej, Mariusz Michalski Specjalista ds. zbóż z firmy Bayer szczegółowo omówi problem odporności oraz zwróci uwagę na skuteczne metody niechemiczne jakie warto wdrożyć w sytuacji walki z odpornymi chwastami. Przekonywał będzie także, że tylko zintegrowane i kompleksowe działania mogą przynieść zadawalające efekty.

- Mój materiał jest pod kątem radzenia sobie z trudnymi w warunkach kompensacji i uodpornień chwastami jednoliściennymi w zbożach. Zaczniemy od aktualnej sytuacji z odpornościami i przypomnienia kilku biologicznych aspektów, których uświadomienie może być pomocne w planowaniu walki z miotłą czy wyczyńcem. Najwięcej uwagi myślę, że należy poświęcić właśnie odpornej miotle i wyczyńcowi, który na razie jeszcze regionalnie, ale jest już bardzo dużym problemem. Będę się skupiał przede wszystkim na dostępnych metodach tzw. niechemicznych, które w istotny sposób mogą wspomóc walkę z tymi i nie tylko chwastami i będą powodowały, że zastosowane herbicydy będą efektywniejsze. Podkreślę jak należy podejść do planowania i wykonywania zabiegów herbicydowych. W zasadzie zwrócę uwagę na to co i tak rolnicy robią, często jednak trzeba zmienić podejście i niestety odejść od dotychczasowej rutyny w działaniach – mówi Mariusz Michalski, specjalista ds. zbóż z firmy Bayer.