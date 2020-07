Webinar z firmą Bayer za nami – lawina pytań od słuchaczy

Kiedy będą żniwa rzepakowe, co z zaolejeniem nasion? Jak długo działa nowa zaprawa insektycydowa dla rzepaku Buteo Start? Czy herbicyd Bacara Trio poradzi sobie z wczyńcem, stokłosą, owsem głuchym oraz odporną miotłą zbożową? I wreszcie jaki koszt ochrony na ha? To tylko kilka z bardzo licznych pytań jakie padły podczas webinarium Farmera. Nie mogłeś uczestniczyć w wydarzeniu? Nic straconego publikujemy dla Ciebie zapis z tego wydarzenia.

Czwartokwoe spotkanie poprowadzili dla Was trzej eksperci z firmy Bayer. Wszyscy wygłosili ciekawe prezentacje poświęcone wprowadzonym na rynek nowościom produktowym.

W pierwszej kolejności Marcin Liszewski, specjalista ds. doświadczeń, – przedstawił szczegółowo dwie nowe, wysokoplenne odmiany hybrydowe rzepaku ozimego marki DEKALB: DK Excited i DK Exima. Jak chwilę później się okazało nasiona obu odmian będą zaprawione nie tylko zaprawą fungicydową Scenic Gold, ale także zabezpieczone zostaną zupełnie nową zaprawą insektycydową – Buteo Start - opartą o innowacyjną substancję czynną flupyradifuron. Zaprawa ta chroni rzepak przed szkodnikami na etapie jego wczesnego rozwoju (do 4.liścia). W ostatniej prezentacji Dariusz Szymański, menedżer ds. zbóż, omówił najnowszy herbicyd dostępny w ofercie firmy, jakim jest Bacara Trio 516 SC. Ten trójskładnikowy herbicyd przeznaczony jest do jesiennego zwalczania chwastów jedno – i dwuliściennych we wszystkich gatunkach zbóż ozimych.

Nie mogłeś uczestniczyć w webinarium on-line? Nic straconego obejrzyj go w zapisanej relacji:

Sesja pytań

Po omówieniu nowości produktowych prelegenci udzielali odpowiedzi na zadane przez Was pytania. Najczęściej pytaliście o koszty ochrony a także cenę jednostki siewnej nowych odmian rzepaku. Nie zabrakło także pytań na temat konkretnych problemów polowych z jakimi rolnicy muszą się zmierzać. Niestety na nie wszystkie pytania udało się udzielić odpowiedzi podczas wizji na żywo. Pozostało nie wyczytanych kilka pytań. Specjalnie dla Was poprosiliśmy prelegentów o krótki komentarz w tej sprawie. Zamieszczamy go tuż pod pytaniami.

Fragment wczorajszego czatu eksperckiego

Czy w północnej Polsce uda się rzepak wysiany w pierwszych dniach września? Jeżli tak, jaka odmiana się sprawdzi?

Marcin Liszewski: Siew rzepaku ozimego na początku września w Polsce północnej klasyfikuje się już jako siew w opóźnionym terminie agrotechnicznym. Jesienna wegetacja rzepaku powinna trwać około 10-12 tygodni przed wejściem roślin w stan spoczynku zimowego, zatem istnieje ryzyko, iż rośliny rzepaku mogą nie zdąrzyć się dobrze ukorzenić, wytworzyć odpowiedniej biomasy i zahartować przed nadejściem zimy. W tych warunkach największe szanse na powodzenie uprawy mają odmiany o silnym i bardzo silnym wigorze jesiennym, które dzięki szybkiemu tempu wzrostu mogą w pewnym stopniu „nadrobić" opóźnienie w rozwoju. Długie i ciepłe jesienie, z którymi mamy ostatnio do czynienia w Polsce mogą nieco „pomóc" w tej sytuacji. Odmianami marki Dekalb, które można wysiewać w terminie nieco opóźnionym są na przykład: DK Excited, DK Exception, DK Expression i DK Exotter.

Czy wirus żółtaczki rzepy może się przenosić razem z zakażonymi nasionami?

Marcin Liszewski: Wirus żółtaczki rzepy (Turnip Yellows Virus) nie może przenosić się na nasionach wytworzonych przez zainfekowane rośliny. Głównymi wektorami tego wirusa są mszyce brzoskwiniowo-ziemniaczane oraz kapuściane. Przeciwdziałanie żółtaczce rzepy polega na zwalczaniu wektorów wirusa za pomocą zabiegów insektycydowych oraz uprawie odmian tolerancyjnych na TuYV. Jedną z nich jest odmiana DK Excited, która ponadto wyróżnia się rekordowo wysokim potencjałem plonowania oraz bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach (potwierdzone również wynikami doświadczeń Rejestrowych COBORU w latach 2019 i 2018).

Jak z mrozoodpornością odmian?

Marcin Liszewski: Jedną z zalet odmian mieszańcowych rzepaku ozimego marki Dekalb jest bardzo dobra zimotrwałość roślin. Obok wysokiego i stabilnego poziomu plonowania oraz wysokiej zdrowotności, jest to jeden z najważniejszych czynników selekcji nowych odmian. Nie w każdym roku jest to cecha, która decyduje o powodzeniu uprawy – ostatnie zimy są raczej łagodne. Ale raz na kilka lat mamy do czynienia z uszkodzeniami zimowymi rzepaku na dużą skalę, warto więc „mieć" tę cechę w swojej odmianie, tak na wszelki wypadek. Morozoodporność odmian rzepaku ozimego marki Dekalb testujemy w doświadczeniach zlokalizowanych w najbardziej narażonych na wymarzanie rejonach w Polsce i Europie, zarówno w doświadczeniach mikropoletkowych jak i łanowych. Odmianami marki Dekalb o najlepszej mrozoodporności są na przykład: DK Exima, DK Extract, DK Impression CL i DK Sequel.