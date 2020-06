Webinar: Zacznij chronić rzepak i zboża już jesienią

23 czerwca o godzinie 17.00 odbędzie się webinarium, w którym zostaną omówione najważniejsze aspekty jesiennej ochrony zbóż i rzepaku. Nie przegap tego wydarzenia.

Czas powoli przygotowywać się do żniw. Każdy rolnik wie, że okres ten jest bardzo pracowity i obfitujący często w sytuacje stresowe. Końcówka wegetacji ozimin to dobry moment do podsumowania mijającego sezonu oraz oceny skuteczności zastosowanych zabiegów agrotechnicznych. To dobry czas na analizę i wyciąganie wniosków. Oczywiście każdy sezon jest inny i nieprzewidywalny jednak mądry gospodarz jest przygotowany na każdy scenariusz pogodowy.

Przed nami siewy najpierw rzepaku a później zbóż. Powoli dokonywać należy wyborów, nie tylko odmian do siewu, ale także technologii ich uprawy oraz ochrony. W pierwszej kolejności skupić się powinniśmy na jesiennych zabiegach. Często jeszcze popełniane błędy w tym okresie zazwyczaj słono kosztują.

Na co jednak należy zwracać w jesiennej agrotechnice zbóż i rzepaku? Jak chronić te uprawy by zaprogramowały solidny fundament pod przyszły plon i dobrze przygotowały się do zimowania? O tym będziemy rozmawiać już we wtorek wspólnie z ekspertami z firmy Innvigo, podczas webinarium: Zacznij chronić rzepak i zboża już jesienią.



Spotkanie będzie podzielone na 2 części. W pierwszej z nich Marcin Kanownik, omówi kompleksową ochronę rzepaku ozimego. Natomiast Marcin Bystroński skupi się na jesiennych zabiegach ochrony w zbożach.

Webinar odbędzie się we wtorek 23 czerwca o godzinie 17:00. Będzie to spotkanie „na żywo", a zarejestrowani uczestnicy będą mogli zadawać pytania ekspertom na bieżąco. Pytania można przesyłać również na naszą skrzynkę mailową: portal@farmer.pl.