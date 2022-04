Wędrujące nasiona owsa głuchego

Owies głuchy to uciążliwy chwast jednoroczny. Ma wiele nazw zwyczajowych takich jak: owiesik, owsik lub owies chodzący. Ta ostatnia nazwa jest związana z pewnym ciekawym zjawiskiem, które zachodzi podczas jego kiełkowania.

Właśnie ta ostatnia nazwa jest bardzo ciekawa, bowiem odnosi się do niezwykłej właściwości nasion owsa głuchego (Avena fatua L.), które posiadają zdolność przemieszczania się, tak by znaleźć odpowiednie miejsce do kiełkowania i późniejszego wzrostu. W popularnym serwisie z filmami jakiś czas temu pojawił się film nakręcony przez BBC Earth ukazujący proces przemieszczania się nasion owsa.

Jest to możliwe bowiem pod wpływem różnego uwilgotnienia ość, którą zakończony jest ziarniak przekręca się względem niego, co powoduje przemieszczanie. Proces ten ustaje po znalezieniu odpowiedniego miejsca do wzrostu rośliny.

Warto przypomnieć, że jedna roślina owsa głuchego jest w stanie wytworzyć od 150 do 500 ziarniaków. Mogą one przetrwać w podłożu w oczekiwaniu na optymalne warunki do wzrostu nawet do 10 lat.

Dają sobie radę z kiełkowaniem nawet z 25 cm głębokości, a w samych ziarniakach znajduje się znaczne ilości skrobi i tłuszczu. Już 10 roślin owsa na m2 jęczmienia powoduje obniżkę jego plonu o 10 proc.