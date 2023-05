Przez opryskiwacz przelewamy każdego sezonu ogromne pieniądze. Dlatego też zabiegi ochronne powinny być maksymalnie zoptymalizowane. Wiatr jest jednym z czynników, który w bardzo dużym stopniu przyczynia się do skuteczności ochrony.

Dopuszczalna prawnie maksymalna prędkość wiatru podczas zabiegu ochronnego to 4 m/s

Aplikacja ochronna wykonywana podczas wietrznych warunków jest możliwa ale tylko przy zastosowaniu odpowiednich technik

Rękaw powietrzny i adiuwanty

Wiatr jest tym czynnikiem, który najczęściej przeszkadza w wiosennych zabiegach ochronnych. Niestety często odpowiednio niska prędkość wiatru występuje dopiero wieczorami, ale licząc tylko na wykonywanie aplikacji w godzinach późno popołudniowych oraz wieczornych czy nocnych nie jesteśmy w stanie w odpowiednim terminie wykonać wszystkich zabiegów.

Jeśli chodzi o zabiegi herbicydowe przy silnym wietrze to absolutnie ich nie wykonujemy - głównie ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia sąsiednich plantacji. Dopuszczalny prawem maksymalny wiatr podczas zabiegu to 4 m/s.

Nowoczesne opryskiwacze oraz coraz to nowsze technologie agrotechniczne umożliwiają wykonywanie zabiegu przy wyższych wskazaniach prędkości wiatru, aczkolwiek tu również mamy ograniczenia związane z wiatrem (choćby aspekt prawny). Ryzyko znoszenia cieczy roboczej możemy zminimalizować stosując odpowiednie adiuwanty - na rynku są dostępne preparaty, które redukują znoszenie aplikowanej cieczy. Naszą niezależność od wiatru pozwala również uzyskać implementacja rękawa powietrznego, aczkolwiek w dużej mierze przeszkodą będzie cena (uzależniona od szerokości roboczej belki).

Gdy ruszają się gałęzie oprysk niewskazany

Dla zobrazowania siły wiatru warto zastosować przelicznik m/s do km/h. I tak maksymalna prędkość ustalona prawem to 4 m/s, co przekłada się na 14,4 km/h.

Aby zminimalizować efekty uboczne wiatru podczas zabiegu belka opryskiwacza powinna zostać obniżona maksymalnie nisko, ale tak, by wciąż ciecz aplikowana z dysz pokrywała całą powierzchnię.

Wyczuwalny wiatr to około 2,5 - 3 m/s (10,8 km/h). Wówczas zauważymy drżenie liści na drzewach, łan delikatnie może powiewać. Przy dwukrotnie wyższej prędkości odnotowujemy już dość silne poruszanie się łanu, a dodatkowo na drzewach poruszają się także gałęzie. Prędkość wiatru na poziomie około 6 - 7 m/s oznacza dużą loteryjność jeśli chodzi o skuteczność zabiegu. To wszak prędkość na poziomie nawet 25 km/h, co oznacza, że znoszenie cieczy będzie już spore.

Delikatne, ale wciąż akceptowalne znoszenie cieczy roboczej, może powodować już wiatr wiejący z prędkością około 2 m/s (w zależności od kierunku). Niemniej niewielki wiatr, w przedziale 0,5 - 2 m/s, to warunki wręcz idealne do zabiegu (taka prędkość wiatru jest określana nawet jako lepsza niż warunki całkowicie bezwietrzne).

Wykonując zabiegi fungicydami przy prędkości wiatru na poziomie około 3 m/s powinniśmy zastosować oprysk grubokroplisty. Gruba kropla nie jest znoszona w tak dużym stopniu jak "mgiełka" przy zabiegach drobnokroplistych czy średniokroplistych.

Wiatr przy zabiegu - loteria za duże pieniądze

Problemem wykonywania zabiegów ochronnych przy wyjątkowo wietrznych warunkach jest przynajmniej częściowa nieskuteczność. O ile wiatr wieje w jedną stronę i nie unosi cieczy w powietrze to będziemy mieli “tylko” nieprecyzyjną ochronę - część roślin z powodu niedotarcia fungicydu może pozostać bez ochrony, podczas gdy na części roślin oprysk będzie skumulowany. Jeśli jednak wiatr podwiewa ciecz w górę to ta ma bardzo małe szanse na dotarcie do rośliny, a jeśli już tam trafi, to niekoniecznie z wymaganą minimalną ilością substancji.

Część badań dowodzi, że tylko niespełna 10% dostarczanej subsatncji aktywnej trafia w miejsce działania (przynajmniej w części pestycydów). Przy silnym znoszeniu cieczy roboczej najpewniej w punkt trafi jeszcze mniejsza ilość. Dlatego też podczas wykonywania zabiegów w warunkach silnego wiatru lub dużych podmuchów musimy liczyć się z częściową tylko skutecznością. Co prawda w zasadzie nie jest nigdy tak, że podczas wiatru do chronionej lub zwalczanej rośliny nie dojdzie ciecz robocza, niemniej kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt procent aplikowanej ilości może "uciec" w powietrze - zwłaszcza przy wietrze w przedziale 6-7 m/s i wyższym, a jednocześnie zastosowaniu standardowych technik opryskiwania.