Więcej zapraw nasiennych pochodzenia naturalnego

Corteva Agriscience szacuje, że zaprawy nasienne Lumidapt oraz Lumibio Kelta (stymulator opracowany przez Marrone Bio Innovations, spółkę zależną Pro Farm Technologies) zastosowano na ponad 10 milionach hektarów w Europie. Zaprawy te zostały użyte w sezonie 2021 w odmianach nasion kukurydzy, rzepaku ozimego i słonecznika marki Pioneer.

Równocześnie spółka informuje, że znacznie przyspiesza działania, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty pochodzenia naturalnego.

- Stymulatory wzrostu i rozwoju roślin pochodzenia naturalnego stanowią dla rolników unikalną możliwość prowadzenia upraw w taki sposób, żeby zapewnić efektywność produkcji rolnej przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne - powiedział Andre Negreiros, lider ds. technologii zaprawiania nasion w Corteva Agriscience na Europę.

- Jesteśmy dumni, że rozwiązanie zostało przyjęte w całej Europie i że przyczyniamy się do rozwoju bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych. To pierwszy raz, kiedy widzimy tak szerokie zastosowanie tego rodzaju technologii, zapewniającej rolnikom doskonałą wydajność i świetnie rezultaty – dodał.

- Kontynuujemy wprowadzanie innowacji, które pomogą zwiększyć rentowność gospodarstw rolnych, jednocześnie ułatwiając rolnikom prowadzenie zrównoważonych praktyk rolniczych zgodnie z oczekiwaniami konsumentów i naszymi celami zrównoważonego rozwoju do 2030 roku – dodaje z kolei Monica Sorribas, lider ds. marketingu w Corteva Agriscience na Europę.

- Lumidapt i Lumibio Kelta umożliwiają roślinom lepszy start wegetacji, wzmacniają system korzeniowy, zapewniają wcześniejsze wschody i większy wigor młodych roślin – kontynuuje Monika Sorribas. A jak mówi, produkty pochodzenia naturalnego są również wolne od mikrodrobin plastiku i zmniejszają wpływ rolnictwa na środowisko.

Corteva Agriscience kontynuuje budowę centrum technologii zaprawiania nasion (ang. Center of Seed Applied Technologies - CSAT) w południowo – zachodniej Francji. Celem inwestycji jest dostarczanie rolnikom w Europie wysokiej jakości zapraw nasiennych, które zapewnią ochronę upraw już na starcie wegetacji i pomogą producentom rolnym uzyskać dobry plon. Nowy ośrodek ma działać jako laboratorium badawcze, centrum testowe i zakład produkcji zapraw nasiennych. Badania, formulacja, testy laboratoryjne i doświadczenia polowe oraz proces produkcji będą prowadzone zgodnie z rygorystycznymi normami i najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Ponadto, jeszcze w tym roku Corteva Agriscience wprowadzi na rynek nowe zaprawy nasienne dla zbóż YMPACT. To rezultat umowy podpisanej z Pro Farm Technologies. Zgodnie z umową Corteva Agriscience będzie wprowadzać do sprzedaży nasienne zaprawy biologiczne, opracowane na bazie zastrzeżonej technologii Pro Farm. Celem tej współpracy jest udostępnienie europejskim hodowcom najlepszych narzędzi do stymulowania wzrostu i poprawy zdrowotności roślin, których efektem ma być większy plon wyższej jakości.

- Taki imponujący efekt jaki uzyskaliśmy z Lumidapt i Lumibio Kelta jest możliwy dzięki silnej współpracy Corteva Agriscience z takimi innowacyjnymi spółkami jak Marrone Bio Innovations (MBII) i Pro Farm Technologies, a także dzięki naszym relacjom z rolnikami w całej Europie – dodaje Andre Negreiros.

Ponadto, w ramach swojego zobowiązania wprowadzania zasad bardziej zrównoważonego rolnictwa, Corteva zawarła umowę z klauzulą wyłączności z firmą Eden Research. Kontrakt ten dotyczy zastosowania w zaprawach nasiennych Corteva rozwiązań Eden Research, wykorzystujących mikrokapsułki Sustaine, które są naturalnymi, niezawierającymi plastiku, biodegradowalnymi mikrosferami pochodzącymi z drożdży.

W Polsce Corteva od lat stosuje stymulator wzrostu Lumibio Kelta na nasionach marki Pioneer. Produkt ten pod marką Lunidapt znajduje się w ofercie sprzedażowej, tak samo jak wspominany wyżej nowy produkt o nazwie YMPACT.