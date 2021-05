Większa dawka Mospilan w uprawie ziemniaka

- Z dniem 10.05.2021 r., na mocy decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, została zmieniona dawka preparatu Mospilan 20 SP do stosowania w uprawie ziemniaka. Teraz można go podawać w dawce 0,12 kg/ha – informuje firma Sumi Agro Poland.

Przypominamy, że znany środek Mospilan 20 SP opiera się na acetamiprydzie z grupy pochodnych neonikotynoidów (insektycydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (Ach) – wg IRAC grupa 4A). Wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. W uprawie ziemniaka stosowany jest na larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej. Ale można go też aplikować np. w rzepaku, roślinach bobowatych, a także w uprawach ogrodniczych i lasach – lista zastosowań jest bardzo bogata.

- Producenci ziemniaków wiedzą z doświadczenia, że stonka jest nie tylko najgroźniejszym, lecz także nieuniknionym gościem na polu. Szkody powodują zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki. Żywią się one zielonymi częściami rośliny, pozostawiając jedynie łodygi i ogonki liściowe. Ze względu na to, że są one bardzo płodne i ekspansywne, mogą całkowicie zniszczyć wiele hektarów upraw w krótkim czasie. Rolnicy muszą być dobrze przygotowani na walkę ze stonką. Zwiększenie dawki insektycydu Mospilan 20 SP z pewnością wpłynie na minimalizację lub wykluczenie strat w plonach – podaje firma.

Dotychczas maksymalna dawka insektycydu dla uprawy ziemniaka wynosiła 0,08 kg/ha.

- Zwiększenie jej do 0,12 kg/ha jest równoznaczne z osiągnięciem jeszcze wyższej skuteczności. To rozwiązanie dla rolników, którzy spodziewają się silnej presji stonki na swoich polach – a ta rośnie z roku na rok. Warto podkreślić, że zastosowanie większej dawki preparatu nie wpływa na bezpieczeństwo owadów pożytecznych – zaznacza Sumi Agro Poland.