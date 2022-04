Wiosenne poprawki herbicydowe

Ochronę rzepaku przed chwastami należy wykonać jesienią, wiosną natomiast powinno przeprowadzać się jedynie korektę. Decyzję o ewentualnej konieczności przeprowadzenia zabiegu należy podjąć po uprzedniej lustracji plantacji.

Oferta herbicydów do stosowania wiosną jest mocno ograniczona, nie tyle pod względem liczby dostępnych produktów, co substancji aktywnych. Do zwalczania chwastów jednoliściennych dysponujemy sześcioma substancjami (chizalofop-P-etylu, chizalofop-P-tefurylu, fluazyfop-P-butylu, propachizafop, cykloksydym, kletodym).

Najliczniej reprezentowaną substancją do eliminacji jednoliściennych jest chizalofop-P-etylu (np. Labrador Pro, Buster 100 EC). Opryski z jej użyciem można rozpocząć już od wznowienia wiosennej wegetacji, natomiast końcowy termin jest różny, w zależności od herbicydu.

Podobne wymagania odnośnie do fazy rozwojowej chwastów jednorocznych mają środki zawierające fluazyfop, natomiast na plantacjach z perzem można je z powodzeniem stosować na rośliny w fazie 4-8 liści (Akapit 125 EC) lub 4-10 liści (Privium 125 EC). Zwalczanie chwastów rocznych herbicydami bazującymi na propachizafopie (np. Agil-S 100 EC, Aria 100 EC) wymaga użycia różnych dawek w zależności od ich fazy rozwojowej. Od fazy 3 liści do początku krzewienia stosuje się niższą z zalecanych, natomiast od pełni krzewienia do początku strzelania w źdźbło zaleca się dawkę wyższą. Perz jest najbardziej wrażliwy na propachizafop w fazie 3-6 liści. Cykloksydym (Focus Ultra 100 EC) zwalcza perz jedynie w stopniu średnim do fazy 1. kolanka, natomiast kletodym (np. Centurion Plus 120 EC) eliminuje tylko samosiewy zbóż, najlepiej w fazie 2-5 liści.

Do ograniczenia populacji chwastów dwuliściennych służą herbicydy z pikloramem (np. Zorro 300 SL) lub chlopyralidem (np. Cloe 300 SL, Major 300 SL). Na rynku dostępne jest również fabryczne połączenie obu substancji (np. Galera 334 SL), o szerszym wachlarzu zwalczanych gatunków. W celu podniesienia skuteczności zabiegu można również stosować mieszaniny zbiornikowe, np. Cloe 300 SL/Major 300 SL/ProSto 300 SL + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/Pikas 300 SL. Obie substancje mogą efektywnie działać, jeśli oprysk wykona się, gdy średnia dobowa temperatura przez kilka dni jest nie niższa niż 8°C. Do grupy regulatorów wzrostu należy również halauksyfen metylu (Arylex), który występuje jedynie w mieszaninie z chlopyralidem (Korvetto). Środek ten szybko wnika do wnętrza chwastów, w związku z czym można go stosować nawet godzinę przed spodziewanym deszczem.

Mówiąc o wiosennym odchwaszczaniu rzepaku, warto wspomnieć o herbicydach zawierających mieszaninę imazamoksu z chinomerakiem (np. Cleravo 285 SC) lub dodatkowo z aminopyralidem (Cleravo Flex). Niestety, środki te nadają się tylko na plantacje, na których wysiano odmiany odporne na imazamoks (oznaczenie CL – technologia Clearfield).