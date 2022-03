Wiosna nie zawsze sprzyja opryskom. Na co zwrócić uwagę?

Skuteczność zabiegów herbicydowych jest w znacznym stopniu uzależniona od przebiegu pogody w sezonie wegetacyjnym, a zwłaszcza okresie okołozabiegowym.

Warunki pogodowe przed opryskiem wpływają na końcowy efekt działania herbicydu w sposób pośredni, ponieważ kształtują cechy morfologiczne roślin decydujące o pobieraniu środka, tj. grubość kutykuli, wielkość i ustawienie blaszek liściowych. Od nich zależy, ile preparatu wniknie do wnętrza roślin, a następnie podziała na chwasty.

Warunki atmosferyczne w momencie opryskiwania roślin decydują o ilości pobranego środka, wpływając na zachowanie się kropel cieczy opryskowej, tj. czas utrzymywania się na powierzchni roślin, tempo parowania. Wpływają również na tempo przemieszczania herbicydu w roślinie do miejsca działania. Przebieg pogody w okresie kilku dni po zabiegu odpowiada za przemiany herbicydu w roślinie. Im jest on korzystniejszy dla jego działania, tym chwasty mają mniej czasu na rozkład substancji czynnej do produktów o niskiej toksyczności i szybciej obumierają.

Temperatura powietrza

Temperatura jest czynnikiem najsilniej wpływającym na skuteczność zabiegu. Wpływa bowiem na tempo procesów fizjologicznych w roślinach, a tym samym pobieranie, przemieszczanie i dezaktywację substancji czynnej w roślinach. Wraz ze spadkiem temperatury dochodzi do spowolnienia ich tempa.

Minimalna temperatura zalecana do stosowania danego środka powinna utrzymać się przez kilka dni po zabiegu, aby dać herbicydowi czas na działanie. Wykonując oprysk w temperaturze zbliżającej się do dolnej granicy wymaganego zakresu, należy jednak liczyć się z tym, że skuteczność zastosowanego środka nie będzie już tak wysoka, jak w warunkach cieplejszych. Poza tym powinny być spełnione inne kryteria warunkujące skuteczne działanie środka. Faza rozwojowa chwastów nie może przekraczać stadium, które według zaleceń producenta środka warunkuje wysoką skuteczność zabiegu. W mniej sprzyjających warunkach na ogół należy również stosować maksymalną z zalecanych dawek herbicydu.

Skrajnie wysokie lub niskie temperatury w czasie zabiegu nie tylko mają ujemny wpływ na skuteczność zwalczania chwastów, są również niebezpieczne dla opryskiwanej rośliny uprawnej. W warunkach stresu termicznego roślina zużywa więcej energii na dostosowanie się do zbyt niskich lub wysokich temperatur i słabiej radzi sobie z detoksykacją herbicydu. Skutkuje to przejściowymi lub nawet trwałymi uszkodzeniami plantacji w zależności od odmiany i kondycji roślin oraz siły działania czynnika stresowego. Nie można więc stosować herbicydów przed spodziewanym przymrozkiem lub bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów.

Wilgotność powietrza oraz gleby

Deficyt wilgoci powoduje, że rośliny broniąc się przed utratą wody, wytwarzają grubszą kutykulę oraz dążą do ograniczenia powierzchni parowania poprzez zwijanie blaszek liściowych. W niskiej wilgotności powietrza zwiększa się tempo parowania cieczy opryskowej z powierzchni roślin i w rezultacie mniej herbicydu przedostaje się do ich wnętrza. Zjawisko to jest nasilone, gdy niskiej wilgotności towarzyszy wysoka temperatura powietrza, co często ma miejsce w okresie późnowiosennym.

Podobnie jak temperatura powietrza, odpowiednie uwilgotnienie gleby ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa rośliny uprawnej. Rośliny narażone na długotrwały stres suszy są bardziej podatne na fitotoksyczne działanie herbicydu, zwłaszcza odmiany wrażliwe na deficyt wilgoci.

Szkodliwy jest natomiast deszcz mający miejsce krótko po zabiegu, ponieważ powoduje zmycie cieczy opryskowej z powierzchni roślin, co przekłada się na słabszą skuteczność. O tym, jak duży spadek efektywności herbicydu nastąpi na skutek opadów, decyduje ich intensywność oraz czas, jaki upłynął od oprysku do wystąpienia deszczu. Herbicydy różnią się wymaganiami co do długości czasu wolnego od deszczu w zależności od ich właściwości fizykochemicznych.

Wiatr

Dopuszczalna prędkość wiatru podczas zabiegów opryskiwania to 4 m/s. Należy mieć jednak na uwadze, że już słaby wiatr (1,5-2 m/s) wpływa na zachowanie się kropel cieczy opryskowej w powietrzu, powodując ich delikatne znoszenie, przez co opryskiwane chwasty nie są dostatecznie pokryte przez ciecz opryskową. W rezultacie mniej herbicydu jest pobrane przez chwasty i zabieg nie przynosi oczekiwanych efektów.