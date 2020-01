Włączmy się w obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin

Zaczynamy rok 2020, a będzie on szczególny dla nas. Rok ten bowiem został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) jako „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin”(MRZD).

W dobie napięć i negatywnych opinii społecznych na temat chemizacji rolnictwa, mamy doskonałą więc okazję głośno mówić, czym tak naprawdę jest zdrowa i bezpieczna żywność oraz jak ważna w tym zakresie jest ochrona roślin. Jest to tym bardziej ważne, bo niestety jak wiemy, narosło wiele mitów i kontrowersji w tym temacie, zwłaszcza wśród konsumentów.

Oficjalnym hasłem obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin jest motto: „Chroniąc rośliny – chronisz życie” (Protecting Plants, Protecting life). Ta krótka sentencja, ma bardzo głębokie przesłanie. Rośliny jak każdy organizm żywy, też chorują, a pestycydy to leki dla roślin. Zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, chronią przed patogenami, również tymi, które są poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia.

A jak możemy się włączyć w obchody tego święta?

My jako redakcja obiecujemy nadal dostarczać Wam najświeższe informacje z zakresu ochrony roślin. Informować Was także będziemy o wielu inicjatywach, które są zaplanowane na ten rok w związku z tym wydarzeniem.

Natomiast Wy rolnicy, możecie świętować ten rok w sposób szczególny, udowadniając to za każdym razem w praktyce rolniczej. Kupujcie tylko legalne środki ochrony roślin i stosujcie je zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami (przepisami).

Przychodzi nam jednak świętować, w niezbyt sprzyjających okolicznościach. Nastroje wokół ochrony roślin nie są optymistyczne, co rusz zwłaszcza w UE są wycofywane kolejne substancje czynne wielu pestycydów. Ochrona staje się coraz trudniejsza i jednocześnie mniej skuteczna.

Udowodnić, że ochrona roślin jest ważna i bezpieczna możemy w praktyce, na własnym polu - kupując legalne środki ochrony roślin, stosując je zgodnie z etykietą produktu w uprawach, w których mogą być użyte.