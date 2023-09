O powodzeniu zabiegu nie decydują tylko zastosowane substancje aktywne. Duże znaczenie ma także sam ich nośnik, czyli woda. Bez optymalnego pH cieczy roboczej nie ma mowy o pełnej skuteczności.

Wysokie pH znacznie pogarsza działanie m.in. fungicydów oraz insektycydów

Twarda woda nie pozwala na dobre wchłanianie zastosowanych preparatów

Woda twarda zwiększa ryzyko spływania i odbijania kropli cieczy roboczej

Jeszcze kilka lat temu do kondycjonerów wody przykładano nieco mniejszą uwagę. Generalnie w zabiegu najważniejsze wydawały się zastosowane substancje aktywne. Obecnie sytuacja wygląda nieco inaczej - teoria i praktyka są już zgodne co do tego, że choć to substancja aktywna działa w roślinie to jej działanie musi być poparte odpowiednią jakością wody. Optymalizacja wody używanej do zabiegu, która jest w istocie jedynym nośnikiem substancji, jest czasem kluczowym elementem podczas wykonywania zabiegu.

Problem twardej wody to de facto trudności związane z wysokim napięciem powierzchniowym. Kropla cieczy roboczej nie jest rozprowadzana po roślinie. Powstają duże krople, które nie tylko nie pokrywają całej rośliny, ale także szybciej spływają z opryskiwanej powierzchni, przez co substancja nie zostaje wchłonięta. Dodatkowo przy wytwarzaniu się dużej kropli zwiększa się ryzyko jej odbicia od opryskiwanej powierzchni co powoduje nawet całkowity brak skuteczności.

Woda do zabiegu powinna być miękka lub średnio twarda, czyli w przedziale 89 -179 (miękka) lub 179 - 268 (średnio twarda) - są to dane wyrażone w zawartości CaCO3 w wodzie (g/l).

Poziom pH wody decyduje o skuteczności substancji aktywnej

Poszczególne substancje aktywne zachowują się stabilnie w określonym przedziale pH wody. I tak w większości przypadków insektycydy najlepiej "zachowują się" w wodzie o odczynie na poziomie 4,5 - 6. Dla fungicydów oraz regulatorów wzrostu optymalne pH mieści się z kolei w przedziale 5 - 6,5 (przy czym dla fungicydów raczej 5,5 - 6,5). Większość herbicydów natomiast powinna być łączona z wodą o pH na poziomie 4,5 - 6, ale część substancji chwastobójczych w kwaśnych środowiskach zachowuje się niestabilnie i pH musi być wyższe (pH powyżej 7,5 jest wskazane np. dla sulfonylomoczników). W zabiegach jesiennych pojawia się także pendimetalina. Jest to jedna z nielicznych substancji, gdzie poziom reakcji na dane pH jest w istocie niewielkie.

Pamiętajmy o ogólnie przyjętej zasadzie, że pH wody powinno być takie samo jak odczyn stosowanych preparatów. Co natomiats w przypadku gdy tworzymy mieszaninę zbiornikową i występuje w niej kilka produktów o innych wymaganiach co do odczynu? Nie mamy wyjścia jak tylko znaleźć złoty środek i uzyskać odczyn "wyśrodkowany", tzn. będący optymalnym dla wszystkich składników. I tak stosując insektycyd z fungicydem najlepiej, jeśli pH będzie mieścić się w przedziale 5,5 - 6.

W skrajnych przypadkach, gdy do zabiegu stosowana jest woda twarda i jednocześnie o zbyt wysokim pH, możemy mieć do czynienie bardzo niską skutecznością zabiegu lub całkowitym brakiem skuteczności. Okazuje się bowiem, że woda jako nośnik nie spełniła absolutnie swojej roli.

Niskim kosztem wpływamy na skuteczność zabiegu

Co do odczynu cieczy roboczej teoretycznie woda ustabilizowana do pH na poziomie 4,5 - 6 pozwala na pozostawienie cieczy nawet do 24 godzin. Niemniej w praktyce sytuacja jest bardziej złożona. Jeśli stosujemy tylko jeden preparat i ciecz robocza została ustabilizowana do wspomnianego Ph to nie ma problemu. Niemniej często wykonujemy zabiegi łączone, tzw. tank - mixy. W przypadku złożonej mieszaniny zbiornikowej nie wiemy jakie reakcje zajdą pomiędzy poszczególnymi substancjami i innymi składowymi utworzonej mieszaniny. Tak więc zabieg powinien zostać wykonany niezwłocznie po sporządzeniu mieszaniny zbiornikowej.

Rynek kondycjonerów wody jest aktualnie dość bogaty. Zazwyczaj produkty te nie są drogie i ich implementacja do zabiegu nie podnosi znacząco kosztów aplikacji. Najczęściej jest to wydatek rzędu 8 - 25 zł/ha. Przy czym co do zasady dawka kondycjonerów wody jest liczona na każde 100 l cieczy roboczej. Dodajmy, że kondycjonery stosujemy na samym początku przygotowania mieszaniny zbiornikowej - odpowiednia dawka preparatu powinna trafić do opryskiwacza w momencie, kiedy ten jest wypełniony do poziomu 50 procent pożądanej ilości wody.