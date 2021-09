Wschody rzepaku nie wszędzie są dobre. Czasu na przesiewy już nie ma

Przeciągnięte w czasie siewy rzepaku to niejedyny problem jaki pojawia się na starcie tej uprawy. Niestety coraz więcej sygnałów dochodzi do nas o trudnych wschodach jak i licznych problemach dostrzegalnych na plantacjach.

Mamy bardzo zróżnicowane warunki pogodowe w kraju, są regiony gdzie opadów jest nadmiar oraz gdzie po siewie ich brakowało. W każdym przypadku miało to wpływ na termin siewu, a następnie na wschody rzepaku.

Zalecamy lustrację plantacji pod kątem kształtującej się obsady.

Są już widoczne pierwsze szkodniki oraz choroby. Czas wystawić żółte naczynia.

Problemy z dotrzymaniem optymalnego terminu siewu rzepaku to nie jedyne przeciwności z jakimi musieli się zmierzyć plantatorzy tej uprawy.

Warunki do siewu nie wszędzie były dobre. Zwłaszcza tam gdzie opadów było bardzo dużo i dochodziło nawet do powstania kilkudniowych zastoisk wody, wschody rzepaku bywają placowo bardzo przerzedzone. Rzepak, jak każda roślina potrzebuje z jednej strony wody, ale z drugiej jest wrażliwy na jej nadmiar. Silne opady utrudniały wymianę gazową, co niestety doprowadzało do obumarcia części kiełkujących roślin. Z drugiej strony opady, które towarzyszyły na krótko po siewie, a teraz słoneczna pogoda sprawiają, że na wierzchniej warstwie gleby tworzy się skorupa, która utrudnia przebicie się siewek na powierzchnię. Część z nich ma poskręcane łodyżki podliścieniowe, przyklejone liścienie do zbitej warstwy gleby albo są one pokryte warstwą piasku (zamulenie). Wigor siewek także nie jest póki co zadawalający. Taka sytuacja zdarza się np. w centrum kraju oraz na Mazowszu.

Poskręcane siewki i

Podobna sytuacja jest także na północy kraju. Tam nieoficjalnie zauważa się, że z powodu przedłużających się żniw, a następnie trudności w siewach wykonano tylko około 80 proc. planowanych zasiewów rzepaku. Niestety rolnicy również informują nas, że wschody zwłaszcza we fragmentach pola z glebą gliniastą, ciężką nie są dobre. Obsada spada tam wyraźnie nawet do 10-15 r/m2. Co więcej dużym problemem stają się ślimaki nagie, które uwielbiają żerować na kiełkujących nasionach, a później na młodych siewkach. Mogą doprowadzać do ubytku kolejnych roślin z obsady.

Niestety na wielu plantacjach martwi nie pełna obsada Fot. M.Mojzesowicz

Nie najlepiej jest także na Kujawach. Tu choć nadmiaru opadów nie było, to i tak obsada na części plantacji budzi wiele zastrzeżeń. Są pola, lub jego fragmenty, gdzie obecnie można oszacować obsadę na poziomie 15r/m2 ale są również i takie plantacje gdzie wschody są dobre i wyrównane, a obsada trzyma około 45 r/m2.

Zalecamy lustrację plantacji pod kątem wschodów rzepaku Fot. M. Mojzesowicz

Na wcześnie założonych plantacjach, rzepak może wchodzić w fazę nawet 4.liścia Fot. M. Mojzesowicz

Na części plantacji (jak i w pozostałych regionach) notuje się także lokalne problemy z pierwszymi chorobami grzybowymi. Może to być np. mączniak rzekomy. Sprzyja mu wysoka wilgotność gleby (oczywiście mówimy tu o regionach gdzie opadów było dużo).

Nadmiar opadów ma wpływ także na pojawienie się pierwszych objawów chorób grzybowych Fot. M. Mojzesowicz

Opady mają także wpływ z jednej strony na dobrą skuteczność zastosowanych preparatów doglebowych, z drugiej mogą one przemieszczać substancje czynne do głębszych warstw gleby. Może dochodzić do powszechnie pojawiających się objawów fitotoksyczności na roślinach. np. jak na zdjęciu poniżej już widać na siewkach charakterystyczne objawy po chlomazonie.

Z czasem objawy działania odglebowo chlomazonu mogą się na pogłębiać Fot. A. Kobus

Pojawiły się także szkodniki. Na liścieniach i młodych liściach są już widoczne charakterystyczne dziurki - oznaki żerowania pchełek ziemnych. Na samosiewach rzepaku z kolei można odnaleźć wiele innych gatunków szkodników takich jak: np. mączlik warzywny, miniarki czy pierwsze mszyce. Czas zatem wystawić żółte naczynia, które pomogą monitorować stan zagrożenia na danej plantacji. Na plantacje nalatywać już może śmietka kapuściana.

Są już widoczne pierwsze objawy żerowania szkodników, czas wystawić żółte naczynia Fot. A. Kobus

A jak wystartowały Wasze rzepaki? Czy dostrzegacie jakieś problemy z tym związane?