Trwają siewy zbóż. Pierwsze założone już plantacje szpilkują. Wraz z rozwojem sytuacji na polach coraz więcej pojawia się mszyc - migrantek. Należy rozpocząć lustrację nowych zasiewów. Mszyce bowiem to zapowiedź chorób wirusowych.

Mszyce wysysają soki z roślin, a także przenoszą groźne dla roślin wirusy, w tym groźny dla zbóż wirus żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV- Barley Yellow Dwarf Virus).

Objawy zawirusowania są widoczne dopiero na wiosnę.

Jednym ze skutecznych sposobów na ochronę zbóż przed wirusami jest walka chemiczna z tymi szkodnikami.

Tu po szpilkowaniu zbóż należy rozpocząć monitoring plantacji pod kątem występowania mszyc. Szkodniki te są wektorami wirusów, stąd walka z nimi ma coraz częściej duże znaczenie gospodarcze. Najczęściej występującą i najgroźniejszą mszycą jest mszyca czeremchowo-zbożowa.

Presja szkodników może być wysoka, gdyż zanotowano na plantacjach kukurydzy lokalnie bardzo dużo tych szkodników, stąd może zajść taka sytuacja, że w czasie zbiorów tej uprawy dojdzie do masowych migracji mszyc na młode zasiewy zbóż. O zagrożeniu informowaliśmy jakiś czas temu.

Rozpoczął się nalot mszyc

Naukowcom w obserwacji nalotów mszyc pomagają aparaty Johnsona odławiających owady z powietrza. Na tej podstawie mogą wyznaczyć początek ich nalotów. A ten właśnie się rozpoczął

- W ostatnich dniach w pułapce ssącej (aspiratorze Johnsona) w Sośnicowicach odnotowano początek migracji jesiennych mszyc. Należy obserwować plantacje ozimin (zboża, rzepak) pod kątem ich obecności, ponieważ są wektorami wirusów i mogą rozprzestrzeniać wirusy powodujące groźne choroby roślin uprawnych - ostrzega w komunikatach fitosanitarnych IOR-PIB w Poznaniu.

Dlatego szczególnie szpikujące już plantacje należy obserwować. W lustracji będą przydatne żółte naczynia, które znamy z upraw rzepaku. One również pomogą w zbożach wyłapywać pierwsze migrantki. Szczególną opieką powinniśmy objąć uprawy jęczmienia ozimego oraz pszenicy ozimej. Po zaobserwowaniu pierwszych osobników mszyc na liściach należy się zdecydować na zabieg chemiczny.

Czym zwalczać mszyce w zbożach?

Opady jakie lokalnie są notowane, czasem o charakterze nawalnym z pewnością będą przyczyną do powstania niewielkich opóźnień w siewach. Wiele wskazuje na to, że stosunkowo mało plantacji, zwłaszcza pszenicy uda się założyć we wrześniu. Należy pamiętać, że plantacje z późniejszych siewów generalnie są mniej atakowane przez mszyce i krócej narażone na zawirusowanie.

Wybór insektycydów, które możemy zastosować w uprawach nie jest duży. Wynika on głównie z zapisów etykietowych, które w wielu przypadkach mówią o możliwości zwalczania mszyc wiosną. Niewiele preparatów ma adnotacje na temat jesiennego stosowania. Co więcej zwracać musimy uwagę na gatunek zboża, w którym preparat jest dopuszczony. Przykładowo w jęczmieniu możemy stosować preparaty, które zawierają zeta-cypermetrynę. W pszenicy natomiast można stosować: lambda-cyhalotrynę, acetamipryd + lambda-cyhalotrynę oraz flonikamid.

Uwaga na szkodniki w rzepaku

Przypominamy także o kontynuowaniu lustracji plantacji rzepaku ozimego pod kątem szkodników jesiennych. Te nadal mogą dać wyraźnie o sobie znać. Jak sygnalizuje IOR-PIB w Poznaniu: