Wspólna deklaracja 30 organizacji dotycząca strategii Od pola do stołu

- Dzisiaj mija rok od przedstawienia strategii Od pola do stołu przez Komisję Europejską w Brukseli. Jednakże, jako że strategia w dalszym ciągu wzbudza zbyt wiele wątpliwości w europejskiej społeczności ludzi pracujących w sektorze rolniczym i rolno-spożywczym, nie możemy świętować tej rocznicy. Trwająca rok intensywna debata tylko spotęgowała nasze obawy – informuje we wspólnej deklaracji 30 organizacji rolniczych.

Poniżej prezentujemy treść deklaracji.

"Jako sygnatariusze niniejszej deklaracji, nie mamy żadnych wątpliwości, że strategia od pola do stołu i jej cele mają znaczący wpływ na cały łańcuch wartości w rolnictwie, od rolników po systemy żywnościowe oraz konsumentów w całej UE. Jednak konsekwencje te najprawdopodobniej będą inne niż pożądane lub oczekiwane skutki.

Postawmy sprawę jasno, zasadniczo nie sprzeciwiamy się podejściu przedstawionemu w ramach zielonego ładu czy strategii od pola do stołu. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasz system żywnościowy powinien wdrożyć środki, które mają na celu poprawę jego zrównoważoności, najszybciej jak to możliwe, jednocześnie zapewniając najwyższe standardy jakości oraz żywność przystępną cenowo.

Niemniej jednak strategia będzie miała wpływ nie tylko na jakość środowiskową naszego rolnictwa, ale również na nasze moce produkcyjne i konkurencyjność, nasze przywozy oraz ostatecznie na ceny detaliczne. Mamy również do czynienia ze znaczącymi paradoksami, jeżeli chodzi o strukturę uogólnionych celów, co również zostało ukazane w ciągu ostatnich lat. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, może być już za późno. Nie powinniśmy unikać dyskusji na temat tych paradoksów. Jako że mamy za dużo do stracenia, powinniśmy wspólnie odnieść się do tych kwestii, mimo że wydaje się, że na poziomie unijnym panuje wszechobecna pogarda.

Kompleksowa ocena skutków jest odpowiednim sposobem, aby rozpocząć konkretną dyskusję na temat meritum strategii od pola do stołu.

Wiceprzewodniczący Frans Timmermans obiecał przeprowadzenie takiego badania. Jednakże wbrew zasadom dobrego zarządzania Komisji oraz wielokrotnych zapewnień wiceprzewodniczącego, zdajemy sobie obecnie sprawę, że ocena skutków nie zostanie przeprowadzona. Zasady Komisji dotyczące tego tematu są jednak jasne, „wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków w przypadku inicjatyw Komisji, które prawdopodobnie będą miały znaczący wpływ gospodarczy, środowiskowy i społeczny.1 (...) Ocena skutków gromadzi dowody, aby ocenić czy przyszłe unijne działania ustawodawcze lub te o charakterze nieustawodawczym są uzasadnione oraz ustalić jak należy je przeprowadzić, aby osiągnąć zamierzone cele polityczne2.” W obliczu wyzwań dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego to zaniedbanie ze strony Komisji jest niezrozumiałe i nie do przyjęcia.

Indywidualne badania dotyczące różnych celów strategii nie są wystarczające. Tylko poprzez kumulację oraz przeprowadzenie kontroli krzyżowej różnych celów zawartych w strategii można zdać sobie sprawę z wyzwań, z jakimi się wiąże. Jeżeli chodzi o politykę handlową, ta sama Komisja miała odwagę zaproponować przeprowadzenie kompleksowego badania odnośnie złożonego, skumulowanego wpływu ponad 60 porozumień handlowych zawartych przez UE. Dlaczego więc takie działanie nie jest możliwe w przypadku strategii od pola do stołu? Dlaczego rząd USA przeprowadził już badanie dotyczące naszej własnej wiodącej polityki?

Zwracamy się z prośbą o zastosowanie niniejszych trzech rozsądnych zasad: oparcie polityki o konkretne dane i dowody naukowe, a nie ideologię czy stanowiska polityczne, zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa, rozpoczęcie dialogu na temat konkretnych narzędzi i technologii, które są w stanie zachęcić społeczność rolniczą do tego projektu politycznego, a także zrównanie poziomu ambicji pomiędzy unijnym rynkiem wewnętrznym oraz naszymi międzynarodowymi partnerami, którzy nie mają takich samych aspiracji w zakresie ochrony środowiska".

Poniżej lista organizacji:

AnimalHealthEurope - Europejscy Wytwórcy Weterynaryjnych Produktów leczniczych dla zwierząt.

Agriculture and Progress – Europejska Platforma w sprawie zrównoważonej produkcji rolniczej

AVEC - Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlarzy Drobiem w UE

Ceettar - Europejska Organizacja Podwykonawców Rolnych, Wiejskich i Leśnych

CEFS - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Cukru

CEJA - Europejska Rada Młodych Rolników

CEMA - Europejska Branża Maszyn Rolniczych CEPM - Konfederacja Europejskich Producentów Kukurydzy

CEVI - Europejska Konfederacja Niezależnych Winiarzy

CIBE - Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka

Clitravi - Centrum Łącznikowe dla przemysłu przetwórstwa mięsa w Unii Europejskiej

COCERAL - Europejskie Stowarzyszenie Handlowców na rynku zbóż, roślin oleistych, roślin strączkowych, oliwy z oliwek, olejów i tłuszczów, paszy dla zwierząt oraz dostaw dla rolnictwa

Copa - Cogeca - Europejscy rolnicy i Europejskie Spółdzielnie Rolnicze

Cotance - Europejska Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń garbarzy i wyprawiaczy

EDA – Europejskie Stowarzyszenie Mleczarskie

EFFAB – Europejskie Forum Hodowców Zwierząt Gospodarskich

ELO - Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich

ePURE - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Odnawialnego Etanolu

Euromontana - Europejskie Stowarzyszenie Obszarów Górskich

European Livestock Voice - Europejska Platforma Łańcucha Żywnościowego w hodowli zwierząt (ze wsparciem partnerów lokalnych CARNI SOSTENIBILI (IT) i SOMOS GANADERIA (ES)).

Euroseeds - Europejskie Stowarzyszenie Sektora Nasion

FARM EUROPE - Europejski Think Tank w sprawie gospodarek wiejskich

FEAP- Konfederacja Europejskich Producentów Akwakultury

FEFAC - Europejska Federacja Producentów Pasz

FEFANA - Europejskie Stowarzyszenie Specjalnych Składników Pasz i ich Mieszanek

Fertilizers Europe - Europejskie Stowarzyszenie Branży Nawozów

Euro Foie Gras - Europejska Federacja foie gras

IBC - Europejskie Związki Zawodowe Hodowców i Producentów Mięsa

UECBV – Europejscy Hodowcy Zwierząt Gospodarskich i Producenci Wyrobów Mięsnych