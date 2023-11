Firma Bayer ogłosiła dzisiaj oficjalnie na targach Agritechnica, strategiczną współpracę z firmą Microsoft. Opracowana technologia ma przyspieszyć tempo dostarczania rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie.

Platforma branżowa Microsoft Azure Data Manager for Agriculture będzie zapewniała bezpieczną i zgodną wymianę danych z gospodarstwa pomiędzy flagowymi produktami firmy Bayer a platformą Climate FieldView i producenctami oryginalnego sprzętu (OEM).

Po wstępnym uruchomieniu usług Bayer AgPowered Services na platformie na początku tego roku, firma Leaf Agriculture wprowadza obecnie rozwiązanie jeszcze bardziej zwiększające dostępność danych maszyn rolniczych, a OneSoil dostarcza nowe rozwiązania do identyfikacji upraw w sezonie.

-Dane rolnicze nie są niczym nowym, ale technologia ogromnie ewoluowała, podobnie jak sposoby, w jakie rolnicy mogą gromadzić, udostępniać i korzystać z danych generowanych w gospodarstwie – powiedział Jeremy Williams, dyrektor Climate LLC i Digital Farming w Dział Crop Science firmy Bayer.

Nasza branża może teraz skupić się na infrastrukturze, złączach danych i gotowych możliwościach, które mogą w jeszcze większym stopniu wykorzystać potencjał rozwiązań w zakresie rolnictwa cyfrowego oraz wartość, jaką możemy zapewnić klientom, na przykład możliwość powiązania się z programami zrównoważonego rozwoju poprzez lepszą łączność i lepsze dane interoperacyjność.

Współpraca się rozszerza

Po zainicjowaniu przez rolnika klienci korporacyjni z całego łańcucha wartości rolno-spożywczej, tacy jak sprzedawcy detaliczni, instytucje finansowe i firmy zajmujące się pakowanymi towarami konsumenckimi (CPG), mogą teraz łączyć się i automatycznie synchronizować pliki dotyczące siewu, sadzienia, aplikacji i zbiorów z FieldView, umożliwiając wymiana danych pomiędzy rozwiązaniami zbudowanymi w oparciu o Azure Data Manager.

Jednym z największych wyzwań technologicznych stojących przed rolnictwem jest brak interoperacyjności danych. Rolnicy zaobserwowali postęp w zakresie możliwości łączenia danych między platformami w gospodarstwach rolnych, ale rozwiązania umożliwiające im łączenie się z usługami i możliwościami poza gospodarstwem były w dużej mierze niedostępne. Firmom i organizacjom wspierającym rolnictwo i branże pokrewne również brakowało infrastruktury i możliwości niezbędnych, aby jak najlepiej służyć swoim klientom.

Oprócz łączności FieldView, którą zapewnia Sonata Software – wiodąca firma zajmująca się inżynierią modernizacyjną i integrator systemów agtech – Bayer opracowuje także nowe usługi AgPowered Services umożliwiające łączność danych maszyn z wiodącymi producentami OEM, w tym Stara, Topcon i Trimble.

Użytkownicy korporacyjni usługi Azure Data Manager będą mieli do dyspozycji zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie umożliwiające bezpieczne i zgodne z przepisami łączenie się z kluczowymi źródłami danych dotyczących maszyn rolniczych w branży, obniżając w ten sposób koszty inwestycji technicznych, z którymi borykają się obecnie firmy.

Co więcej, organizacje mogą polegać na tym samym systemie, aby łączyć się z dodatkowymi źródłami danych, takimi jak pogoda i zdjęcia, a także włączać oparte na danych spostrzeżenia i rekomendacje z pakietu usług AgPowered Services do swoich rozwiązań skierowanych do klientów. Azure Data Manager zapewnia firmom jedno miejsce, w którym mogą łączyć się z danymi maszyn rolniczych, pogodą, obrazami i spostrzeżeniami z usług AgPowered Services.

Coraz więcej firm wprowadza rozwiązania na platformę branżową

Wraz z łącznością FieldView i OEM nowa usługa AgPowered dodatkowo zwiększa dostępność danych maszyn rolniczych. Dekoder maszyn rolniczych firmy Bayer obsługiwany przez firmę Leaf Agriculture może tłumaczyć dane maszyn od wielu różnych producentów OEM i platform. Może to przyspieszyć innowacje i usprawnić dostarczanie rozwiązań rolnikom, ułatwiając budowanie na podstawie spójnych danych z wielu źródeł.

-Dane gospodarstw rolnych są przechowywane w setkach różnych formatów, co stanowi duże wyzwanie dla każdego, kto chce móc pracować z danymi od więcej niż jednego dostawcy – powiedział dyrektor generalny Leaf, G. Bailey Stockdale.

-Ułatwiając pracę ze spójnymi danymi w jednym formacie, pomagamy firmom uwolnić nową wartość z istniejących danych. Oferowanie usługi Leaf w ramach usługi AgPowered pomaga szybciej udostępnić tę technologię większej liczbie firm i jeszcze bardziej przyspieszyć tempo innowacji w żywności i rolnictwie.

Kolejna nowa funkcja, Bayer In-Season Crop Identification obsługiwana przez OneSoil, zapewnia możliwości teledetekcji (zdjęcia satelitarne), umożliwiające wykrywanie w sezonie kluczowych upraw dochodowych, takich jak kukurydza i soja, a także dodatkowych dziesięciu upraw w Ameryce Północnej i Południowej i Europie.

Ta przełomowa usługa otwiera drzwi do wielu cennych zastosowań w całym rolniczym łańcuchu wartości. Od weryfikacji platform węglowych lub programów dotacji rządowych na rzecz zrównoważonych praktyk rolniczych, poprzez planowanie i optymalizację wydajności dla firm zajmujących się przetwórstwem roślin, po usprawnianie ocen ubezpieczeń w celu dokładnego zarządzania ryzykiem – przykłady te dają wgląd w ogromny potencjał, jaki kryje w sobie ta technologia.

-Wkład w usługi AgPowered Services platformy od samego początku jest naprawdę ekscytujący. Najnowocześniejsze modele wykrywania upraw OneSoil, napędzane sztuczną inteligencją i teledetekcją, pokazują nasze zaangażowanie w rewolucjonizację przemysłu rolnego na poziomie globalnym – powiedział dyrektor generalny OneSoil, Morten Schmidt.

- Współpraca z firmą Bayer otwiera drzwi do przedstawienia naszej technologii klientom na całym świecie, co stanowi znaczący krok naprzód w nowoczesnym rolnictwie.

Gotowe do użycia możliwości dla start-upów i globalnych przedsiębiorstw

Technologie w różnych gałęziach przemysłu, w tym w rolnictwie, są stale udoskonalane. W maju firma Microsoft zaprezentowała kompleksową, ujednoliconą platformę analityczną o nazwie Microsoft Fabric, która pomaga organizacjom zgromadzić wszystkie dane i narzędzia analityczne potrzebne do dostarczania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, takich jak aplikacje oparte na modelach wielkojęzykowych dla rolnictwa. Firma Microsoft i partnerzy, tacy jak Bayer, będą w dalszym ciągu rozszerzać usługę Azure Data Manager o więcej łączników i możliwości specyficznych dla rolnictwa, dzięki czemu spostrzeżenia nie będą już ograniczone określonymi typami danych i źródłami, a jednocześnie będą integrować nowe możliwości platformy Fabric, zaczynając od Fabric Data Factory.

- Nowe integracje z Microsoft Fabric zapewniają jeszcze większą interoperacyjność i możliwość pozyskiwania danych z różnych źródeł, tworząc ujednoliconą podstawę danych – powiedział Satish Thomas, wiceprezes korporacyjny firmy Microsoft ds. rozwiązań Industry Clouds.

-Fabric zapewnia także pojedynczą platformę analityczną opartą na sztucznej inteligencji, która umożliwia przenoszenie i przekształcanie danych w skali chmury do scenariuszy specyficznych dla rolnictwa, umożliwiając naszym klientom skrócenie czasu uzyskiwania wglądu.

Jak ogłoszono już w 2021 r. i na początku tego roku, usługi AgPowered Services firmy Bayer w połączeniu z usługą Azure Data Manager zapewniają gotowe do użycia funkcje dostępne dla firm i organizacji, od start-upów po przedsiębiorstwa globalne, do licencjonowania i używania na potrzeby własne, wewnętrzne lub klientów.

Na przykład firmy rozwijające technologie w gospodarstwach rolnych mogą korzystać z nowej infrastruktury chmury i podstawowych możliwości firmy Microsoft (Azure Data Manager) oraz licencjonować dodatkowe możliwości firmy Bayer (AgPowered Services), aby tworzyć narzędzia cyfrowe, które wspierają korzystne wyniki agronomiczne dla plantatorów. Podobnie firmy z branży dóbr konsumpcyjnych mogą wykorzystywać oferty w chmurze do tworzenia rozwiązań zapewniających wgląd w składniki odżywcze, zrównoważony rozwój i praktyki produkcyjne, aby budować zaufanie wśród konsumentów, interesariuszy i inwestorów.