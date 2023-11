Kompensacja zachwaszczenia samosiewami zbóż może być związana m.in. z suszą w pierwszej części jesieni. Do kiedy zwalczać samosiewy zbóż w rzepaku?

Na niektórych plantacjach rzepaku zaobserwować możemy wtórne zachwaszczenie samosiewami zbóż

Dobre warunki pogodowe warto wykorzystać i jeszcze jesienią wyeliminować gatunki jednoliścienne

Wtórne zachwaszczenie spowodowane wrześniową suszą

Samosiewy zbóż w rzepaku nie przysparzają na ogół problemu i są stosunkowo łatwe do zwalczenia. Jednakże zabieg korekcyjny jest czasem niezbędny. W tym roku kompensacja zachwaszczenia gatunkami zbożowymi wydaje się nieco większa. Sprzyjać późnojesiennym wchodom mogą dwa czynniki. Przede wszystkim płytka uprawa - wydaje się, że zainteresowanie uprawą bezorkową rzepaku w tym sezonie wzrosło, a to pociąga za sobą zazwyczaj konieczność sekwencyjnego zabiegu graminicydami. Ponadto ważny jest sam czas pierwszego zabiegu. Jeśli był on wykonywany jeszcze we wrześniu to prawdopodobieństwo kompensacji zachwaszczenia samosiewami zbóż wzrasta - susza w pierwszej części jesieni opóźniała wschody chwastów, także tych jednoliściennych. Nawet jeśli zauważaliśmy je na plantacji to mogło być tak, że skiełkowała i powschodziła tylko część roślin. Wschody samosiewów zbóż "na raty" obserwujemy najczęściej w technologiach bezorkowych, choć i w uprawie płużnej może wystąpić konieczność korekty.

Korektę lepiej wykonać jeszcze jesienią

Do zwalczania samosiewów zbóż możemy skierować takie substancje, jak:

- chizalofop-p-etylowy (m.in. Investo 100 EC, Labrador 05 EC, Targa Super 05 EC)

- propachizafop (m.in. Agil - S 100 EC, Zetrola 100 EC)

- fluazfop-p-butylu (m.in Akapit 125 EC, Fusilade Forte 150 EC)

- cykloksydym (m.in. Focus Ultra 100 EC)

- kletodym (m.in. Brixton)

Samosiewy zbóż można zwalczać jeszcze początkiem wiosny, niemniej warto wykorzystać jeszcze aurę pozwalającą na aplikację graminicydów. Dlaczego? Oczywiście wtórne zachwaszczenia samosiewami zbóż będzie bardzo niekorzystne dla plantacji. Z racji tego, że rośliny rzepaku są już dość duże samosiewy mogą intensywnie wzrastać, by osiągnąć jak najlepszy dostęp do światła. W tym celu będą pobierać znaczne ilości składników pokarmowych z gleby. Jest to tym bardziej niekorzystny układ, że plantacje rzepaku i tak odczuwają już silne niedobory, zwłaszcza azotu.

Przy okazji korekty sprawdzajmy też czy na plantacji nie ma szkodników

Tak więc - jeśli tylko mamy możliwość wjazdu na plantację - korektę na samosiewy zbóż zdecydowanie wykonujmy jeszcze jesienią. Przy czym zwracajmy uwagę na minimalne temperatury podczas zabiegu. Te z reguły nie powinny być niższe niż 5 ºC. Jednocześnie po zabiegu nie powinny wystąpić przymrozki. Na ujemne temperatury jednak się nie zanosi, podobnie jak na zatrzymanie wegetacji. Dlatego też jak najszybciej na takich plantacjach należy podać graminicyd. Przy okazji lustrujmy pola pod kątem obecności szkodników - na plantacjach występuje m.in. mszyca. Ewentualny zabieg można insektycydowy można wykonać jednocześnie z podaniem graminicydów. W przypadku plantacji o wysokim stopniu porażenia suchą zgnilizną kapustnych warto także zaimplementować fungicydy. Generalnie fungicyd również może być łączony ze zwalczaniem chwastów jednoliściennych oraz insektycydami.