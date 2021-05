Wystartowała platforma szkoleniowa o pestycydach

Właśnie ruszyła nowa platforma szkoleniowa Akademia PSOR. Nieodpłatnie udostępnione są na niej materiały przygotowane przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Akademia PSOR to 9 modułów, w których zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące stosowania środków ochrony roślin. Po ukończeniu modułów każdy z uczestników otrzymuje certyfikat zakończenia szkolenia.

Sezon prac na polu w pełni, więc to idealny moment, by zadbać o bezpieczeństwo swoje, swoich pracowników i powtórzyć informacje na temat bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania środków ochrony roślin. Tym bardziej, że chodzi też o środowisko i żywność. Dlatego tak istotne jest aktualizowanie wiedzy na temat właściwego stosowania środków ochrony roślin – niezależnie od sezonu czy wielkości gospodarstwa.

PSOR uruchomiło platformę szkoleniową – Akademia PSOR. Na stronie www.akademiapsor.bezpiecznie.org nieodpłatnie udostępnione są materiały przygotowane przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.

Akademia PSOR to 9 modułów, w których zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące stosowania środków ochrony roślin. Z filmów wideo rolnicy dowiedzą się przede wszystkim:

• jak chronić środowisko, dzięki prawidłowej technice zabiegu,

• jak kupić oryginalne preparaty i uniknąć kary finansowej,

• jaką odzież ochronną wybrać, aby zapewnić sobie lub pracownikom bezpieczeństwo podczas pracy ze środkami ochrony roślin, by sobie nie zaszkodzić,

• jak wykorzystać cały produkt efektywnie i precyzyjnie,

• jak i gdzie oddać opakowania po środkach ochrony roślin, by nie płacić za utylizację i uniknąć kary finansowej,

• jak chronić owady zapylające podczas prac na polu i jak nawiązać lukratywną współpracę z pszczelarzem.

Akademia PSOR to platforma dedykowana rolnikom, doradcom, kadrze ze szkół rolniczych, uczniom i studentom. Dostęp do platformy jest bezpłatny. Każdy, kto weźmie udział w szkoleniu, będzie mógł uzyskać certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.