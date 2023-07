Czy słonecznica orężówka będzie wkrótce szkodnikiem o znaczeniu gospodarczym? Co o niej wiemy?

Helicoverpa armigera). Słonecznica orężowka to motyl powszechnie występujący w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, Australii i Oceanii, a także w wielu krajach UE. W ostatnich latach znacząco poszerzył on zasięg występowania. W Polsce pojawia się okresowo jako gatunek nalatujący, głównie z południa kontynentu, choć jest także stwierdzany w Ukrainie. Ma zatem szanse przenikać do Polski z różnych kierunków. Zwykle motyle chętnie korzystają z prądów powietrza, które ułatwiają im pokonywanie długich dystansów.

Słonecznica jest gatunkiem wielożernym. Jej gąsienice mogą uszkadzać ponad 130 gatunków roślin, zarówno dziko rosnących, jak i uprawianych przez człowieka w gruncie i pod osłonami – zasiedlają zarówno rośliny ogrodnicze, ozdobne, sadownicze, jak i rolnicze. Zakres roślin żywicielskich jest bardzo rozległy, ale z gospodarczego punktu widzenia szczególnie chętnie uszkadzane przez gąsienice są: bawełna (najbardziej), sorgo, soja, ziemniaki, papryka, pomidor, fasola, groch, kukurydza, lucerna, ciecierzyca, tytoń, len, pelargonia, chryzantema, róża, goździk, lawenda, datura oraz liczne drzewa owocowe (zwłaszcza śliwy), a nawet drzewostany leśne. Jak można zatem zobaczyć, na większości znanych w Polsce upraw może ten owad występować.

Cykl rozwoju słonecznicy orężówki

W regionach swojego naturalnego występowania, w zależności od strefy klimatycznej i dostępu do roślin żywicielskich, gatunek rozwija 2-6 pokoleń w ciągu roku. Jak wskazuje literatura zagraniczna, rozwój jednego pokolenia trwa 4-5 tygodni w średniej temperaturze 28oC. Samica może złożyć do 3000 jaj. Okres składania jaj może trwać 5-24 dni, a wylęg gąsienic zaczyna się po 3-5 dniach, w zależności od temperatury i rośliny żywicielskiej. Gąsienice przechodzą przez sześć stadiów rozwojowych (...).