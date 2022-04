Wywiad z prof. Mrówczyńskim o wojnie w Ukrainie, Zielonym Ładzie i konieczności wdrożenia zmiany w ochronie roślin

Długo byliśmy skoncentrowani na Europejskim Zielonym Ładzie. Sytuacja nagle zmienia się o 180 stopni. Wojna w Ukrainie zmusza do tego, aby spojrzeć na tę transformację z zupełnie innej perspektywy. Czy zmieni się także podejście do ochrony roślin?

W jaki sposób powinno się zmienić podejście do ochrony roślin, aby móc zapewnić wysoką skuteczność w zwalczaniu agrofagów i jednocześnie iść w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem? Ostatnimi czasy znaczenia nabrały także zupełnie inne czynniki, m.in. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Europie oraz uzyskanie stabilności ekonomicznej w związku z rosyjską agresją w Ukrainie i wdrożonymi sankcjami. Czy da się pogodzić te dwa elementy w nowej rzeczywistości? O tym rozmawiamy z prof. dr hab. Markiem Mrówczyńskim z IOR – PIB w Poznaniu, którego dyrektorem był w latach 2018-2021 oraz 2007-2012.

„FARMER”: Czy w obliczu nowej sytuacji globalnej Pana zdaniem grozi nam zachwianie bezpieczeństwa żywnościowego? Czy Komisja Europejska powinna oddalić plany wejścia w życie zasad Europejskiego Zielonego Ładu?

Prof. Marek Mrówczyński: Europejski Zielony Ład (EZŁ), strategia KE „Od pola do stołu” i „Na rzecz bioróżnorodności”, a także „Fit for 55” w aktualnej sytuacji związanej z agresją Rosji w Ukrainie moim zdaniem powinny zostać natychmiast wstrzymane. EZŁ to polityka i oderwana od rzeczywistości ideologia, w którą wierzą tylko niektórzy urzędnicy w UE. Z ramienia UE tymi sprawami zajmuje się komisarz Frans Timmermans, który 8 marca 2022 r. podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego stwierdził, że nie zgadza się z pomysłami złagodzenia celów zrównoważonego rozwoju w polityce żywnościowej. Komisarz Frans Timmermans w latach 1990-1993 był sekretarzem Ambasady Holandii w Moskwie i może to spojrzenie wpływa na jego decyzje, które nie tylko związane są z EZŁ. Sprawa wstrzymania EZŁ powinna zostać podjęta, wbrew Fransowi Timmermansowi, podczas posiedzenia Rady Europejskiej, w której biorą udział i decydują premierzy wszystkich 27 Państw UE. Brak takiej decyzji spowoduje, że od 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać EZŁ, co wpłynie na uzależnienie UE od żywności także z Rosji, która traktuje surowce żywnościowe oraz energetyczne jako formę uzależnienia politycznego.

Strategie KE nakazują ograniczyć do 2030 r. aż o 50 proc. zużycie w UE środków ochrony roślin oraz nawozów o 20 proc. Wprowadzenie tak silnych redukcji chemizacji produkcji spowoduje, wg różnych ekspertyz, obniżenie plonowania roślin uprawnych o 10-50 proc., co wpłynie na uzależnienie UE od dostaw żywności z innych państw, gdzie nie obowiązują standardy Integrowanej Ochrony Roślin i także nie istnieje EZŁ.

Należy zauważyć, że najpierw COVID-19, a teraz wojna w Ukrainie oraz nałożone sankcje to także przerwanie łańcuchów dostaw i niepewność co do dostarczenia na czas kluczowych produktów. To także liczne ograniczenia. Obecna sytuacja jest bardzo złożona, a konsekwencje dalej nieznane.

Za zmianami w ochronie roślin nie nadążają już także przepisy. Co powinno się zmienić w priorytecie w tym zakresie?

UE w okresie wiosny 2022 r. ma przedstawić do dyskusji projekt zmiany Rozporządzenia 1107 z 2009 r., który dotyczy m.in. rejestracji środków ochrony roślin (ś.o.r.). Założenia zmian uwzględniają wzajemne uznawanie rejestracji ś.o.r. Wprowadzony ma zostać również uproszczony system oceny ryzyka wprowadzenia biologicznych ś.o.r., który będzie także dotyczył makroorganizmów pożytecznych, gdyż aktualnie nie są one rejestrowane w UE. Niestety, mogą to być także organizmy inwazyjne, co może stworzyć wielkie problemy ekologiczne i środowiskowe. Dlatego muszą być one także poddawane ocenie. Planuje się również wprowadzić uproszczenia w rejestracji ś.o.r. dla upraw małoobszarowych, co pozwoli na zwiększenie ich powierzchni i wpłynie korzystnie na bioróżnorodność.

W nowelizacji Rozporządzenia 1107 z 2009 r. ma zostać wprowadzony także obowiązek rejestracji adiuwantów, ale w trybie uproszczonym. Aktualnie w UE poszczególne państwa mogą, ale nie muszą rejestrować adiuwantów, co uznaje się za wielki błąd, gdyż na rynku mogą znajdować się produkty, np. oleje, które nie spełniają norm zdrowotnych oraz środowiskowych.

Przepisy i regulacje muszą także nadążać za rozwojem cyfryzacji i nowych technologii. Czy są planowane zmiany także w tym zakresie?

UE, opracowując w 2009 r. Rozporządzenie 1107, nie uwzględniła dronów i wiatrakowców, bo wówczas nie były jeszcze stosowane w ochronie roślin. Obecnie istnieje pilna potrzeba wprowadzenia przepisów, które umożliwią wykorzystanie ich do ochrony.

Kolejna sprawa to przepisy ograniczające wykonywanie zabiegów ochrony w mniej korzystnych warunkach pogodowych. Aktualnie w Polsce maksymalna prędkość wiatru podczas wykonywania zabiegów opryskiwania roślin wynosi 4 m na sekundę i jest regulowana od 2014 r. Rozporządzeniem MRiRW, które dotyczy warunków stosowania środków ochrony roślin. Powyższe Rozporządzenie MRiRW nie uwzględnia np. nowoczesnych opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza oraz rozpylaczy antyznoszeniowych, a także niektórych adiuwantów wielofunkcyjnych, które zapobiegają znoszeniu cieczy użytkowej ś.o.r. Wiele państw UE wprowadziło już nowe zapisy, które nakazują stosowanie ś.o.r. w taki sposób i warunkach, które zapobiegają znoszeniu cieczy użytkowej. W Polsce podobne zapisy znajdą się w nowelizowanej ustawie o środkach ochrony roślin, ale wszystko zależy od zmian w Rozporządzeniu UE nr 1107/2009. Takie zmiany ułatwią wykonywanie zabiegów ochronnych z wykorzystaniem nowoczesnej techniki, co jest zgodne z integrowaną ochroną roślin.

Kolejna sprawa do uregulowania dotyczy zaprawiania nasion. Zaprawianie materiału siewnego zgodnie z certyfikowanymi normami UE jest przyszłością nowoczesnej ochrony roślin, gdyż pozwala na precyzyjne dawkowanie zapraw oraz zapobiega pyleniu podczas np. wysiewu. UE już od kilku lat rozważa możliwość wprowadzenia obowiązku stosowania zapraw nasiennych tylko przez firmy, które posiadają certyfikat ESTA. Takie zapisy powinny znaleźć się w nowelizowanym Rozporządzeniu UE 1107/2009.

Jakie wskazałby Pan jeszcze ważne i istotne w obecnej sytuacji działania?

Najlepsi praktycy już od wielu lat szeroko stosują łączenie różnych agrochemikaliów, w tym głównie ś.o.r. z nawozami dolistnymi, co pozwala na obniżenie kosztów produkcji. Wysokie ceny nawozów oraz oleju napędowego, które są już pokłosiem agresji Rosji w Ukrainie, zmuszają rolników i ogrodników do szukania możliwości łączenia agrochemikaliów. Prawne ułatwienia możliwości łączenia agrochemikaliów mogą przyczynić się do zaniechania nakładania kar na praktyków, co jest od wielu lat oczekiwane przez organizacje rolnicze.

Praktycy od wielu lat stosują dawki dzielone ś.o.r., a szczególnie dotyczy to plantatorów buraka cukrowego, którzy nie mogą używać wielokrotnie minidawek, gdyż wówczas przekraczają maksymalną liczbę zabiegów ochronnych danym ś.o.r., która jest zapisana w etykiecie. Musi ulec więc zmianie Rozporządzenie UE 1107/2009, w którym podano informację o maksymalnej liczbie zabiegów, ale bez uwzględnienia dawek dzielonych, które generują większą liczbę opryskiwań. Zmiana zapisu będzie uwzględniała możliwość dzielenia dawek, ale sumaryczna dawka nie może przekroczyć maksymalnej wartości zużycia ś.o.r. na 1 ha.

Również praktycy oczekują na zmianę przepisów, które będą umożliwiały wykonywanie zabiegów ochrony roślin w godzinach nocnych, czyli po 22.00, gdy obowiązuje cisza nocna. Wykonywanie zabiegów ochronnych np. w kwitnącym rzepaku lub w sadach jest możliwe tylko po zakończeniu oblotu pszczół i innych zapylaczy, co w kwietniu lub maju ma miejsce po godz. 20.00. Aktualnie trwają prace legislacyjne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie których rolnik w okresie od kwietnia do września będzie mógł wykonywać prace polowe o dowolnej porze, bez ryzyka zapłacenia mandatu.

A czy w obliczu tej sytuacji rozsądne jest realizowanie zasad EZŁ w kontekście zwiększania produkcji ekologicznej?

Strategie KE podają, że produkcja prowadzona wg systemu ekologicznego musi osiągnąć do 2030 r. wysokość aż 25 proc., natomiast w Polsce aktualnie wynosi tylko 3,5 proc., a średnia dla całej UE nie przekracza nawet 10 proc. Produkcja w systemie ekologicznym zawsze prowadzi do spadku plonowania, czyli potrzebny będzie import surowców rolniczych, co spowoduje, że UE nie będzie miała zapewnionego bezpieczeństwa żywnościowego. Według opublikowanego w 2021 r. przez UE raportu w Joint Research Centre, największe spadki plonowania roślin mają miejsce w Europie Centralnej w części północnej, gdzie ujemne skutki prowadzenia produkcji w systemie ekologicznym w porównaniu do konwencjonalnego dotyczą głównie rzepaku. W tej uprawie obniżenie plonowania sięga nawet 57 proc. Plonowanie pszenicy uprawiane w systemie ekologicznym jest obniżone o 44 proc. w porównaniu do produkcji konwencjonalnej, natomiast dla kukurydzy ekologicznej spadek plonowania wynosi 32 proc. Moim zdaniem w obliczu tak niepewnej sytuacji globalnej plany KE należy zdecydowanie odroczyć. Każde państwo powinno dbać o własne bezpieczeństwo żywnościowe i uniezależniać się od eksportu, zwłaszcza produktów, które jest w stanie wyprodukować na własnych ziemiach i przy użyciu własnych zasobów. Co więcej, sytuacja ekonomiczna na świecie ulega silnym wahaniom, krajowa inflacja przekroczy niedługo wartości dwucyfrowe. Krajowego konsumenta zwyczajnie nie będzie stać na żywność ekologiczną.

Dziękujemy za rozmowę.