W środę w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach miała miejsce konferencja „Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska”. Spotkanie skupiało naukowców, doradców i producentów preparatów. Tematyka obejmowała rolę i znaczenie mikroorganizmów, ich zastosowanie w rolnictwie i ochronie środowiska oraz normy prawne tego rynku. Wraz z rosnącym znaczeniem środków biologicznych we współczesnym rolnictwie, rynek biopreparatów będzie się rozwijał. Takie spotkania są więc dobrą okazją, by rozwiązywać palące problemy w tej dziedzinie.

Intensyfikacja rolnictwa postępuje, ale z drugiej strony pojawia się trend ochrony gleby i dbałości o jej aktywność i różnorodność. Jak przekonywała dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB otwierająca spotkanie, stąd mamy odpowiedź w postaci wprowadzenia różnego rodzaju bionawozów, biostymulatorów, czy biologicznych środków ochrony roślin, które wpisują się w strategię Unii Europejskiej odnośnie Zielonego Ładu.

-Świadomość konieczności ograniczania nadmiernej chemizacji rolnictwa, spowodowała zwiększenie zainteresowania naturalnymi środkami produkcji - podawała dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB, fot.KM

W kontekście rolnictwa zrównoważonego, preparaty mikrobiologiczne:

Poprzez możliwości wiązania azotu przez bakterie stosowane w preparatach, aplikacja tych środków pozwala także na ograniczenie stosowania nawozów mineralnych.

Na rynku występuje wiele preparatów i jest to bardzo silnie rozwijający się rynek. Z roku na rok produktów i firm przybywa, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Przede wszystkim brakuje jasnej i spójnej definicji tychże produktów.

Według dr hab. Agnieszki Rutkowskiej rynek biopreparatów nadal wymaga większej regulacji. Przed wejściem w życie unijnego rozporządzenia oraz zmianą w ustawodawstwie krajowym, preparaty nie podlegały rejestracji.

Mimo wdrożonych regulacji, nadal wiele aspektów pozostaje niedomkniętych. Co musi się zmienić? Jak zaznaczała dr hab. Rutkowska, szerszych uregulowań prawnych wymagają stymulatory wzrostu. W tym głównie: wymagań jakościowych, czy wyodrębnionych właściwości odróżniających od nawozów. Konieczne jest także rozszerzenie listy mikroorganizmów wchodzących w skład biopreparatów.

Aktualnie bez żadnych dodatkowych procedur, cztery grupy mikroorganizmów są dopuszczalne do sprzedaży na rynku. Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 2019 r., są to bakterie z rodzaju Azotobacter spp., Rhizobium spp., Azospirillum spp. i grzyby mykoryzowe. Lista mikroorganizmów wchodzących w skład biostymulatorów, bioproduktów nawozowych powinna być zdecydowanie rozszerzona – dodawała dr hab. Anna Gałązka.

Jedną z kwestii poruszanych przez dr hab. Rutkowską, jest pojawiający się problem klasyfikacji stymulatorów wzrostu.

Producenci często wprowadzają produkt jako stymulator wzrostu, którego rejestracja jest prostsza, a sprzedają go jako środek ochrony roślin. W ostatnim czasie PIORIN zgłaszał, że produkty mikrobiologiczne dostępne są na rynku jako produkty naturalne do ochrony roślin. Z kolei w wykazie IUNG są one zamieszczane jako nawozowe produkty mikrobiologiczne. Tu należy zastanowić się co zamieszcza się na etykiecie – zwracała uwagę dr hab. Rutkowska.