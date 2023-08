Niestety przyszłość zaprawiania chemicznego nie rysuje się w kolorowych barwach. Substancji czynnych jest coraz mniej, a w przypadku skreślenia z listy kilku kolejnych kluczowych substancji problem stanie się bardzo poważny. Jak wówczas chronić uprawy na etapie siewu?

Nieocenione jest znaczenie zapraw nasiennych w ochronie upraw rolniczych. To najtańszy i często najskuteczniejszy zabieg ochroniarski.

Skutki wycofania kluczowych substancji czynnych będą dotkliwe.

Pogrom w zaprawach. Przez ubytki substancji czynnych zniknie kilkadziesiąt zapraw nasiennych.

W jaki sposób rynek będzie reagować na zmianę strategii ochrony?

Zaprawianie to najskuteczniejszy, najłatwiejszy, najtańszy i najbezpieczniejszy dla środowiska zabieg ochroniarski. Na tym etapie produkcji można przy użyciu niewielkiej ilości substancji czynnej ochronić nasiona przed wieloma patogenami. Niestety rynek zapraw kurczy się bardzo szybko wraz z wycofywaniem kluczowych substancji czynnych problemów w ochronie będzie przybywać.

W ostatnich kilku latach ubywa zapraw w tempie ekspresowym. Proces nasilił się w 2018 r. gdy wycofano substancje insektycydowe z grupy neonikotynoidów. Pojedyncze czasowe zezwolenia na ich stosowanie w UE (wywalczyły je wybrane kraje i dotyczyło to wybranych upraw) nieco poprawiały sytuacje, ale ostatecznie problemy w ochronie pojawiały się coraz częściej.

Kolejna lata to istny pogrom w zaprawach. Wypadło kilka kluczowych substancji czynnych. Zabolała utrata tiuramu, którą stosowano w wielu uprawach także małoobszarowych. Zniknęły zaprawy oparte na metiokarbie czy na metalaksylu-M. Problemem jest przede wszystkim to, że na rynku często występują zaprawy wieloskładnikowe, więc wystarczy tylko, że jedna substancja zniknie to z rynku ubywa nawet kilkadziesiąt produktów handlowych.

Znane zaprawy wypadają z użycia

W ostatnich czasie strzałem w kolano stało się wycofanie dwóch kolejnych ważnych substancji czynnych wchodzących w skład wielu zapraw.

Niestety nie kupimy już zapraw zawierających prochloraz. Możemy go jednak jeszcze zastosować jeśli dysponujemy zapasami w gospodarstwie. Stosowanie środków zawierających tą substancję jest możliwe do 1 października 2023 roku, czyli przykładowo jeśli wysiejemy zboża w terminie wcześniejszym zdążymy legalnie zapasy zagospodarować. Jeśli natomiast siew zbóż potraktowanych zaprawą, w skład której wchodzi prochloraz zaplanujemy po 1 października, to zrobimy to wbrew przepisom. Wraz z wycofaniem prochlorazu znikają także dziesiątki fungicydów nalistnych.

Kolejną ważną ostatnio stratą jest brak odnowienia rejestracyjnego dla substancji czynnej ipkonazol. Środki ochrony roślin mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 30 listopada 2023 r. Natomiast zaprawy stosowane, przechowywane i unieszkodliwiane mogą być do dnia 29 lutego 2024 r.

Oznacza to, że to już ostatni sezon, w którym ziarno siewne zbóż będzie można zaprawić środkiem zawierającym ipkonazol. Wraz z jego wycofaniem kończy się zatem era kolejnych ważnych zapraw wykorzystywanych w ochronie zbóż kłosowych i kukurydzy.

Pod lupą UE są kolejne ważne substancje

Niestety zagrożone są kolejne ważne substancje. Stąd liczba zapraw będzie się kurczyła.

Trwa obecnie proces oceny dla kliku bardzo ważnych substancji czynnych używanych w zaprawach w wielu uprawach rolniczych. Chodzi o: tebukonazol (budujący obecnie 25 zapraw) fludioksonil (42), difenokonazol (12 zapraw), fluopikolid (1), metalaksyl (1). Decyzje jeszcze nie zapadły w tej sprawie, ale jeśli czarny scenariusz się ziści z rynku ubędzie ponad 80 produktów. Niektóre gatunki zostaną bez możliwości zabezpieczenia nasion przed siewem.

Co zatem zostaje na rynku?

Wszak wiele jeszcze produktów handlowych zostało, to jednak jak przyjrzymy się bliżej odkryjemy, że tak naprawdę pozostała niewielka liczba substancji czynnych.

Przykładowo w zbożach mamy obecnie do dyspozycji jeszcze ponad 70 produktów. Ale jak głębiej przeanalizujemy przypadek okazuje się, że w skład zapraw wchodzi zaledwie 10 substancji czynnych. Są to: fludioksonil, siltiofam, prochloraz, tritikonazol, difekonazol, tebukonazol, sedaksan, fluksapyroksad, imazalil, ipkonazol. Przy czym prochloraz i ipkonazol stosujemy ostatni sezon. Czyli de facto zostaje 8.

Szkodniki się będą panoszyć

Prawdziwą bolączką jest brak zapraw insektycydowych, co boleśnie odczuwają producenci wielu upraw. Od tego roku nie ma nic w buraku cukrowym, przez co przykładowo poskutkowało tym, że mszyca trzemilinowo-burakowa rozwija się bez przeszkód dziesiątkując plantacje buraka. Niektórzy plantatorzy stosowali nawet 3 zabiegi nalistne w tym sezonie.

Od kilku lat nie ma także nic w zbożach w zakresie walki ze szkodnikami. W rzepaku ozimym obecnie mamy 3 zarejestrowane zaprawy insektycydowe, w skład których wchodzą dwie substancje czynne: cyjanotraniliprol oraz flupyradifuron. Ponadto do dyspozycji jest jeszcze jedna zaprawa biologiczna zawierająca bakterie Bacillus amylioliguefaciens oraz jedna zaprawa fungicydowa (fluoksastrobina + fluopikolid).

W kukurydzy natomiast pozostało 6 zapraw fungicydowych, w których znajdziemy takie s.cz. jak: tritikonazol, ipkonazol, metalaksyl + protiokonazol, sedaksan. Przy czym już zapraw opartych na ipkonazolu nie zastosujemy w sezonie 2024. Do zaprawiania kukurydzy na rynku zostaną jeszcze trzy zaprawy insektycydowe (dwie zawierające teflutrynę oraz 1 zawierająca ziram).

Bardzo trudna sytuacja jest w uprawach małoobszarowych. W rodzimych strączkowych jest dostępnych 7 zapraw, wszystkie zawierają fludioksonil, stąd jeśli UE nie zatwierdzi dalej tej substancji okaże się, że nie ma czym chronić tej grupy upraw.

Gdzie szukać ratunku? Jak chronić uprawy bez zapraw?

Trudno zastąpić zaprawy. Wszelkie działania alternatywne tylko w pewnym zakresie łatają powstałe po ich wycofaniu „dziury”. Oczywiście odpowiednia agrotechnika, dobór odmian, bogate zmianowanie, nie stosowanie uproszczeń w uprawie mają duży sens w ograniczeniu presji wielu chorób i szkodników, jednak nie są w stanie w pełni gwarantować bezpiecznych wschodów i dobrego rozwoju roślin.

Rozwija się także rynek produktów biologicznych, które są odpowiedzią na obecną sytuacją oraz stanowią ważną retorykę Zielonego Ładu.

Rozwijającym się nadal kierunkiem jest również biostymulacja także stosowana na etapie zaprawiania. Stymulowana siewka ma lepszy wigor i jest bardziej odporna na niekorzystne czynniki abiotyczne czy biotyczne, a stosowane do zaprawiania składniki pochodzenia naturalnego są zazwyczaj kompatybilne ze stosowanymi powszechnie w zaprawach substancjami chemicznymi.