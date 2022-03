Zabieg czyszczący w rzepaku – czy warto wykonać go w tym roku?

Zabieg czyszczący w rzepaku jest zalecany m.in. w sytuacji, gdy wegetacja już trwa, a co za tym idzie, rozwijają się ogniska chorobowe, ale wzrost nie jest tak intensywny, by wjeżdżać na plantację z zabiegiem regulacyjno-fungicydowym. Tak właśnie może być tej wiosny.

Zabieg czyszczący zyskał na popularności w ostatnich latach, kiedy to wiosna często przychodziła szybciej, a w łanach dostrzegalne były liczne ogniska chorobowe.

Niestety wypadły nam dwie kluczowe i przede wszystkim tanie substancje czynne, które mogły być do tego celu wykorzystane. Co można wykorzystać w zamian?

Prochloraz i tiofanat – to już było

Popularną substancją stosowaną przez kilka ostatnich lat w zabiegu T0 był prochloraz. Możemy go nadal stosować (do 1 października 2023r.), ale jest on już wycofywany z rynku, co oznacza, że będzie coraz większy problem zakupem preparatów opartych o tę substancję.

Szkoda, ponieważ w roli produktu do czyszczenia rzepaku środki bazujące na tej substancji nadawały się doskonale. Podobnie rzecz się ma z tiofanatem metylowym, który również jest wycofywany.

W niektórych zaleceniach można spotkać się także z propozycjami zastosowania tebukonazolu w zabiegach czyszczących. Tu jednak musimy pamiętać, że działa on dopiero przy 12 st. C, a ponadto ma właściwości regulujące pokrój. Lepiej zostawić tę substancję jako komponent późniejszej ochrony.

Czyszczenie bez chemii

Firmy dystrybucyjne już wprowadzają na rynek preparaty, które będą docelowo zastępowały te substancje. Oczywiście, w myśl nadchodzącego Zielonego Ładu, są to preparaty biologiczne. De facto w najbliższych latach to właśnie nimi będziemy zapewne wykonywać zabiegi T0. Zresztą producenci i dystrybutorzy dość jasno komunikują, że wprowadzane produkty mają zastąpić nam tiofanat i prochloraz. Tu jednak czekać nas będzie zapewne tzw. „podatek od nowości” – pobieżne spojrzenie na cenniki nowych produktów wskazuje, że koszt na hektar będzie dużo wyższy.

Jedna z firm handlowych proponuje na zabieg czyszczący preparat na bazie miedzi (heptoglukonian miedzi). Koszt zabiegu przy pełnej dawce 3l/ ha to wydatek rzędu 150 – 200 zł. Jest więc znacznie drożej niż przy choćby wspomnianym tiofanacie. Miedź w rzepaku daje co prawda bardzo dobre efekty, ale musimy liczyć się z kosztem, który czasem nawet będzie przewyższać późniejszą ochronę fungicydową.

Kiedy czyszczenie rzepaku?

Zabieg czyszczący dobrze jest wykonać na plantacjach, które są mocno rozwinięte po jesieni. W połączeniu z np. ciepłym lutym i przedłużającą się jesienią czy brakiem śnieżnej zimy takie plantacje są szczególnie narażone na infekcje – zarówno wczesnowiosenne jak i te, które źródła sięgają pory jesiennej. W tej chwili w większości Polski prognozowany jest brak przymrozków nocnych i stosunkowo wysokie temperatury w ciągu dnia (przekraczające 10 st. C). Jest to więc dobry moment na wykonanie takiego zabiegu – jeśli oczywiście wymaga tego plantacja.