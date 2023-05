Ochrona okołokwitnieniowa rzepaku w zdecydowanej większości została już zakończona. Część rolników zastanawia się czy wykonywać jeszcze dodatkową ochronę zielonej łuszczyny.

Aplikacja fungicydu na łuszczynę z całą pewnością wydłuża okres ochrony, ale wiąże się także ze stratami w ścieżkach przejazdowych

Dodatek fungicydu jest wart uwagi jeśli wykonywany jest zabieg ukierunkowany na ograniczenie strat związanych żerowaniem larw w łuszczynach

Straty w ścieżkach są już nieuniknione

W tym sezonie - głównie ze względu na niskie względem kosztów produkcji ceny rzepaku - nieliczni producenci będą decydować się na wykonanie dodatkowego zabiegu fungicydowego na zieloną łuszczynę. Jednak będą plantacje, gdzie taki zabieg z pewnością warto choćby rozważyć.

W zdecydowanej większości gospodarstw zabieg na płatek jest ostatnim elementem ochrony plantacji. Zazwyczaj po wykonaniu ochrony okołokwitnieniowej czekamy już na dojrzewanie i zbiory - zwłaszcza w ostatnich sezonach, kiedy sklejanie i ewentualne dosuszanie są coraz mniej popularne.

Zabiegi w okresach, kiedy łuszczyny są już rozwinięte, wiążą się zawsze z pewnymi stratami. Część roślin w ścieżkach ulegnie znacznym uszkodzeniom mechanicznym. Zbiór takiej ścieżki jest później znacznie trudniejszy - rośliny się "odmładzają", a dodatkowo w dużej mierze są złamane i aby zebrać pozostałe jeszcze łuszczyny kosić trzeba bardzo nisko.

Największe straty odnotujemy z pewnością tam, gdzie do ochrony używane są mniejsze ciągniki i opryskiwacze z wąską belką (ze względu na ilość ścieżek).

Dodatek fungicydu możliwy jeśli zauważymy larwy w łuszczynie

Z pewnością ewentualny zabieg chroniący łuszczynę warto wykonać na plantacjach, gdzie w łuszczynach zauważymy larwy pryszczarka kapustnika. Wówczas przy okazji aplikacji insektycydu (w grę wchodzi obecnie w zasadzie tylko acetamipryd) można podać fungicyd. Jeśli jednak głównym celem ma być zwalczanie larw pryszczarka, to najpierw zweryfikujmy czy larwy nie pojawiają się tylko w brzeżnych pasach plantacji. Często mamy do czynienia z ich obecnością w pasach granicznych - wówczas możemy oszczędzić sobie uszkodzeń łanu w ścieżkach, a jednocześnie nie poniesiemy dodatkowych kosztów ochrony na całej plantacji.

Aplikacje fungicydu można także rozważyć jeśli zabieg na płatek wykonywany był we wczesnym terminie. Tu jednak istotne jest jakie substancje zostały podane we wczesnej ochronie okołokwitnieniowej - niektóre rozwiązania są wręcz polecane do stosowania we wcześniejszych terminach kwitnienia i gwarantują stosunkowo długie okno ochronne. Jeśli jednak zabieg wykonywaliśmy w dość podstawowym wariancie, a na dodatek na samym początku kwitnienia, to druga aplikacja byłaby wskazana.

Druga aplikacja warta rozważenia przy późnych zbiorach

Zauważamy, że co roku część zbiorów rzepaku jest przenoszona na nieco późniejsze terminy - często już po zebraniu zbóż ozimych. Taka opcja jest możliwa zwłaszcza w przypadku nowych odmian (choć niekoniecznie), które cechują się podwyższoną odpornością na osypywanie lub też plantacji, gdzie zastosowano jeszcze zabieg sklejania. Biorąc pod uwagę taki wariant zabieg na łuszczynę jest wręcz zalecany - na takich plantacjach do zbioru pozostaje bowiem wciąż dużo czasu (ponad dwa miesiące), a finalnie rzepak jest na polu w takim układzie nawet przez rok licząc od siewu.

W zabiegu na łuszczynę nie polecamy stosowania azoksystrobiny (jak również innych strobiluryn). Substancje z tej grupy stosunkowo długo “trzymają” rośliny jeśli chodzi o ich zieloność, co w przypadku późnej aplikacji może w istocie utrudnić zbiór (chyba że z góry planujemy aplikację w terminie np. sierpniowym - wówczas zastosowanie strobiluryn jest jeszcze możliwe).

Musimy zrównoważyć potencjalne korzyści i straty

W ogólnym rozrachunku oddzielna aplikacja fungicydu na zieloną łuszczynę ma sens w kilku przypadkach. Przede wszystkim - choć raczej to pojedyncze przypadki - jeśli dotąd nie wykonano ochrony okołokwitnieniowej. W takim układzie zabieg fungicydowy jest niezbędny. To jedyna opcja, kiedy ochrona na łuszczycę jest konieczna. W pozostałych przypadkach jest to wariant opcjonalny. Niemniej w przypadku konieczności zwalczania larw pryszczarka niewielka dawka uzupełniająca fungicydu może być wskazana jako wydłużenie okna ochronnego. Podobnie w przypadku bardzo długiego odstępu od zabieg na płatek. Zawsze jednak należy równoważyć przed podjęciem decyzji o takim zabiegu trzy czynniki: presję patogenów chorobotwórczych, potencjalne wysokie straty w ścieżkach oraz koszt poniesiony na dodatkowy zabieg.