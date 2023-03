Zabieg czyszczący w rzepaku i zbożach jest opcją dodatkową. Czy w tym sezonie warto go wykonywać?

Sens wykonania zabiegu czyszczącego będzie uzależniony m.in. od temperatury.

Możliwości w zabiegu czyszczącym są mniejsze niż w latach poprzednich.

Co możemy wykorzystać?

Po co w zasadzie wykonywać zabieg czyszczący? Jakby nie podejść do tematu – jest to zawsze zabieg „dla chętnych”, który generuje dodatkowy koszt. Czy jest wobec tego sens podejmować się kolejnej aplikacji? Tak, ale pod określonymi warunkami i nie w każdym sezonie.

Najpierw szybkie spojrzenie, już niemal historyczne. Jakie substancje używamy do zabiegu czyszczącego? W tej chwili w zasadzie już żadnych. Po wycofaniu prochlorazu i tiofantau metylowego możliwości chemiczne dla tego zabiegu znacznie się zmniejszyły. Oczywiście tej wiosny mamy jeszcze do dyspozycji prochloraz, ale to ostatnie chwile z tą substancją. Wcześniej mogliśmy stosować tiofanat metylowy, ale to już również pieśń przeszłości. Niemniej pojawiły się inne możliwości. Jeśli jesienią nie zakupiliśmy zapasów prochlorazu to możemy aplikować miedź - najlepiej miedź systemiczną. O tym jednak za chwilę.

Sens zabiegu czyszczącego w tym sezonie może pojawić się po ustąpieniu ujemnych temperatur w nocy i ogólnie silnego ochłodzenia, które nastąpiło w ostatnich dniach. Przykładowo na Dolnym Śląsku prognozy mówią o tym, że prawie do połowy marca temperatury w nocy będą ujemne, a w ciągu dnia nie będą przekraczać 5 lub 6 °C. Później ma nastąpić delikatne ocieplenie – teraz kwestia na ile temperatury będą pozwalać na wykonanie ochrony fungicydowej.

Czyszczenie zbóż ozimych

W zbożach na zabieg T-1 będzie jeszcze za wcześnie. Natomiast z całą pewnością w połowie marca rozwijać się będą choroby, takie jak choćby mączniak prawdziwy zbóż i traw oraz łamliwość źdźbła zbóż. Tak więc w oczekiwaniu na zabieg fungicydowy – połączony zazwyczaj z regulacją – będzie sens wykonania tzw. T-0. Jednakże nie na wszystkich plantacjach. Nie ma sensu wykonywać zabiegu czyszczącego na późno sianych oziminach (np. po burakach cukrowych czy kukurydzy ziarnowej koszonej w listopadzie lub grudniu). Na takich plantacjach przydatne będzie raczej dokrzewianie.

Biorąc pod uwagę przebieg jesieni oraz stosunkową łagodną zimę – momentami bliższą wczesnej wiośnie – zabieg może być wskazany na plantacjach wysiewanych w terminie optymalnym i wczesnym, zwłaszcza w przypadku pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Pamiętajmy, że zarodniki m.in. mączniaka swój rozwój rozpoczynają już jesienią. Z kolei choroby podstawy źdźbła rozwijają się dynamicznie już po zakończeniu przymrozków, nawet w niewielkich dodatnich temperaturach.

Co o z rzepakiem?

W rzepaku ozimym sytuacja wygląda nieco inaczej. Zabieg fungicydowo – regulacyjny będzie wykonywany szybciej niż ochrona fungicydowa w zbożach. Kwestia, która zadecyduje o zasadności zabiegu czyszczącego to temperatury. Większość fungicydów działać będzie od 8 / 12 °C. Jeśli więc temperatury będą niższe to nie mamy możliwości wykonania ochrony przed chorobami grzybowymi większością dostępnych substancji aktywnych.

W temperaturach minimalnych na poziomie 5 °C możemy jednak wykonać zabieg regulatorem. W takim układzie można wykonać regulację (jeśli tylko faza rozwojowa rzepaku będzie odpowiednia) połączoną z zabiegiem czyszczącym. Od 5 °C będziemy mogli podać prochloraz lub miedź systemiczną. Wówczas właściwą ochronę fungicydową przekładamy na bardziej sprzyjający okres, kiedy temperatury pozwolą na zastosowanie choćby triazoli. W rzepaku zabieg czyszczący zahamuje rozwój m.in. suchej zgnilizny kapustnych. Warunki dobre dla rozwoju tej choroby mieliśmy chociażby na przełomie grudnia i stycznia, kiedy fungicydy jesienne absolutnie nie zabezpieczały już roślin.