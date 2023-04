Czy opóźnianie zabiegu T-1 ma jakikolwiek sens? Co roku część gospodarstw wykonuje pierwsze zabiegi ochronne nieco później. W wielu przypadkach bywa to błąd, gdyż konsekwencje takich opóźnień mszczą się do końca sezonu wegetacji zbóż.

Zabieg T-1 to jedyny moment na ochronę przed chorobami podstawy źdźbła

Niedopilnowanie ochrony na początku odczuwa się do samych żniw

Lada moment czas na rozpoczęcie ochrony

Wcześnie wysiewane oziminy już za kilka - kilkanaście dni (w zależności od plantacji i przebiegu pogody) znajdą się w fazie pierwszego kolanka. To dobry moment na wykonanie aplikacji ochronnej. Ale właśnie - czy jest sens opóźniania T-1? Część z nas może zastanawiać się czy chociażby w celu minimalizacji zabiegów ochronnych można przesunąć T-1 o tydzień czy dwa. Do tematu musimy jednak podejść od kilku stron.

Fundament ochrony zbóż

Przede wszystkim pierwszy zabieg stanowi podstawę wiosennej ochrony. Bez dobrze wykonanej aplikacji T-1 zabiegi w fazie liścia flagowego czy kłoszenia nie spełniają już tak dobrze swojej roli plonotwórczej. Tylko w zabiegu T-1 (wykonanym odpowiednio wcześnie) możemy chronić zboża przed chorobami podstawy źdźbła (np. łamliwość podstawy źdźbła) - nie ma szans na zwalczanie tych chorób w późniejszych terminach. A pamiętajmy, że oziminy bez skutecznej ochrony podstawy źdźbła są znacznie bardziej podatne na wyleganie (niekoniecznie “położone” zboża są efektem słabej regulacji).

Dodatkowo zboża wysiane we wczesnych terminach pomimo chłodów są na niektórych plantacjach silnie porażone m.in. mączniakiem prawdziwym zbóż i traw. Pojawiają się także septoriozy i rdze. Czasem infekcje są jeszcze utajone - tzn. choroby rozwijają się, ale na roślinach nie widać jeszcze ich oznak. Niech nie zmylą nas niskie temperatury - patogeny chorobotwórcze rozwijają się już dynamicznie (część z nich dla rozwoju wymaga temperatur niższych aniżeli wymogi ozimin). W momencie wzrostu temperatur zauważymy skokowy wzrost porażenia chorobami.

Choroby szybsze od zbóż

Czemu miałaby służyć ewentualna późniejsza aplikacja? W zasadzie nie ma podstaw by opóźniać ochronę. Musimy sugerować się fazą rozwojową rośliny i warunkami pogodowymi. Niemniej wciąż część gospodarstw wychodzi z założenia, że dzięki takiemu posunięciu uda się odłożyć w czasie drugi zabieg ochronny. Absolutnie nie jest to dobre podejście. Wręcz przeciwnie - odsuwanie w czasie zabiegu T-1 przysparza wiele problemów i raczej przyspiesza wykonanie drugiego zabiegu. Wraz z nadejściem wyższych temperatur i względnie wysokiej wilgotności tempo rozwoju chorób znacznie wyprzedzi rozwój roślin. Te w ciągu kilku dni mogą przechodzić do bardzo zaawansowanych stadiów rozwojowych - a to oznacza, że stają się cięższe do eliminowania, a dodatkowo uszkadzają już rozwijające się zboża. Zabieg profilaktyczny praktycznie w każdej sytuacji przyniesie znacznie więcej korzyści.

Oczywiście zupełnie odmienną sytuacją jest przesunięcie zabiegu z powodów pogodowych. Jeśli temperatury są na pograniczu minimalnych wymagań, a noce są bardzo chłodne i z choćby delikatnymi przymrozkami, to lepiej z aplikacją T-1 odczekać. Oczywiście - rośliny uciekają nam wówczas z fazami rozwojowymi, niemniej w takich warunkach zabieg może być całkowicie nieskuteczny.

Opóźnianie T-1 to dopisywanie strat

Co jeszcze przemawia za jak najszybszą aplikacją? Możliwość łączenia retardantów z fungicydami. Oczywiście te mogą być aplikowane wspólnie także w późniejszych okresach (choć pula retardantów zawęża się wraz z kolejnymi fazami rozwojowymi zbóż), niemniej najlepsze efekty regulacyjne uzyskujemy właśnie w okolicach fazy BBCH 31-32 (pierwsze i drugie kolanko).

Nie ma możliwości, by odciągnięcie T-1 w czasie dało nam wymierne korzyści. Pogorszeniu z każdym dniem ulega powierzchnia asymilacyjna rośliny, co tylko obniża potencjał plonotwórczy. Tak więc przeciąganie ochrony w czasie to dopisywanie kolejnych strat do rachunku ekonomicznego. W wysiewane we wczesnych i optymalnych fazach rozwojowych zboża wjeżdżamy jak najszybciej - jeśli tylko pogoda będzie bardziej stabilna a zboża już osiągną odpowiednią fazę rozwojową.