Zabiegi ochrony roślin możliwe także przy większym wietrze?

Na terenie otwartym środki ochrony roślin można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s. Wynika to chociażby z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin. Czy zapis ten ulegnie zmianie?

Jednym z głównych problemów w terminowym wykonaniu zabiegów ochrony roślin jest wiatr. Jego wysoka prędkość często uniemożliwia przeprowadzenie aplikacji. Natężenie wiatru rolnicy najczęściej szacują na podstawie obserwacji. Gdy jest widoczne jest wyraźne drżenie liści to jego prędkość wynosi około 2–3 m/s. Gdy natomiast dostrzegalnych jest już ruch gałęzi to mamy już do czynienia z prędkością na poziomie 6–7 m/s. Taka wartość dyskwalifikuje możliwość przeprowadzenia zaplanowanego zabiegu ochrony.

Czasem zdarza się tak, że wiatr nie ustaje przez najbliższe dni i tym samym optymalny termin zabiegu ochrony mija. Na rynku od dłuższego już czasu są dostępne nowe rozwiązania i typy opryskiwaczy, które uwzględniają ten częsty polowy problem. Rozwiązaniem, które częściowo pozwala na uniezależnienie się od wiatru jest np. rękaw powietrzny. Są także już dostępne na rynku adiuwanty, które w sposób wymierny ograniczają znoszenie cieczy opryskowej. Niestety rozporządzenie mówi jedno: 4m/s - nie uwzględniając tym nowe możliwości.

Wsparcie dla nowych rozwiązań

W związku z powyższym Instytut Ochrony Roślin - PIB w odpowiedzi na pismo Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW z dnia 20 października 2021 r. nr KS. kor.073.24.2021, uprzejmie informuje, że popiera prośbę Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany zapisów, które dotyczą prędkości wiatru podczas zabiegów opryskiwania roślin na terenach otwartych.

W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin ( Dz. U. poz.516 ), w paragrafie 3, aktualnie istnieje zapis, który brzmi :

"Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s."

Na końcu zdania IOR-PIB proponuje dopisać :

"dla techniki standardowej. Stosowanie środków ochrony roślin, gdy prędkość wiatru przekracza 4 m/s jest dozwolone tylko z wykorzystaniem technik i sposobów ograniczających znoszenie, zgodnie z oficjalną specyfikacją."

Jak to uzasadnia Instytut?

Nowoczesne techniki pozwalają na ograniczenie znoszenia cieczy użytkowej podczas stosowania środków ochrony roślin na terenach otwartych, gdy prędkość wiatru przekracza 4 m/s. W tym celu stosuje się głównie rozpylacze eżektorowe oraz belki z pomocniczym strumieniem powietrza, wyposażone w rękawy powietrzne, zwiększające odporność kropel na znoszenie, poprzez zwiększenie ich energii. Ostatnio stosuje się nowoczesne wielofunkcyjne adiuwanty, które także dodatkowo ograniczają znoszenie cieczy użytkowej.

Używanie nowoczesnej aparatury do opryskiwania roślin i gleby, a także wykorzystanie adiuwantów antyznoszeniowych pozwala na ograniczenie znoszenia cieczy użytkowej od 2 do 3-krotnie, co jest działaniem prośrodowiskowym oraz zgodnym z integrowaną ochroną roślin.

Czy zapis ulegnie zmianie? Na decyzję musimy jeszcze poczekać.