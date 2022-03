Zacznij od przedwschodowego odchwaszczania ziemniaka

Skuteczność przedwschodowych zabiegów odchwaszczania zależy nie tylko od doboru herbicydu, ale szczególnie od warunków jego aplikacji. Wybierać możemy spośród niespełna 50 preparatów, w których skład wchodzi zaledwie 9 substancji czynnych.

Chwasty to grupa roślin niepożądanych w uprawach rolniczych z racji ich ujemnego wpływu na ilość i jakość plonu. Charakteryzuje je stosunkowo trwałe występowanie w danym miejscu, co jest skutkiem ogromnej reprodukcji i długowiecznej żywotności diaspor (nasion i owoców) oraz wielu innych bardzo wyrafinowanych cech przystosowawczych gatunków tej grupy do bytowania wśród roślin uprawnych.

Jedną z głównych przyczyn wzrostu zachwaszczenia upraw ziemniaka jest jego uprawa po zbożach, które pozostawiają stanowisko w znacznym stopniu zachwaszczone. Szkodliwość występowania chwastów w ziemniakach polega na: ograniczeniu dostępności wody, światła i składników pokarmowych, zwiększeniu zagrożenia chorobami i szkodnikami, utrudnieniu zbioru i wzroście uszkodzeń mechanicznych bulw, co w konsekwencji obniża plon i zwiększa straty w czasie przechowywania, a także obniża jakość bulw.

Możliwości i sposoby ochrony

Zagrożenie plantacji ziemniaczanych przez chwasty jest szczególnie duże ze względu na specyfikę rozwoju tej rośliny, która polega na długim okresie od posadzenia bulw do wschodów, a następnie do zwarcia rzędów (40-60 dni). Brak konkurencji ze strony rośliny uprawnej przez długi czas stwarza doskonałe warunki do rozwoju chwastów i pogorszenia właściwości fizycznych gleby.

Okres od posadzenia do wschodów niesie dla ziemniaka największe zagrożenie ze strony chwastów, ale jednocześnie jest najbardziej sprzyjający, jeśli chodzi o skuteczne ich zniszczenie za pomocą zabiegów mechanicznych. W tym czasie bowiem narzędzia mechaniczne mogą być używane bardzo intensywnie, bez obawy zniszczenia czy uszkodzenia roślin ziemniaka. Po wschodach ziemniaka stosowanie narzędzi jest już znacznie ograniczone, mało skuteczne, a często powoduje skutki negatywne (zniszczenie systemu korzeniowego roślin i rozwijających się stolonów oraz przesuszenie redlin, szczególnie na glebach lekkich).

Dotychczasowa praktyka, jak i liczne badania pozwalają na wyodrębnienie trzech zasadniczych metod pielęgnowania ziemniaka:

mechaniczna (tradycyjna) – od posadzenia do zwarcia rzędów – zabiegi wyłącznie mechaniczne za pomocą dostępnych narzędzi (obsypnik, opielacz, brona lekka itp.);

mechaniczno-chemiczna – od posadzenia do wschodów zabiegi mechaniczne, a tuż przed wschodami herbicyd na chwasty dwuliścienne, a w razie potrzeby herbicyd uzupełniający na chwasty jednoliścienne w okresie optymalnej fazy rozwoju chwastów;

chemiczna – polega na zastosowaniu bezpośrednio po posadzeniu herbicydów doglebowych.

Cały system zwalczania chwastów zabiegami uprawowymi polega m.in. na stworzeniu warunków sprzyjających ich szybkiemu i możliwie najliczniejszemu skiełkowaniu, a następnie niszczeniu ich wschodów powtarzanymi w miarę potrzeby zabiegami uprawowymi. Mechaniczna walka z chwastami w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od warunków pogodowych i glebowych. W przypadku silnego zachwaszczenia pola np. perzem zabiegi mechaniczne stają się nieskuteczne – wręcz przeciwnie, powodują pobudzenie pociętych kłączy perzu do wzrostu. Dlatego w gospodarstwach wielkotowarowych ten sposób ograniczenia zachwaszczenia raczej nie jest spotykany.

Zabiegi mechaniczne niszczą chwasty w 95-98 proc., ale tylko wtedy, jeśli znajdują się one w fazie siewek. Natomiast skuteczność tej metody, gdy chwasty są w pełni wschodów, spada do 45-60 proc.

W systemie mieszanym (mechaniczno-chemicznym) odchwaszczenie ziemniaków wykonuje się poprzez 2-3-krotne obsypywanie rzędów (w zależności od stanu zachwaszczenia plantacji) do momentu pojawienia się pierwszych wschodów ziemniaka, a następnie wykonuje się zabieg odpowiednim herbicydem.

