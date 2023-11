Już 14 listopada 2023 r. w Warszawie odbędzie się coroczna konferencja Farmera „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”. Część agrotechniczna będzie poświęcona biopreparatom. Chcemy wprowadzić interakcję z naszymi Czytelnikami, dlatego prosimy Państwa o pytania na ten temat w komentarzach do tekstu. Zadamy je ekspertom podczas spotkania.

Agrotechnika będzie w tym roku na konferencji NWwR podzielona na trzy części. Ale tematem przewodnim każdej z nich będzie biologizacja. Podczas spotkania oczywiście nie zabraknie prezentacji przedstawicieli wielu firm, ale my poniżej skupimy się na tych naukowych wykładach.

Agenda NWwR 2023

W pierwszej części agrotechnicznej pt. Biopreparaty a nawożenie wystąpi m.in. prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wygłosi on wykład na temat „Biopreparaty – bionawożenie – nawożenie, interakcje. Jakie są synergie?”.

W drugiej części pt. Chemia, biopreparaty, opłacalność, nie zabraknie również naukowców. Odbędzie się w nim m.in. debata o wyzwaniach stawianych przed producentami roślinnymi: środowisko, substancje, ekonomia. W tej części wystąpią m.in. wyżej wspomniany prof. Szczepaniak, ale też prof. Magdalena Frąc z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, czy prof. Marek Mrówczyński były dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.

W trzeciej części pt. Mikrobiom – biopreparaty, również będą m.in. naukowe prelekcje. Jedną z nich wygłosi prof. Frąc o „Biologizacji rolnictwa. Mikrobiom, drogi i podejścia do rozwoju zrównoważonej produkcji roślinnej”, a kolejną pt. Praktyczne podejście rolników do wyboru preparatów biologicznych i łączenia ich z pestycydami dr hab. Justyna Starzyk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. I właśnie w tej części będzie czas na zadawanie pytań od Państwa!

Oczywiście serdecznie Państwa zapraszamy na naszą konferencję i zachęcamy do rejestracji. Wydarzenie jest bezpłatne dla rolników!

Tematyka dotycząca biologizacji i biopreparatów jest u nas nowa i trudna. My na portalu farmer.pl i w miesięczniku Farmer tej wiosny stworzyliśmy serwis specjalny dedykowany właśnie biopreparatom. Zachęcamy do szukania tych artykułów w naszym serwisie wybierając frazę: biopreparat.

Pisaliśmy w nim o tym, że rynek bardzo szybko się rozwija. Jest to efekt polityki Unii Europejskiej, która poprzez redukcję stosowania chemicznych środków ochrony roślin, a promocję tych biologicznych preparatów, chce realizować strategię „Od pola do stołu” i bardzo ambitne założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Odpowiedziały na to firmy wprowadzając coraz większą gamę tego typu produktów. Niestety rolnik w tym gąszczu został pozostawiony sam sobie, bo weryfikacja tych nie jest dla niego oczywista, a sama nomenklatura nieczytelna. Dlatego chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników i spróbować to zagadnienie usystematyzować posiłkując się wiedzą naukowców, przedstawicieli firm, ale i samych rolników.

Z założenia bioprodukty mają wspomagać bądź uzupełniać konwencjonalną chemię w ochronie (biopestycydy, w tym bioinsektycydy, biofungicydy, a w przyszłości nawet bioherbicydy bioherbicydy), wspierać wzrost i rozwój roślin (biostymulatory) czy zastępować po części mineralne nawozy lub stymulować przemiany mikrobiologiczne w glebie (produkty mikrobiologiczne, bionawozy). Ale biopreparaty do też nowa Wspólna Polityka Rolna i ekoschematy, może w tym punkcie mają Państwo pytania?

