Dzisiaj tj. 24 października 2023 r. odbyło się ważne spotkanie z punktu widzenia ochrony roślin w Unii Europejskiej. Chodzi o głosowanie w Komisji Środowiska UE dotyczące projektu rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów tzw. SUR. Jakie są jego wyniki?

Okazuje się, że europosłowie opowiedzieli się za drastycznymi ograniczeniami w aplikacji pestycydów. Pisaliśmy o tym już od dawna na farmer.pl, zarówno o obszarach tzw. wrażliwych, jak i wymaganiach, coraz ostrzejszych planach dotyczących tych redukcji. Teraz okazało się, że Komisja Środowiska przyjęła swoje stanowisko w sprawie środków zapewniających zrównoważone stosowanie pestycydów oraz ograniczających stosowanie i ryzyko związane ze stosowaniem wszystkich pestycydów chemicznych o co najmniej 50 proc. do 2030 r.

Jakie głosy Komisji Środowiska odnośnie SUR?

Okazuje się, że dokument został przyjęty większością 47 głosów, do 37 przeciw i przy dwóch, wstrzymujących się. Eurodeputowani twierdzą, że do 2030 roku UE musi ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin i ryzyko związane z nimi o co najmniej 50 proc. oraz stosowanie tzw. „bardziej niebezpiecznych środków” przez 65 proc. w porównaniu do średniej z lat 2013-2017. Komisja zaproponowała cel na poziomie 50 proc. w obu przypadkach na podstawie średniej z lat 2015–2017.

- Europosłowie chcą, aby każde państwo członkowskie przyjęło krajowe cele i strategie w oparciu o roczną sprzedaż substancji czynnych, poziom zagrożenia i wielkość obszarów rolnych. Komisja sprawdzi następnie, czy cele krajowe muszą być bardziej ambitne, aby osiągnąć te dla UE na rok 2030. Aby zmaksymalizować wpływ strategii krajowych, państwa członkowskie muszą również wprowadzić przepisy dotyczące konkretnych upraw w odniesieniu do co najmniej pięciu upraw, w przypadku których ograniczenie stosowania chemicznych pestycydów miałoby największy wpływ – czytamy w komunikacie Komisji.

Co z obszarami wrażliwymi?

Tutaj nie mamy dobrych informacji. Europosłowie są za zakaz stosowania chemicznych pestycydów na obszarach wrażliwych. A przecież jeszcze niedawno interpretacja obszaru całej Polski równała się tzw. obszarowi wrażliwemu. Tutaj pewnie nie będzie ona w taki sposób postrzegana, ale już tereny Natury 2000, bardzo możliwe, że tak. Przypominamy, że zajmują one prawie 1/5 powierzchni lądowej Polski.

- Europosłowie chcą zakazać stosowania chemicznych pestycydów (z wyjątkiem tych dozwolonych w rolnictwie ekologicznym i kontroli biologicznej) na obszarach wrażliwych oraz w pięciometrowej strefie buforowej, takich jak wszystkie miejskie przestrzenie zielone, w tym parki, place zabaw, boiska sportowe, ścieżki publiczne, a także obszary Natura 2000 – czytamy w komunikacie.

Co ciekawe, aby lepiej wyposażyć rolników w substancje zastępcze, chcą, aby Komisja wyznaczyła cel UE na rok 2030 dotyczący zwiększenia sprzedaży pestycydów niskiego ryzyka sześć miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia.

- Jednocześnie Komisja musi również ocenić metodologie mające na celu przyspieszenie procesu wydawania zezwoleń na pestycydy niskiego ryzyka i kontroli biologicznej, ponieważ obecne długotrwałe procedury stanowią poważną przeszkodę w ich absorpcji. Zmiany wprowadzone nowymi przepisami będą następować stopniowo, aby zminimalizować wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe. Import z krajów spoza UE. Do grudnia 2025 r. Komisja musi zbadać różnice w stosowaniu pestycydów w przypadku importowanych produktów rolnych i rolno-spożywczych w porównaniu z produktami unijnymi i, w razie potrzeby, zaproponować środki zapewniające, że przywóz spełnia normy równoważne UE. Ponadto eksport pestycydów niezatwierdzonych w UE byłby zabroniony – podano w komunikacie.

Jakie kroki dalej? Parlament ma przyjąć swój mandat podczas sesji plenarnej w dniach 20–23 listopada 2023 r., po czym będzie gotowy do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi UE.