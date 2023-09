Substancji czynnych coraz mniej, stąd coraz trudniej przeprowadzić skuteczną ochronę roślin. Problem będzie się nasilać wraz z ubytkiem kolejnych. Dlatego eksperci z IOR-PIB w Poznaniu przypominają o wdrożeniu jak największej liczby kompleksowych działań, mających na celu eliminację biotypów odpornych. Tylko w taki sposób można skalę tego zjawiska opóźnić.

Odporna miotła wymaga opracowania przemyślanej strategii walki z chwastami w zbożach.

Największy problem stanowi odporność miotły zbożowej, gdyż biotypy odporne tego gatunku występują na terenie całego kraju.

Powszechnym zjawiskiem jest odporność tego chwastu na herbicydy z grupy Inhibitorów ALS (grupa 2 wg HRAC) czyli głównie na herbicydy sulfonylomocznikowe stosowane w wiosennym odchwaszczaniu.

Problem z biotypami odpornymi jest coraz poważniejszy. Nasi Zachodni sąsiedzi doświadczają tego bardzo już wyraźnie, ale także w Polsce są regiony, które silnie są opanowane przez biotypy odporne. Najczęstszym problemem stanowią gatunki jednoliścienne w tym miotła zbożowa czy wyczyniec polny.

Skuteczna walka z chwastami to jeden z podstawowych elementów ochrony roślin. Zanim zasiejemy zboża, należy chwilę się zastanowić jakie elementy agrotechniki można jeszcze wdrożyć by finalnie pozbyć się jak największej liczby osobników miotły w tym jak poprowadzić odchwaszczanie by nie szerzyć zjawiska odporności na własnym polu.

To także dobry czas, aby zweryfikować program zwalczania chwastów oraz wprowadzić zmiany, których celem jest przeciwdziałanie uodparnianiu się chwastów oraz eliminacja biotypów odpornych, jeśli takie na polu się znajdują.

Jak przypominają eksperci z IOR-PIB w Poznaniu zwalczanie chwastów należy przeprowadzić zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. W pierwszej kolejności stawiając na metody niechemiczne, a gdy one będą niewystarczające wówczas należy podjąć chemiczną walkę z chwastami.

- Metoda chemiczna jest bardzo popularna, gdyż wykazuje dużą skuteczność. Jednak coraz częściej zawodzi. Wynika to z uodparniania się chwastów na niektóre substancje czynne. Główną przyczyną uodparniania się chwastów jest zbyt częsta aplikacja herbicydów opartych na tej samej substancji czynnej. Dlatego należy podjąć działania, których celem jest przeciwdziałanie uodparnianiu się chwatów oraz eliminacja biotypów odpornych – apelują herbolodzy z IOR-PIB w Poznaniu w komunikacie fitosanitarnym.

Pierwszym krokiem przeciwdziałania odporności jest stosowanie metod niechemicznych. Pracę należy rozpocząć od metod zapobiegawczych, składającej się z kilku elementów:

• stosowanie materiału siewnego wolnego od nasion chwastów,

• niedopuszczenie do wysiewu nasion, które pozostały na polu,

• stosowanie czystych maszyn i narzędzi rolniczych.

• odpowiedni płodozmian oraz wszelkiego rodzaju zabiegi agrotechniczno-mechaniczne.

Bardzo istotnym elementem przeciwdziałania odporności chwastów jest zmiana herbicydu. Jak przypominają eksperci z IOR – PB należy pamiętać, że sama zmiana nazwy jest niewystarczająca, gdyż herbicyd o innej nazwie może zawierać taką samą substancję czynną, jak stosowany wcześniej. Dlatego należy zakupić herbicyd w skład którego wchodzi inna substancja czynna. Ważne, aby charakteryzowała się innym mechanizmem działania niż substancje aplikowane wcześniej.

Zwalczanie biotypów odpornych miotły zbożowej

Jak uważna dr hab. Katarzyna Marcinkowska z IOR-PIB w Poznaniu: - Rotacja herbicydów jest najważniejszym elementem strategii antyodpornościowej. Należy prowadzić właściwe zmianowanie roślin, które wymusza stosowanie zróżnicowanych zabiegów agrotechnicznych oraz co bardzo istotne aplikację herbicydów o różnych mechanizmach działania.



Jej zdaniem w przypadku miotły zbożowej odporność wielokrotną wykazuje niecałe 20% jej populacji, dlatego ważne jest, żeby w sezonie wegetacyjnym stosować herbicydy o dwóch lub większej liczbie mechanizmów działania (preparaty wieloskładnikowe lub odpowiednie mieszaniny zbiornikowe herbicydów) w dawkach zalecanych i z uwzględnieniem poprawnej techniki oprysku w okresie największej wrażliwości chwastów – czyli w początkowych fazach ich wzrostu. Co więcej substnacje czynne stosowane w jesiennym odchwaszczaniu wykazują mniejsze ryzyko powstania odporności. Z tego punktu widzenia bardzo istotne jest wykonywanie zabiegów jesiennych.

Odchwaszczanie jesienne zbóż to mniejsze ryzyko odporności

Najwięcej biotypów odpornych stwierdzonych jest w grupie HRAC 2 (czyli inhibitory syntazy acetylomleczanowej, ALS), popularnie zwanych sulfonylomoczniki. Dotyczy to np. takie substancji jak: mezosulfuron metylowy. Tu ryzyko szerzenia się odporności jest bardzo wysokie.

- Znamienną cechą jest bardzo duża liczba populacji odpornych na jodosulfuron metylosodowy, co wskazuje, że ta substancja czynna nie powinna być stosowana pojedynczo w celu zwalczania miotły zbożowej – uważa dr hab. Marcinkowska.

Ryzyko także dotyczy używanego w czasie wiosennego odchwaszczania pinoksadenu (HRAC 1), choć mało jeszcze stwierdzono biotypów odpornych na niego to szacowane jest to jako ryzyko średnie, a w perspektywie czasu sytuacja może mieć charakter rozwojowy. Dlatego stawianie na walkę jesienną z miotłą zbożową ma największe znaczenie w chemicznej walce z tym gatunkiem.

Zdecydowanie lepiej sytuacja przedstawia się w przypadku substancji czynnych stosowanych w jesiennych programach. Na średnie ryzyko oceniono jedynie pendimentalinę (HRAC 3). Pozostałe substancje tworzą niskie prawdopodobieństwo powstania i szerzenia się zjawiska odporności. Dlatego programy oparte o takie substancje jak: chlorotoluron (HRAC 5), beflubutamid, diflufenikan, flurochloridon (HRAC 12), etofumesat, prosulfokarb, flufenacet (HRAC 15) mają największe znaczenie w budowaniu strategii antyodpornościowej w przypadku miotły zbożowej, ale także i innych chwastów jednoliściennych trudnych do zwalczania w zbożach, takich jak wyczyniec polny.

Coraz częściej jednak mówi się o metodach wspomagających zabiegi chemiczne. W dobie ubytków substancji czynnych będą one odgrywać szalenie ważną rolę.