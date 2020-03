Zapowiadany przymrozek – poczekaj z zabiegiem chemicznym

Przy zabiegu opryskiwania pod uwagę trzeba brać panujące warunki pogodowe, gdyż jego skuteczność warunkowana jest m.in. temperaturą i wilgotnością.

Do zabiegów regulacji gotowy jest rzepak ozimy oraz zboża. Roślinom podać należy także mikroelementy w nawożeniu nalistnym. Aktualnie pogoda uniemożliwia ich przeprowadzenie.

Nie powinno wykonywać się zabiegów w czasie występowania przymrozków, krótko przed i krótko po nich. Do zabiegu, należy przystąpić co najmniej 2-3 dni przed lub 2-3 dni po nocy, w której były przymrozki. Zważywszy na to chwilowo trzeba odczekać z zabiegami, ponieważ na najbliższe noce synoptycy zapowiadają przymrozek. Według prognoz ponowne okno zabiegowe ma się pojawić w końcowych dniach marca.

Wiosną konieczne jest 2-3-krotne dokarmianie roślin rzepaku niewielkimi dawkami mikroelementów, szczególnie borem w około 10-dniowych odstępach czasu. Zboża na wiosnę dokarmia się miedzią, manganem i cynkiem. Dokarmianie mikroelementami stosuje się w jednym lub dwóch zabiegach do początku fazy strzelania w źdźbło BBCH 30-32.

Natomiast aktualna aura nie przeszkadza siewom łubinu i bobiku, który powinien być wykonany w najbliższych dniach.