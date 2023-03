Za nami cykl regionalnych konferencji Farmera „Kierunek Innowacja”, które odbyły się w czterech lokalizacjach w styczniu i lutym 2023 r. Swoje wystąpienie na nich mieli m.in. przedstawiciele firmy Corteva Agriscience. O czym mówili? Zapowiadali wprowadzenie nowej substancji czynnej, a także podawali wyniki produktu wprowadzonego w roku ubiegły. Szczegóły poniżej.

Byliśmy obecni w Barczyźnie w Wielkopolsce, w Ślęzy na Dolnym Śląsku, w Gniewie na Pomorzu i w Sitańcu na Lubelszczyźnie. Co ważne, pod tym aktywnym linkiem znajdują się pełne retransmisje z naszych konferencji. I w tych lokalizacjach byli też przedstawiciele Corteva Agriscience, którzy wygłosili prezentację pt. Nawożenie azotowe i ochrona grzybobójcza – dwa fundamenty wpływające na plonowanie upraw. Innowacje budujące zysk.

Na czym polega to nawożenie?

Wykład rozpoczynał się o ogólnych zasadach nawożenia, a jego skuteczność uzależniona jest od wielu czynników. – Od ilości składnika podanego w nawozie, formy azotu, a więc tym samym szybkości jego pobrania, czy wilgotności gleby do rozpuszczenia i przemieszczenia się składników. I oczywiście od odczynu gleby. Te wszystkie rzeczy muszą się składać w jedną całość, żeby plon był jak najwyższy. Bo dla rolnika ekonomia jest oczywiście ważna, ale satysfakcja z uzyskiwanych plonów także – podkreślał w Barczyźnie Łukasz Wieczorek, Marketing Manager Category.

- Wiele zależy od gotowości gleby do rozpuszczenia nawozu, a jeszcze bardziej od odczynu gleby (…) przy pH 5,5 wykorzystanie azotu jest na poziomie 75 proc. i zostanie to pobrane pod warunkiem że będzie woda. Jak będzie susza ten potencjał spada nawet do połowy – uzupełniał w Ślęzy i w Sitańcu, Paweł Talbierz, specjalista ds. ochrony upraw z Corteva Agriscience.

Dalej przedstawiono rozwiązania biologiczne z oferty firmy, które pojawiły się na rynku w roku 2022.

- Rozwiązania biologiczne absolutnie nie zastąpią nawożenia – podkreślano.

O czym konkretnie była mowa? O wynikach badań po zastosowaniu preparatów BlueN /UtrishaN. Zawarte w nich bakterie Methylobacterium symbioticum stosuje się nalistnie, a wiążą one azot z powietrza, dostarczając roślinie azot w formie amonowej. Do rośliny wnikają przez otwarte aparaty szparkowe. I jak podkreślano, w warunkach Polski są w stanie dostarczyć roślinom min. 30 kg azotu.

- W doświadczeniach były zastosowane bakterie, które wiążą azot z powietrza. Na każdym z tych poletek, gdzie dawka azotu była obniżona, podano w fazie 4-5 liści kukurydzy bakterie Methylobacterium symbioticum. Plon tam, gdzie bakterie były, wzrósł o tonę, bo były w stanie te bakterie azot z powietrza związać – mówił Talbierz.

Slajd z konferencji

Jak dodał, to nie tylko kwestia kukurydzy, ale też pszenicy. W tej uprawie również przeprowadzono doświadczenia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na klasie gleby III.

- Tutaj również było zróżnicowanie dawek azotu: pełna 170 kg/ha, 140 i 120. Cięte były tylko dawki drugie. Dawki pierwsze nie tniemy, bo formy azotanowej nie jesteśmy w stanie niczym zastąpić. Jest dla nas niezbędna, żeby ten start rośliny był jak najlepszy. Również tutaj woda warunkowała nam pobranie azotu, czy to daliśmy pełną dawkę czy obniżoną, to poziom plonowania pszenicy był taki sam. W tym przypadku, gdzie bakterie były zaaplikowane i przy mniejszym dawce 30 kg, bakterie które są w UtrishaN czy BlueN, dały pół tony przyrostu plonu z 8,8 na 9,3 t. W przypadku większego obcięcia dawki mieliśmy ten sam poziom plonowania, czyli statystycznie nie było żadnego wpływu. W przypadku zbóż czy rzepaku to o czym informujemy to tam możemy się spodziewać ok. 30 kg azotu, który bakterie są w stanie związać – mówił Talbierz.

Slajd z konferencji

Nowa fungicydowa substancja czynna z nowym mechanizmem działania

Druga część prezentacji skupiała się na ochronie roślin. Firma zapowiedziała bowiem podczas naszych konferencji wprowadzenie w tym roku na rynek nowej substancji czynnej, która co ciekawe, będzie miała też nowy mechanizm działania. Mowa o Inatreq active z nowej grupy chemicznej – pikolinamidy.

- Corteva wprowadza pierwszy od dwudziestu lat nowy mechanizm działania – podkreślał w Gniewie Rafał Kowalski, Technical Expert. Jak dodawał, jest to całkowicie nowe miejsce działania w kompleksie III poprzez zahamowanie oddychania mitochondrialnego i zaburzenia w wytwarzaniu ATP – głównego nośnika energii. Wśród właściwości Inatreq active wymieniano działanie zabezpieczające (do 6 tygodni) i interwencyjne (do 7-10 dni).

Jak ta substancja oceniana jest przez niezależne instytuty? Podczas prezentacji przedstawiano wyniki w 5-stopniowej skali wg badania niezależnego, brytyjskiego Instytutu AHDB 2022 r. Porównano Inateq z protiokonazol, poniżej wyniki tych badań widoczne na slajdach.

Slajd z konferencji

- W przypadku septoriozy paskowanej liści ocena była 5 na 5, czyli maksymalna. W przypadku pozostałych chorób takich jak rdza brunatna, rdza żółta czy fuzariozy ocena to 4 na 5. Jest to bardzo dobry wynik – wyjaśniał Kowalski.

Slajd z konferencji

Podano też ocenę skuteczności w 9-stopniowej skali wg badania niezależnego, niemieckiego Państwowego Instytutu Rolniczego LfL 2022 r. Poniżej slajd z wynikami.

Slajd z konferencji

Ale też i wyniki dla Polski.