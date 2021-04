Zapraszamy na debatę dotyczącą Europejskiego Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład buzi duże emocje, ale jego cele są bardzo ambitne, podkreśla Wojciech Babski – prezes zarządu Ciech Sarzyna, szef biznesu Agro w Grupie CIECH. Żeby sprostać tym wyzwaniom konieczne są zmiany technik i praktyk rolnych oraz wprowadzenie nowych technologii. Aby połączyć te wszystkie elementy niezbędna jest wiedza i wprowadzanie innowacji.

- Europejski Zielony Ład jest z pewnością dużą zmianą, z którą wszyscy muszą się zmierzyć – od rolników, producentów, przetwórców po logistykę. Widzimy w tym szansę, pytanie tylko jak ją osiągnąć? – mówi w rozmowie z nami prezes Wojciech Babski.

I podkreśla, że na pewno dużym wyzwaniem jest redukcja stosowania pestycydów, ale też wierzy, że da się to zrobić. Odpowiedzią są innowacje, zmiana podejścia, zmiana praktyk rolnych.

Technologia BGT

- Przykładem produktu, który w tej chwili włączamy na rynek jest Helvetic - nowa mieszanka glifosatu. Produkt opracowany został w oparciu o technologię BGT („Better Glyphosate Technology”), pozwalającą na utrzymanie dotychczasowej skuteczności produktów, przy obniżeniu o połowę dawki substancji aktywnej na hektar. Technologia BGT to nowe rozwiązanie, które w lutym 2021 roku zarejestrowane zostało w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podkreśla nasz rozmówca.

Badania i testy środka, trwały wiele lat i były prowadzone nie tylko w Polsce i Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Argentynie czy Australii. Zadaliśmy zatem pytanie, na czym polega innowacyjność tego produktu?

– Patent BGT polega na lepszej translokacji, czyli przemieszczaniu tej substancji aktywnej do rośliny – wyjaśnił prezes Babski.

Jest to połączenie systemu adiuwantów (substancji pomocniczych) i innych dodatków, które zapewnia pełną funkcjonalność glifosatu w jednym produkcie. Połączenie kluczowych składników ułatwia przygotowanie cieczy opryskowej i przyczynia się do zwiększenia jej ilości zatrzymywanej na powierzchni roślin, stwarzając korzystne warunki do wnikania substancji czynnej i przemieszczania jej do miejsca działania.

Jak zapowiedział prezes zarządu Ciech Sarzyna i szef biznesu AGRO w Grupie CIECH, firma pracuje też nad kolejnymi innowacyjnymi produktami.

– Tu nie chodzi tylko o środki ochrony roślin, ale o całą produkcję zintegrowaną, o maszyny, o rolnictwo precyzyjne i dopiero połączenie tych wszystkich elementów, zastosowanie wiedzy i innowacji, pozwala rzeczywiście na pójście w kierunku założeń Zielonego Ładu – mówi Wojciech Babski.

A jak firma CIECH Sarzyna patrzy na przyszłość? Optymistycznie. Zobacz całą rozmowę video poniżej.

Jak radzić sobie z wytycznymi stawianymi przez UE rolnikom? Jak ograniczenia wpłyną na rynek środków ochrony roślin czy nawozów? Przed jakimi wyzwaniami będzie musiał stanąć polski rolnik, czy producenci środków produkcji? Na te pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy debaty nt. „Europejski Zielony Ład. Jak sprostać założeniom i wymaganiom?”

Debatę będziecie mogli obejrzeć ma portalu farmer.pl 18.05.2021 r., w godz. 9.30-10.30.

W spotkaniu wezmą udział:

- Wojciech Babski – prezes zarządu CIECH Sarzyna, szef biznesu AGRO w Grupie CIECH;

- Juliusz Młodecki – prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych;

- Marcin Mucha - dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Zachęcamy do aktywnego udziału w wydarzeniu. Nasi eksperci postarają się odpowiedzieć również na Wasze pytania. Możecie je zadać poprzez dodanie ich w komentarzu poniżej.