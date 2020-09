Zaprawa Omnix również w bobowatych

Zaprawa Omnix 025 FS firmy Syngenta niedawno uzyskała rozszerzenie stosowania. Nie tylko o choroby, ale też i o nowe gatunki roślin, również z rodziny bobowatych.

Omnix 025 FS to fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, której substancją czynną jest fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli). Środek przeznaczony jest do zaprawiania, w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych, ziarna siewnego pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego i jarego, ale też nasion grochu, fasoli, bobiku, łubinu, peluszki, soczewicy i ciecierzycy przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby z rodzaju Fusarium.

Zmiana dotyczy możliwości zaprawiania ziarna jęczmienia ozimego i jarego dodatkowo przed pasiastością liści jęczmienia oraz zgorzeli siewek (fuzariozy siewek).

Ale ma miejsce też w wypadku tzw. zastosowaniach małoobszarowych.

Omnix można wykorzystywać do zwalczanie zgorzeli siewek i askochytozy w uprawie grochu uprawianego na suche nasiona, grochu łuskowego uprawianego na zielone nasiona, fasoli zwykłej, fasoli wielokwiatowej, bobiku, grochu zwyczajnego pastewnego i soczewicy.

Ale też w wypadku zgorzeli siewek w uprawie łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, łubinu białego i ciecierzycy.