W czasach ograniczania stosowania chemicznych środków ochrony roślin zaprawy nasienne powinny być promowanymi preparatami, zużywanymi w znacznie większych ilościach. Niestety, słowo „powinny” ma charakter życzeniowy, bo ich asortyment także systematycznie jest ograniczany.

Pula chemicznych zapraw zmniejsza się z roku na rok.

Zaprawy mogą mieć działanie układowe, czyli systemiczne wchodzące w struktury tkanek, albo też kontaktowe, czyli powierzchniowe.

Na rynku mamy zaprawy trzy, dwu lub jednoskładnikowe.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że zaprawienie jest pierwszym zabiegiem chroniącym przed chorobami grzybowymi przenoszonymi razem z materiałem siewnym i resztkami pożniwnymi, ale też i tymi pochodzącymi z gleby. Jest zabiegiem najtańszym i równocześnie wpisuje się doskonale w zasady Integrowanej Ochrony Roślin (IOR), które u nas obowiązują od 2014 r., aby zmniejszyć liczbę zabiegów chemicznych, co do zasady ma ograniczać do minimum zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Niestety, asortyment tych produktów również się uszczupla z roku na rok, co godzi właśnie w zasady wyżej wspomnianej IOR. Przykładem jest brak insektycydowych zapraw zbożowych.

Organizacje rolnicze wnioskowały o wprowadzenie czasowego zezwolenia. Niestety, nie udało się. A przecież młode rośliny już na starcie, zwłaszcza w warunkach tak ciepłej i długiej jesieni, z jaką mamy do czynienia coraz częściej, są narażone na ataki takich szkodników, jak: drutowce, łokaś garbatek, ploniarka zbożówka, śmietka ozimówka, ale też mszyce, które przenoszą wirusy.

Ziarno do zaprawiania

Zaprawy służą zarówno do ochrony kwalifikowanego materiału siewnego, jak i wytworzonego w gospodarstwach w ramach tzw. samorozmnożenia. Ten drugi sposób jest częściej wykorzystywany, bo nadal w Polsce zużycie kwalifikatu nie jest zbyt wysokie i kształtuje się średnio na poziomie ok. 17 proc. Oczywiście, firmy hodowlano-nasienne chciałyby, aby ten wynik był zdecydowanie wyższy, co najmniej dwukrotnie, by rolnik w gospodarstwie wykorzystywał postęp biologiczny poprzez kwalifikowany materiał siewny, lecz sytuacja w tej materii od lat się u nas nie zmienia. A szkoda. To właśnie ochrona od samego początku, czyli ziarniaka i tym samym młodej rośliny, powinna być priorytetem dla każdego producenta rolnego. Patogeny czyhają bowiem nie tylko w glebie, lecz także są przenoszone przez wiatr, jak również rozwijają się wewnątrz ziarna. Konkretnie te odglebowe i przenoszone z materiałem siewnym zagrożenia to np. pałecznica zbóż i traw, śnieć cuchnącą i karłowa pszenicy, ale też i głownie: pyląca, zwarta czy źdźbłowa. To także pleśń śniegowa czy ostra plamistość oczkowa. I właśnie zaprawy mają za cel je zwalczyć.

Jak zaprawiać?

Najlepiej wykorzystać do tego sprzęt profesjonalny, czyli zaprawiarki. Trzeba też patrzeć na zalecenia na etykiecie-instrukcji środka dotyczące nie tylko dawki, lecz także np. ilości wody do sporządzenia cieczy roboczej. Generalnie kwalifikat to gwarancja skuteczności. Po pierwsze, to przebadana siła kiełkowania i masa tysiąca ziaren, a po drugie, surowiec dobrze pokryty zaprawą przez specjalistyczne firmy. Jednak w praktyce, o czym czasami przekonują się rolnicy, nie jest to takie oczywiste. Zdarzają się odejścia od normy, ale są one w zdecydowanej mniejszości. Zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z systemem ESTA, czyli zasadami opracowanymi w taki sposób, aby zapewnić jakość na całym etapie produkcji materiału siewnego, od samego początku, czyli od dostawy nasion do zakładu aż po ich dystrybucję bezpośrednio do rolnika. W tym systemie mogą brać udział tylko certyfikowane firmy, a podmiotami odpowiedzialnymi za wdrożenie i funkcjonowanie ESTA w Polsce są Polska Izba Nasienna oraz Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Organizacje te czuwają nad jakością i zarazem bezpieczeństwem procesu zaprawiania nasion. Obecnie w zbożach certyfikat ESTA ma jedenaście firm: Agrii Polska, Centrala Nasienna w Kielcach, Danko Hodowla Roślin, KWS Lochow Polska, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska Hodowla Roślin, Przedsiębiorstwo Handlowe Agromor, Przedsiębiorstwo Nasienne Rolnas, Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Przeworno”, Saatbau Polska i Top Farms Agro.

Zaprawami, którymi zwykle jest traktowany kwalifikowany materiał siewny, są preparaty dwu- lub trzyskładnikowe, które mają największy zakres ochrony przed chorobami. Poza tym ich dobór nie jest przypadkowy, gdyż wzajemnie się uzupełniają, np. działają zarówno wgłębnie, jak i powierzchniowo, co pozwala stworzyć swoisty efekt synergii. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że jedna odmiana np. u różnych dystrybutorów może być pokryta różnymi zaprawami, dlatego rolnik decydując się na konkretną kreację odmianową, może też zdecydować się na konkretną zaprawę. Oczywiście wiele tu zależy od reguł rynku i dostępności danych produktów, zarówno odmian, jak i zapraw, a koszt zaprawy wliczony jest w cenę materiału siewnego i też trzeba się liczyć z tym, że tzw. lepsze odmiany będą pokryte też zaprawą z tzw. wyższej półki.

Zaprawianie przygotowane samodzielnie

Jak przygotować ziarno do pokrycia przez zaprawę, jeśli robimy to w „warunkach domowych”, a nie kupujemy materiału siewnego już zaprawionego? Otóż ważne jest, aby własne ziarno było dobrze oczyszczone, ponieważ obecność w nim nawet najmniejszych ilości pośladu czy też higroskopijnego pyłu zmniejsza powierzchnię pokrycia ziarniaków przez środek. Gdy do zaprawiania zastosuje się ziarno silnie zanieczyszczone pyłem, może się okazać, że nawet połowa substancji czynnych zamiast na nasionach wyląduje na kurzu. Materiał siewny nie powinien zawierać domieszki innych odmian i gatunków, a także nasion chwastów i ziarniaków uszkodzonych lub spleśniałych. Ziarno powinno być wyrównane pod względem wielkości i mieć jak najwyższą zdolność kiełkowania. Musi mieć też odpowiednią wilgotność, najlepiej nie wyższą niż 14,5 proc. Ważne jest też, aby zabieg ten wykonać krótko przed siewem. Należy przy tym dysponować odpowiednim sprzętem, ponieważ według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa beczka, betoniarka czy mieszalnik pasz nie spełniają norm i nie dają gwarancji równomiernego pokrycia nasion. Niestety, takie praktyki mają nadal miejsce, a czasem nawet zabieg wykonywany jest w skrzyni siewnika.

Na rynku jest coraz więcej firm, które odpłatnie świadczą usługi pokrycia materiału siewnego zaprawami. Warto o tym pamiętać również w kontekście bezpieczeństwa samych osób wykonujących taki zabieg. Chociaż zapraw tzw. pylących w formie proszku jest coraz mniej, to jednak i aplikacja tych najczęściej proponowanych, czyli w formie płynnego koncentratu zawiesinowego (formulacja FS), nie jest łatwa.

Jak działają zaprawy?

Mogą mieć działanie układowe, czyli systemiczne wchodzące w struktury tkanek, albo też kontaktowe, czyli powierzchniowe. Jest to ważne, ponieważ determinuje również wachlarz patogenów, którym ma przeciwdziałać taka substancja. Dla przykładu układowo zwalcza się takie choroby, jak głownie, śniecie, septoriozę paskowaną liści. Zaprawy oparte na substancjach, które mają działanie układowe, powodują, że grzyby znajdujące się w głębszych warstwach ziarniaka albo np. w części zarodkowej ziarna zostaną zniszczone i nie będą przerastać przez tkanki do wyższych partii roślin.

Środki o działaniu powierzchniowym chronią ziarno przed zarodnikami i grzybnią, która znajduje się na ziarnie, jak też przed grzybami występującymi w glebie. Dlatego dobrze jest stosować te produkty, które mają kilka substancji czynnych.

Trzeba jednak pamiętać, że kiedy używa się ziarna z własnego gospodarstwa, nie kwalifikatu, ryzyko obecności grzybów przenoszonych razem z nim jest większe. Dlaczego? Bo rolnicy bardzo różnie prowadzą ochronę na swoich polach, często rezygnując z oprysków – szczególnie w terminie T3. Ten model nie ma miejsca w firmach zajmujących się reprodukcją materiału siewnego. One na takie działania po prostu nie mogą sobie pozwolić.

Jakie zaprawy na rynku?

W tabeli obok prezentujemy wybrane zaprawy do pszenicy ozimej opierające się na trzech substancjach czynnych.

Mamy też produkty, które zawierają dwie substancje czynne, ale liczba grup chemicznych tych preparatów jest raczej uboga. Są to np. te opierające się na połączeniu triazoli z grupą fenylopiroli (difenokonazol + fludioksonil, fludioksonil + tebukonazol, fludioksonil + tritikonazol).

Kolejnymi rozwiązaniami dwuskładnikowymi są połączenia triazoli, ale tym razem z imidazolami, przykładowo: imazalil + ipkonazol, ale też: prochloraz + tritikonazol, przy czym to połączenie można wykorzystywać jedynie do 1 października 2023 r. Podobnie jak: prochloraz + tebukonazol, w tym wypadku zapasy można zużyć do października 2023 r. Inną kombinacją zaprawową są same triazole, a więc protiokonazol i tebukonazol. Konwencję triazolową zmienia połączenie sedaksanu z fludioksonilem, czyli środków z grupy karboksyamidów i fenylopiroli.

Dostępne są też rozwiązania jednoskładnikowe, zaprawy oparte na znanej grupie triazoli – difenokonazol, protiokonazol, tebukonazol, tritikonazol. Ale też i ipkonazol, który niedługo zostanie wycofany. Bo kończy się jemu zezwolenie 31 sierpnia 2023 r., ale zaprawa wprowadzona do obrotu do właśnie końca sierpnia mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do 29 lutego 2024 r. Inne preparaty bazują np. na fludioksonilu z grupy fenylopiroli albo siltiofamie – substancji z grupy tiofenoksyamidów.