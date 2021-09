Zaprawianie może zapobiec występowaniu pleśni śniegowej

Grzyb wywołujący tę chorobę rozwija się pod śniegiem i zaraz po jego stopieniu. Niemniej do infekcji roślin często dochodzi już pod koniec okresu wegetacyjnego. W pierwszej kolejności atakowane są najsłabsze rośliny w łanie.

Mówiąc o zaprawianiu materiału siewnego zbóż ozimych, musimy mieć świadomość, że jest to zabieg niezbędny. W wielu przypadkach, gdy grzyby zasiedlają ziarno lub znajdują się w glebie blisko wysianego ziarna, tylko zabieg zaprawiania może skutecznie zapobiec występowaniu wielu chorób, w tym przykładowo śnieci, głowni, pasiastości liści jęczmienia i oczywiście zgorzeli siewek. Ciągle z różnych względów niedoceniana jest pleśń śniegowa, która potrafi w uprawie zbóż ozimych wyrządzić poważne szkody, a przy dużej presji może zabrać nawet 50 proc. plonu ziarna.

Zarówno w śnieżne, jak i bezśnieżne zimy

Lekceważenie obecności choroby pochodzi z niedomówień i braku rzetelnej informacji o sprawcy pleśni śniegowej powodowanej przez grzyb Monographella nivalis (Microdochium nivale). Choć dawniej w literaturze podawano, że chorobę tę powodował grzyb Fusarium nivale, to jednak po dogłębnych badaniach zmieniono przynależność gatunkową patogenu, który powoduje pleśń śniegową. Istnieje też przeświadczenie, że pleśń śniegowa występuje, gdy oziminy przez dłuższy czas pokryte są co najmniej kilkucentymetrową warstwą śniegu. Oczywiście sprzyja to rozwojowi grzyba i pojawieniu się pleśni śniegowej na zasiewach zbóż, jednak od dawna wiadomo, że sprawca pleśni śniegowej występuje i powoduje też szkody w czasie, gdy zimą brakuje okrywy śnieżnej. Sprawca choroby może porazić wszystkie gatunki zbóż. Największe znaczenie ma w uprawie jęczmienia i żyta. Znaczne szkody też może powodować w zasiewach pszenżyta. W pszenicy pleśń śniegowa występuje, gdy Microdochium nivale spotyka korzystne warunki do rozwoju. Ze względu na duże powinowactwo sprawcy choroby z gatunkami grzybów Fusarium i objawów porażenia przez Fusarium spp obecność pleśni śniegowej kwalifikowana jest jako zgorzel siewek wywoływana przez kompleks grzybów rodzaju Fusarium. Choroba występuje w wielu rejonach świata i oprócz krajów Europy Środkowej i Wschodniej obecna jest również w Kanadzie, Japonii, w krajach skandynawskich, Anglii i północnych stanach USA włącznie z Alaską.

Różowa pleśń na liściach

Pszenżyto ozime –po lewej odmiana zniszczona przez pleśń śniegową, po prawej odmiana Tadeus odznaczająca się podwyższoną tolerancją na tę chorobę

Po stopnieniu śniegu widoczne są wyraźne objawy pleśni śniegowej. Sytuacja, gdy są one widoczne, trwa stosunkowo krótko, bo tylko kilka dni po stopnieniu śniegu. Wizytując plantacje zbóż w tym czasie, widać mniejsze lub większe place roślin (lub pojedyncze rzędy) zamarłych, płasko leżących na glebie, pokrytych jasnoróżową watowatą grzybnią, która z daleka przypomina śnieg. Po krótkim czasie na martwych liściach roślin pojawiają się sporodochia o łososiowej barwie, w których znajdują się niezliczone ilości zarodników konidialnych – makrospor. Są to bezbarwne, niewielkie, lekko wygięte zarodniki najczęściej z trzema przegrodami. W tym czasie widoczne są też brunatne punkciki – to owocniki stadium doskonałego (workowego) sprawcy pleśni śniegowej.

Aby uniknąć obecności grzyba powodującego pleśń śniegową, trzeba zwrócić uwagę, że patogen ten, podobnie jak inne gatunki grzybów z rodzaju Fusarium, przenoszony jest przez porażone ziarno, bytuje w glebie na resztkach pożniwnych i na porażonych roślinach. Ma wiele możliwości przetrwania i porażenia zbóż. Gdy ruszy wiosenna wegetacja, chore rośliny zamierają i pozostają w tych miejscach place bez roślin lub rzędy roślin bez odpowiedniej obsady. Grzyb oprócz objawów opisanych powyżej, gdy jest obecny na plantacji, może powodować też inne choroby.

Microdochium nivale jest jednym ze sprawców choroby podstawy źdźbła, czyli fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni, tworzy brunatne plamy na pochwach liściowych, powoduje plamy na liściach określane jako fuzariozę liści. Jest też jednym ze sprawców powodujących fuzariozę kłosów. Z tego zestawienia widać, że rozpoczyna się od objawów pleśni śniegowej, a ciąg dalszy chorób z udziałem sprawcy pleśni śniegowej może stanowić zagrożenie zbóż i uniemożliwić osiągnięcie wysokich plonów.

Zaprawa to niejedyne antidotum

Podejście do ochrony zbóż przed występowaniem pleśni śniegowej musi być kompleksowe i zgodne ze strategią Zielonego Ładu. Na początek prawidłowy płodozmian, który zapewnia dobry stan fitosanitarny gleby, następnie zaprawianie materiału siewnego, co dodatkowo gwarantuje, że wschodzące i znajdujące się na polu rośliny nie będą ulegać porażeniu, ponieważ w sokach młodych roślin będzie substancja czynna, która zniszczy atakujący grzyb. Również w pobliżu ziarniaka, gdy ziarno jest zaprawione, tworzy się strefa ochronna, bo substancja czynna pokrywająca ziarno dyfunduje do gleby, tworząc barierę do rozwoju sprawcy pleśni śniegowej i innych grzybów chorobotwórczych obecnych w tym czasie w glebie.

Microdochium nivale rozwija się lepiej na wcześniej i gęsto posianych plantacjach. Zmniejszenie normy wysiewu np. do 280-300 nasion/m2 u pszenżyta i późniejszy wysiew potrafią znacząco ograniczyć rozwój infekcji. Niemniej jednak najważniejszym czynnikiem sukcesu, jest taki dobór odmian, które dzięki odpowiedniej genetyce rozwinęły naturalną odporność na choroby grzybiczne. Doskonałym działaniem zapobiegawczym jest również wybór odmian odpornych na porażenie takich jak np. Tadeus – pszenżyto ozime, czy też Jakubus – jęczmień ozimy.

W tabeli podano szereg zapraw nasiennych, które mogą być użyte do walki zarówno ze sprawcą pleśni śniegowej, jak i do silnego ograniczania jej. W zestawieniu uwzględniliśmy zarówno zaprawy tańsze składające się z jednej substancji czynnej, jak i preparaty dwu- czy trójskładnikowe. Warto ich użyć, aby nie ryzykować strat w plonie. Zaprawy te będą chronić wysiane zboża nie tylko przed pleśnią śniegową, lecz także przed innymi chorobami, które można zwalczyć, tylko zaprawiając materiał siewny. Dla pewności, że dysponuje się wysokiej jakości, dobrze zaprawionym materiałem proponujemy, aby kupić już gotowy profesjonalnie zaprawiony materiał siewny zgodnie z wymogami ESTA. Z pewnością będziecie z takiego materiału siewnego zadowoleni.

Zdaniem eksperta

Michał Paulus, ekspert techniczny w dziedzinie zapraw i produktów biologicznych Syngenta Business Unit Central

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

Żniwa i uzyskane plony skłaniają do refleksji nad przebiegiem sezonu. To dobry czas, żeby przypomnieć, z jak dużym problemem pleśni śniegowej zmagaliśmy się wiosną. Choroba pojawiła w warunkach niezamarzniętej gleby i przy zalegającej pokrywie śnieżnej. Przebieg pogody zawsze trudno przewidzieć, dlatego zaprawianie jest ważnym elementem ochrony zbóż. Z tegorocznej wiosny należy wyciągnąć wnioski i zwrócić szczególną wagę na jakość stosowanej zaprawy. W tym miejscu warto przypomnieć o zaprawach firmy Syngenta – Maxim 025 FS i Maxim Power, które w znacznym stopniu ograniczają występowanie choroby. Ponadto Maxim Power ma rejestrację na ostrą plamistość oczkową. Substancją, którą warto zainteresować się, analizując skład produktów, jest sedaksan – zawarty zarówno w produkcie Maxim Power, jak i Vibrance Star stymuluje wzrost korzeni, zwiększając szanse rośliny na przezimowanie. Warto zapamiętać, że sedaksan razem z fludioksonilem wnosi dodatkowy mechanizm działania w kierunku ograniczania pleśni śniegowej. Wykazuje również skuteczność na coraz częściej pojawiającą się na polach pałecznicę zbóż i traw, która jest konsekwencją zbożowego płodozmianu. Na rynku jedynym produktem do zwalczania tej choroby w jęczmieniu ozimym jest właśnie Vibrance Star.