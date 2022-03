Zaprawianie zbóż jarych to konieczność

Zbożom jarym, podobnie jak i ozimym, zagraża cały szereg patogenów przenoszonych wraz z ziarnem lub bytujących w glebie. Jedną ze skutecznych metod eliminacji ich wpływu na rośliny jest wcześniejsze zaprawianie ziarna.

Coraz większymi krokami zbliża się czas rozpoczęcia wiosennych prac polowych. Stąd też już teraz należy zaplanować i przygotować się do siewu roślin jarych. W niektórych regionach może okazać się konieczny przesiew wymarzłych ozimin, szczególnie rzepaku. Przeważnie jednak ewentualne zasiewy zbóż jarych są już uwzględnione w płodozmianach, a wybór gatunku zbożowego dopasowuje się do aktualnych warunków polowych. W obecnym sezonie można spodziewać się wystarczających zasobów wody pozimowej, pozwalających na wybór szerokiej gamy gatunków do siewu. Jednak zboża jare, podobnie jak ozime, już od wysiewu narażone są na porażenie przez grzyby chorobotwórcze. Z tego względu wymagają dobrej ochrony już od momentu ich wysiewu, której nie zastąpimy późniejszymi zabiegami fungicydowymi. Niewątpliwie bardzo ważne są zabiegi agrotechniczne i dobór odmian, lecz niektórych chorób bez zaprawiania się nie pozbędziemy.

Zbożom jarym, podobnie jak ozimym, zagraża cały szereg patogenów grzybowych przenoszonych wraz z materiałem siewnym, w przypadku których objawy porażenia najczęściej będziemy obserwować dopiero w późniejszym okresie wegetacji. Ponadto już od samego początku zagrażają im patogeny bytujące w glebie. Skutecznym sposobem ochrony przed tymi patogenami, często jedynym, jest zaprawianie materiału siewnego. Ponadto zaprawianie chroni także przed wczesnymi objawami chorób, które będziemy zwalczać poprzez opryskiwanie roślin fungicydami. Znaczenie poszczególnych patogenów, a tym samym chorób przez nie powodowanych zależy głównie od gatunku uprawianego zboża.

Zgorzel siewek

Chorobą mogącą powodować duże straty od chwili wysiewu, a która może wystąpić we wszystkich uprawach zbóż jarych, jest zgorzel siewek. Powodowana jest głównie przez patogeny z rodzajów Fusarium, Pythium, Rhizoctonia i Bipolaris, które to bytują w glebie, a część z nich może być także przenoszona wraz z ziarnem na jego powierzchni lub jego wnętrzu. Patogeny te, w zależności od terminu wystąpienia objawów, mogą powodować przedwschodową lub powschodową zgorzel siewek. Pierwsza dotyczy całkowitego obumarcia kiełków, zanim jeszcze zdążą wydostać się nad powierzchnię gleby, a na plantacji widoczne są braki wschodzących roślin. Druga natomiast objawia się na rozwijających się liścieniach i łodyżkach. Strzępki grzyba otaczają całą podstawę pędu, w tym miejscu następuje zgnilizna, a w konsekwencji obumarcie siewek.

Pasiastość liści jęczmienia

Na jęczmieniu już w fazie strzelania w źdźbło możemy zaobserwować pierwsze objawy pasiastości liści jęczmienia powodowanej przez grzyba Pyrenophora graminea (anamorfa Drechslera graminea). Wyraźniejsze objawy obserwuje się tuż przed kłoszeniem lub w trakcie kłoszenia jęczmienia. Na liściach pojawiają się długie żółto-brązowe smugi biegnące wzdłuż blaszki liściowej. Następnie porażone liście w miejscach plam pękają i zamierają. Infekcja następuje systemicznie, co może doprowadzić do niewykłaszania się roślin lub kłosy są zdeformowane. Ponadto porażone rośliny przedwcześnie zasychają, nie wydając ziarna.

Głownia pyląca pszenicy i jęczmienia

W czasie kłoszenia jęczmienia lub pszenicy można zaobserwować pierwsze objawy głowni pylącej powodowanej odpowiednio przez Ustilago nuda f.sp. hordei (jęczmień) lub Ustilago tritici (pszenica). Jest to choroba bardzo szkodliwa, gdyż prowadzi do całkowitego niszczenia kłosów. Początkowo przekształcone ziarno w kłosach jest srebrzyste, gdyż pokrywa je cienka, srebrzysta osłonka, z czasem pękająca. W efekcie zamiast prawidłowo wykształconego kłosa i jego elementów, tworzy się brunatna masa zarodników grzyba (teliospor), po których rozsianiu zostaje jedynie osadka.

Głownia zwarta jęczmienia

Rzadziej na kłosach jęczmienia obserwuje się głownię zwartą, powodowaną przez Ustilago hordei, która również może doprowadzić do całkowitego zniszczenia ziarniaków. Grzyb we wnętrzu ziarniaka wytwarza zarodniki (chlamydospory), niszcząc go doszczętnie. Często kłosy porażonych roślin pozostają w pochwach liściowych lub wydostają się z nich tylko częściowo. Liście i źdźbła porażonych roślin długo pozostają zielone. W odróżnieniu od głowni pylącej, przy głowni zwartej biała błonka otaczająca zarodniki nie rozpada się, a ich rozprzestrzenianie najczęściej następuje podczas omłotów.

Śnieć cuchnąca, śnieć gładka i śnieć karłowa pszenicy

Przy braku zaprawiania na kłosach pszenicy, znacznie rzadziej pszenżyta, pod koniec okresu wegetacji mogą pojawić się objawy śnieci cuchnącej pszenicy powodowanej przez Tilletia caries, rzadziej także śnieci gładkiej (Tilletia laevis) oraz sporadycznie śnieci karłowej (Tilletia controversa). Grzyby je powodujące niszczą wnętrze ziarniaków, tworząc w zamian zarodniki (ustilospory). W przypadku śnieci cuchnącej wyczuwalny jest charakterystyczny zapach śledzi, zwłaszcza przy rozcieraniu ziarniaka. Porażone kłosy są sinozielone i mają rozwarte plewy, ziarniaki natomiast są wypełnione czarno-brunatnym pyłem zarodników. Warto wiedzieć, iż grzyb Tilletia controversa jest wpisany na listę kwarantannową, a objawy przez niego powodowane są podobne do objawów śnieci cuchnącej. W miejsce ziarniaków tworzą się zarodniki, o brunatno-czarnym zabarwieniu. Chore rośliny często nadmiernie się krzewią oraz mają nawet o połowę niższe źdźbła.

Głownia pyląca owsa, głownia zwarta owsa

W okresie wiechowania owsa mogą pojawić się pierwsze objawy głowni pylącej owsa, powodowanej przez Ustilago avenae. Wydostające się z pochew liściowych wiechy pokryte są brunatno-czarnym pyłem. Grzyb niszczy kłoski owsa, tworząc w zamian ziarniaków skupienia zarodników – chlamydospor. Porażone wiechy nie rozrastają się jak w przypadku zdrowych osobników. Powyższe objawy nie zawsze są dobrze widoczne w zwartym łanie. Z czasem na polu możemy zaobserwować brunatno-czarne, sterczące, wyprostowane i skupione wiechy, w odróżnieniu do pochylających się pod ciężarem ziarna zdrowych wiech. Podobne objawy możemy obserwować na owsie głuchym.

W uprawie owsa występować może także, choć bardzo rzadko, głownia zwarta, której sprawcą jest Ustilago levis. W czasie wiechowania z pochew liściowych wydostają się ciemnobrunatne wiechy, których przeważnie wszystkie kłoski, oprócz plew, są zniszczone i zamienione w skupiska ciemnobrunatnego pyłu zarodników (teliospor). Skupienia zarodników początkowo okryte są delikatną, szarobiałą osłonką. W odróżnieniu od głowni zwartej jęczmienia wiechy owsa nie zawsze są zwarte, ponadto wykazują tendencję do rozpylania zarodników (teliospor).

Głownia źdźbłowa żyta

Zaniechanie zaprawiania żyta jarego, wprawdzie mało popularnej uprawy, może skutkować wystąpieniem głowni źdźbłowej powodowanej przez grzyba Urocystis occulta. Charakterystyczne objawy można zauważyć w fazie strzelania w źdźbło, które pojawiają się na pochwach liściowych, źdźbłach, a z czasem i na plewach. Na porażonych tkankach widać długie, szarawe i wypukłe smugi. Podczas rozerwania porażonego miejsca uwalniają się ciemnobrunatne zarodniki. Zaatakowane rośliny są zdeformowane, wyraźnie niższe, najczęściej się nie wykłaszają i szybko zamierają. W przypadku wytworzenia kłosa przez roślinę nie ma w nim jednak ziarniaków.

Ważny jest dobór preparatu

Wszystkie powyższe choroby powodowane są przez patogeny przenoszone wraz z materiałem siewnym (niektóre z nich mogą znajdować się także w glebie). Przy tym część z tych patogenów umiejscawia się wewnątrz ziarniaków (U. nuda, U. tritici, P. graminea, częściowo Fusarium spp.). Aby skutecznie chronić uprawy przed tymi patogenami, musimy zastosować zaprawy o działaniu systemicznym. W przypadku zwalczania grzybów znajdujących się na powierzchni ziarniaków wystarczą substancje o działaniu powierzchniowym. Wybierając preparat do zaprawiania materiału siewnego, warto sugerować się skutecznością substancji czynnych znajdujących się w danym produkcie oraz ich zawartością. Bezwzględnie należy jednak stosować te preparaty, które w etykiecie mają zaznaczone, iż mogą być stosowane do zaprawiania ziarna danego gatunku zboża.

Zaprawy chronią nie tylko ziarno

Oprócz powyżej wymienionych chorób, które zwalczymy poprzez zaprawianie materiału siewnego, niektóre zaprawy ograniczają również występowanie innych chorób. Zaprawianie ziarna, zawłaszcza substancjami o działaniu systemicznym, chroni zboża także przed niektórymi patogenicznymi grzybami glebowymi atakującymi głównie korzenie i podstawę źdźbła. Jednak ze względu na stałą obecność patogenu w glebie oraz duży wpływ warunków pogodowych na ich rozwój, nie zawsze ochrona ta jest wystarczająca. Ponadto choroby te mają mniejsze znaczenie w przypadku zbóż jarych. Zaprawy mogą między innymi ograniczyć występowanie ostrej plamistości oczkowej (Rhizoctonia cerealis), a także typowej podsuszki, tj. zgorzeli podstawy źdźbła (Gaeumannomyces graminis).

Poprzez dobór odpowiedniej zaprawy można również chronić liście zbóż znajdujących się we wczesnych fazach rozwojowych przed septoriozą (Septoria nodorum, Zymoseptoria tritici), mączniakiem prawdziwym zbóż i traw (Blumeria graminis) oraz plamistością siatkową jęczmienia (Pyrenophora teres). Choroby te powszechnie występują na zbożach ozimych, z których zarodniki grzybów je powodujących wraz z prądami powietrza mogą być przenoszone na zasiewy jare. Zapewniana przez zaprawy skuteczna ochrona zbóż przed powyższymi chorobami może trwać do początku strzelania w źdźbło, jednak takie właściwości mają tylko niektóre preparaty, co zaznaczone jest w etykiecie danego produktu.

Pełne wykorzystanie walorów poszczególnych zapraw zależy nie tylko od zastosowanych substancji czynnych i ich zawartości, ale także od odpowiednio doczyszczonego materiału siewnego oraz odpowiedniej techniki zabiegu zaprawiania. Nawet najlepsze zaprawy przy nieodpowiednim pokryciu ziarna nie są w stanie ustrzec przed wszystkimi patogenami. Ponadto należy pamiętać o prawidłowej agrotechnice i doborze odmian, a do ochrony zbóż należy podchodzić kompleksowo. Tylko stosowanie skutecznych zapraw przy najwyższej jakości procesie zaprawiania zapewniającym równomierne pokrycie ziarniaków zaprawą, odpowiedni dobór odmian, prawidłowa agrotechnika oraz dalsze monitorowanie stanu upraw są gwarancją i podstawą skutecznej ochrony zbóż.