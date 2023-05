Niestety liczne naloty mszyc i skoczków jakie notowano jesienią 2022r. poskutkowało tym, że szkodniki te przeniosły na rośliny groźne dla ich rozwoju wirusy. Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu sprawdził, jak mocno są rośliny zawirusowane i które rodzaje wirusów dominują w tym roku.

Od kilku lat obserwuje się zagrożenie ze strony wirusów zbóż

Wektorami wirusów są mszyce oraz skoczki. Nalatują one na plantacje zbóż głównie jesienią i dokonują infekcji

Objawy zawirusowania roślin natomiast są widoczne dopiero wiosną

Jesienią ubiegłego roku notowaliśmy liczne naloty mszyc na plantacje zbożowe. Sygnalizowaliśmy na portalu kilkukrotnie o tym problemie.

Niestety rolnicy w praktyce rzadko jeszcze zauważają w tym okresie problem i z reguły nieliczni plantatorzy wykonują zabieg insektycydowy skierowany na zwalczanie tych szkodników.

To jest jedyny sposób na redukcje populacji mszyc – wektorów chorób wirusowych. Ciepła i długa jesień sprzyjała nalotom tych szkodników, a efekty ich działalności z reguły można zaobserwować wiosną. Rośliny wówczas są przebarwione na żółto, ich liście się zwijają, dochodzi do zahamowania rozwoju roślin, nadmiernego ich krzewienia i nie wykształcenia pędów kłosonośnych. W skrajnych przypadkach dochodzi do zamierania roślin.

Wiosenny monitoring poziomu zawirusowania zbóż

Aby być pewnym co do zawirusowania roślin należy wykonać specjalistyczne badania laboratoryjne, które mówią o potwierdzeniu występowania w roślinie wirusów. Wykonuje je w celach rozpoznawczych i badawczych między innymi IOR-PI w Poznaniu.

- Przeprowadzony wiosną monitoring na plantacjach zbóż pod kątem występowania wirusów pokazał, że pozostają one ciągle ogromnym zagrożeniem. Podczas obserwacji polowych upraw pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i żyta stwierdzono obecność wirusa karłowatości pszenicy (wheat dwarf virus, WDV) oraz wirusów żółtej karłowatości jęczmienia (barley yellow dwarf viruses, BYDVs). Stwierdzono obecność zarówno infekcji pojedynczych, jak i mieszanych, w których synergistyczne działanie obydwu wirusów prowadzi do silniejszych objawów choroby i stanowi poważne zagrożenie dla porażonych roślin – podaje w komunikatach fitosanitarnych IOR-PIB w Poznaniu.

Infekcje wirusem notowane w całym kraju

Jak podaje dalej, tegoroczne wyniki, w przeciwieństwie do tych uzyskanych w 2021 roku, wskazują na przewagę porażeń WDV nad BYDV. O ile w latach poprzednich wirusy stwierdzano przede wszystkim na południu i zachodzie kraju, to w tym roku ich masowe występowanie potwierdzono również w części północno-wschodniej. Ponadto Instytut zaobserwował masowe porażenie roślin żyta przez WDV, czego nie było w latach poprzednich.

Jak walczyć z chorobami wirusowymi zbóż?

Niestety nie ma możliwości walki z nimi po fakcie, czyli w momencie zawirusowania rośliny. Jedną z metod zabezpieczenie plantacji przed tymi groźnymi wirusami jest walka chemiczna wykonana jesienią w czasie nalotów mszyc-migrantek na młode plantacje zbóż.

- Obserwować należy nie tylko pojawy mszyc przenoszących wirusy żółtej karłowatości jęczmienia, ale także skoczków, które są wektorami wirusa karłowatości pszenicy – uświadamia złożony problem IOR-PIB.

Z pomocą przychodzi także hodowla. Opracowano bowiem odmiany jęczmienia ozimego, które posiadają gen odporności na wirusy. W niedalekiej już przyszłości może to pozwolić na prowadzenie uprawy bez potrzeby wykonywania zabiegu chemicznego ukierunkowanego na zwalczanie mszyc.