Zdążyć ze skracaniem rzepaku

Wrzesień dla rzepaku to czas budowania systemu korzeniowego, masy liściowej i potencjału plonotwórczego. W tym okresie, z wykorzystaniem regulatorów wzrostu, mamy możliwość wpływania na pokrój roślin w celu maksymalizacji szans na dobre przezimowanie.

Rzepak należy do najbardziej wymagających roślin uprawianych w naszym kraju. Jest wrażliwy na termin siewu, wymaga dużej ilości opadów, zasobnego stanowiska, wysokiego nawożenia. Jego okres przebywania na polu wynosi blisko 12 miesięcy. Jest też spośród roślin ozimych najbardziej podatny na wymarznięcia. Złe przezimowanie stanowi zresztą nadal największe ryzyko w jego uprawie pomimo zmieniających się warunków klimatycznych.

Najwyższą zimotrwałość osiąga w warunkach wyrównanej plantacji, gdy rośliny mają: minimum 8 liści (najlepiej 10-12), grubą szyjkę korzeniową (najlepiej powyżej 8 mm), nisko osadzony pąk wierzchołkowy oraz dobrze rozwinięty system korzeniowy z długim korzeniem palowym. Innymi słowy roślina powinna być dobrze, ale nie za mocno rozwinięta. W przypadku rzepaku bowiem zimotrwałość początkowo rośnie wraz z rozwojem wegetatywnym i budowaniem masy szyjki korzeniowej, jednak w momencie wejścia rośliny w okres wydłużania pędu zdolność do przezimowania zaczyna spadać. Cały szkopuł zatem w tym, by w taki sposób prowadzić plantację, aby rośliny były „duże”, ale bez „chęci” wejścia w kolejną fazę rozwojową przed okresem zimy. Wpływ na to ma wiele czynników, a regulator wzrostu może w tym także pomóc.

Najpierw odpowiednie decyzje

Uzyskanie roślin modelowych przed zimą zależy od wielu zmiennych zależnych i niezależnych od rolnika. Optymalna, zgodna z zaleceniami norma wysiewu zapewni każdej roślinie wystarczającą przestrzeń do rozrostu w poziomie. W warunkach przegęszczonej plantacji, rośliny szybko stykają się ze sobą i od tego czasu zaczynają rosnąć w górę, co zmniejsza ich odporność na niską temperaturę. Inną bezkosztową decyzją rzutującą na cały sezon jest termin siewu. Rośliny powinny być siane zgodnie z terminami agrotechnicznymi dla danego regionu i rekomendacjami hodowcy. Data siewu przekłada się bezpośrednio na sumę temperatur, jaką rośliny będą mogły wykorzystać do końca wegetacji jesiennej. W tym kontekście należy zdać sobie sprawę, że dzień wegetacji sierpniowej równa się tygodniowi we wrześniu.

Przyhamowania wzrostu z wykorzystaniem dostępnych retardantów wymagają plantacje z wczesnych siewów, szczególnie w warunkach ciepłego września, spodziewanej późnej zimy, na silnych stanowiskach. W takich warunkach postawić powinno się na preparaty silniejsze, stosowane w pełnych dawkach, a nawet liczyć się z potrzebą powtórzenia zabiegu. Odwrotnie ma się sytuacja z rzepakiem zasianym późno, w dodatku na słabszych stanowiskach lub w warunkach chłodnej jesieni. Takie plantacje nawet nie muszą wymagać stosowania regulatora. W takim przypadku hamowanie wzrostu może okazać się niekorzystne, ponieważ zmniejszy to wielkość roślin przed spoczynkiem zimowym. Przy optymalnym terminie siewu i normalnym przebiegu pogody może się również okazać, że plantacja nie wymaga stosowania pełnych dawek regulatora. W takich warunkach, gdy rośliny są w optymalnej obsadzie, można zastosować połowę zalecanej dawki retardantu.

Regulator i terminy

W celu regulowania pokroju rzepaku rolnicy do dyspozycji mają dwie grupy preparatów. Pierwsze to fungicydy stosowane w celu zwalczania suchej zgnilizny kapustnych i czerni krzyżowych, które wykazują równocześnie działanie regulacyjne. Do tej grupy możemy zaliczyć substancje z grupy triazoli takie, jak: tebukonazol, metkonazol, difekonazol, paklobytrazol.

Druga grupa preparatów to mieszaniny zbiornikowe lub fabryczne zawierające typowy regulator wzrostu, jakim jest chlorek mepikwatu i CCC w połączeniu z fungicydem. Takie preparaty wykazują silniejsze działanie regulujące w stosunku do tych zawierających wyłącznie triazol.

Podstawowym terminem stosowanie regulatorów wzrostu, podawanym przez większość producentów, jest faza 4-6 liści rzepaku. W praktyce jednak termin i dawka preparatu stosowane przez rolników są różne. Należy zwrócić uwagę, że siła działania preparatów regulacyjnych jest tym większa, im mniejsze są rośliny, które tym preparatem opryskujemy.

Modulując dawkę i termin zabiegu, możemy uzyskiwać korzystne i ekonomiczne efekty. Na przykładzie CCC można przyjąć, że jeśli zalecana dawka preparatu wynosi 0,5 l/ha w fazie 4-6 liści, to na każdy 1 liść rzepaku stosujemy 100 ml preparatu. Przykładowo, gdy rzepak jest w fazie 3 liści, stosujemy 300 ml preparatu. Postępując w ten sposób, możemy dzielić dawki i wykonać pierwszy zabieg wcześnie, w fazie 3-4 liści, a w przypadku sprzyjających warunków wegetacji zabieg powtórzyć nawet do fazy 8 liści.

Duże znaczenie mają profil odmiany, jej zimotrwałość i wigor jesienny. Odmiany o wysokiej zimotrwałości w genetyczny sposób hamują rozwój pędu i wymagają mniejszego skrócenia. Podobnie jest z odmianami o powolnym wigorze jesiennym.

Pogoda

Częstym problemem utrudniającym podjęcie prawidłowej decyzji jest nierównomierny rozwój roślin. Dzieje się tak szczególnie, gdy wschody przypadły na okres suszy. W takim przypadku dawkę i termin należy dobierać do fazy, którą osiągnęło 80 proc. roślin. Zastosowanie pełnej dawki na rośliny mniejsze niż w zaleceniach skutkować może ich przypaleniem i nadmiernym zahamowaniem. Na niewyrównanych plantacjach może to jeszcze bardziej pogłębić różnice rozwojowe pomiędzy poszczególnymi roślinami.

Dzielenie dawki i wykonanie regulacji w dwóch terminach, pomimo że jest czasochłonne, przynosi zwykle dobre skutki. Zabieg regulacji w praktyce przypada na wrzesień. Późniejsze zabiegi mijają się z celem, bowiem rośliny są zbyt mocno wyrośnięte, a nadejście przymrozków w sposób naturalny wywołuje fizjologiczne zmiany, przygotowując je do zimy.

Działanie preparatów wymaga odpowiedniej temperatury. Dla preparatów triazolowych jest to minimum 12°C. Chlorek mepikwatu działa w temperaturze 10-15 °C. Chlorek chloromekwatu (CCC) wymaga minimum 8°C. Wykonując zabiegi regulacyjne, powinniśmy pamiętać, że rzepak wymaga ochrony również przed chorobami, stąd typowe regulatory wzrostu powinny być uzupełnione fungicydem.

Choroby grzybowe

Jesienna regulacja rzepaku to zabieg, który ma jednocześnie chronić rośliny przed chorobami grzybowymi. W tym okresie rzepak porażają: sucha zgnilizna kapustnych (phoma), czerń krzyżowych i szara pleśń. Sucha zgnilizna kapustnych jest najgroźniejsza. Objawia się w postaci jasnobrunatnych, białawych plam o owalnym kształcie. Na powierzchni tych plam występują czarne punkciki, piknidia, za pomocą których grzyb rozprzestrzenia się na kolejne rośliny. Niezwalczenie choroby jesienią powoduje, że wiosną będzie ona silnie oddziaływać na rośliny, doprowadzając do przedwczesnego zamierania. Przy silnej infekcji już jesienią prowadzi do zamierania liści rzepaku. Zwalczanie chorób wykonuje się przy użyciu preparatów triazolowych. Wyczyszczenie plantacji z chorób może mieć nawet większe znaczenie dla prawidłowego przezimowania i docelowo plonowania rzepaku niż sam efekt skrócenia rzepaku. Z tego powodu przy samodzielnych modyfikacjach dawek i terminów stosowania regulatorów wzrostu należy brać pod uwagę ich efektywność w stosunku do sprawców chorób grzybowych. Ostatecznie najwłaściwszą, a na pewno zbieżną z obowiązującymi regulacjami decyzją jest stosowanie preparatów zgodnie z etykietą produktu. ▪