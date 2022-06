Do Jakubowic na spotkanie w ramach Zielonych Pól przybyło około 150 rolników; Fot. K. Bogacz

Na przełomie maja i czerwca ruszył coroczny cykl imprez polowych organizowanych przez Firmę Osadkowski. Zielone Pola - bo o nich mowa - na stałe wpisały się już w kalendarz spotkań branżowych i rokrocznie cieszą się sporym zainteresowaniem rolników.

Zielone Pola to już marka na mapie spotkań polowych

Cykl spotkań w ramach Zielonych Pól zainaugurowany został 30 maja w Ucieszkowie na południu Opolszczyzny. Dzień później Osadkowski gościł klientów już w północnej części województwa opolskiego - w Jakubowicach. To miejscowość na styku trzech województw: opolskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego. To także niemal samo serce Firmy - zaledwie kilkanaście kilometrów od Bierutowa i Oleśnicy, czyli siedziby. Redakcja Farmera gościła właśnie w Jakubowicach, gdzie gospodarze imprezy zorganizowali dedykowany event dla mediów oraz warsztaty polowe. A te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Na spotkanie przybyło ponad 150 okolicznych rolników. Warsztaty polowe zostały podzielone na dwie grupy - równolegle do siebie omawiano technologie ochrony zbóż i rzepaku po czym następowała wymiana. Klienci oprócz samej technologii poznali także akcje promocyjne na kolejny sezon.

W tegorocznej edycji odbędzie się łącznie 12 spotkań w 11 lokalizacjach

- Zielone Pola to cykl, który towarzyszy nam od dobrych parunastu lat - zwracał uwagę na początku spotkania Marcin Kaczmarek, kierownik Działu Doradztwa i Rozwoju w Osadkowski SA. Zwracał także uwagę na fakt, iż lokalizacje imprezy pozwalają na dopasowanie poszczególnych odmian do regionu kraju. Poszczególne punkty Zielonych Pól są bowiem rozlokowane w różnych szerokościach geograficznych Polski. Od najbardziej na południe wysuniętego Ucieszkowa po Łupawę na Pomorzu czy też Wasylów przy samej granicy z Ukrainą. - W zasadzie w każdym miejscu mamy odmiany i technologie, które proponujemy klientom w normalnym układzie polowym - podkreślał Marcin Kaczmarek.

Przegląd odmian i technologii

Edycja czerwcowa Zielonych Pól skupia się na prezentacji zbóż oraz rzepaku ozimego, ale też szczególną uwagę zwraca się na nowości produktowe - zarówno w kwestii odmianowej jak i kombinacjach ochronno - pielęgnacyjnych.

W tym sezonie w ofercie Osadkowski SA znajdzie się kilka nowych odmian, zarówno w portfolio odmian rzepaku jak i zbóż. Jedną z nowości jest odmiana LG Austin. To odmiana hybrydowa, cechująca się odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) jak i bardzo dobra odpornością na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM 7 i RLM 3). Kolejna nowość pochodzi z hodowli RAGT - RGT Pegazzus to propozycja w grupie odmian tolerancyjnych na kiłę kapusty. Metropol z hodowli Rapool natomiast, poza odpornością na wirusa żółtaczki rzepy, jest odmianą która może nieco lepiej radzić sobie w warunkach okresowych niedoborów wody (dzięki wyjątkowo głębokiemu systemowi korzeniowemu). W ofercie znajdzie się także m.in. odmiana Mars - to liniówka z polskiej hodowli HR Strzelce. Ma nieco niższe wymagania glebowe, a w Polsce zarejestrowana została w 2020 roku z najlepszym wynikiem pośród odmian populacyjnych.

Na spotkaniu omawiano technologie ochrony zbóż i rzepaku a także przeglądano poszczególne odmiany Fot. K. Bogacz

Również z HR Strzelce pochodzi jedna z nowości produktowych w grupie pszenic - odmiana Impresja. To pszenica z grupy A o bardzo dobrej zimotrwałości oraz stabilnym plonowaniu w różnych warunkach glebowych. Ciekawą propozycją, która zdobyła już uznanie w wielu gospodarstwach, jest też odmiana RGT Depot, czyli pszenica w typie pojedynczego kłosa.

SU Elrond - propozycja od Saaten Union - to z kolei żyto hybrydowe, które może być dedykowane na plantacje z nieco niższym planowanym poziomem agrotechniki (nawet przy nieco niższym nawożeniu i ekonomicznej ochronie cechuje się stosunkowo wysokim plonem w grupie żyt mieszańcowych).

W Jakubowicach zaprezentowano również technologię ochrony zbóż Zdrowy Łan Premium. To propozycja dla najbardziej wymagających, ale jednocześnie na plantacje o najwyższym potencjale plonowania. W skład pełnej wiosennej technologii wchodzi 7 substancji aktywnych, które pochodzą z różnych grup chemicznych. Jak podkreślają przedstawiciele Osadkowski SA substancje te w żadnym z zabiegów nie są powtarzane. Szerzej omawiamy wszystkie warianty ochrony w oddzielnym materiale.