Ważnym i z pewnością przyszłościowym założeniem rolnictwa zrównoważonego jest redukcja dawek środków ochrony roślin. Jednocześnie nie można sobie pozwolić na utratę skuteczności zabiegu, co stawia duże wymagania producentom środków ochrony roślin. Z tego względu firma Ciech Sarzyna SA wprowadziła na rynek herbicyd nieselektywny o zmniejszonej o połowę zawartości glifosatu, względem popularnych rozwiązań, ale za to z substancjami zwiększającymi skuteczność jego działania.

- Technologia BGT to unikalny, wielokomponentowy system adiuwantowy, który jest wbudowany w produkt Halvetic. Jest to składnik równie ważny jak glifosat, ponieważ przełamuje bariery, pozwalając na jak najskuteczniejsze działanie glifosatu. BGT, czyli Better Glyphosate Technology, przełamuje problemy na etapie translokacji, adsorpcji i adhezji glifosatu, i pozwala docierać substancji dużo skuteczniej do miejsca działania – mówi Ewelina Konopka.